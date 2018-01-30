"Кремлевский доклад" США: кто вошел и что это означает

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Минфин США опубликовал перечень политиков и олигархов, которые имеют связи с Владимиром Путиным - "кремлевский доклад" в развитие закона о санкциях, подписанного Дональдом Трампом в августе 2017 года.

В документе содержится 210 имен - это 114 высокопоставленных чиновников и руководителей госкомпаний, а также 96 олигархов.

Среди включенных в "кремлевский доклад" бизнесменов - миллиардеры Алишер Усманов, Роман Абрамович, Олег Дерипаска, Вагит Алекперов, Сулейман Керимов и Юрий Мильнер. До сих пор они не были под санкциями, которые США и Европа вводили против России после аннексии Крыма и начала вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году.

Также в списке есть создатель "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский, банкиры Герман Греф, Андрей Костин, Петр Авен и Олег Тиньков, а также совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин. Недавно Авен заявил, что Альфа-банк не будет обслуживать оборонные предприятия, но это не спасло его от включения в "кремлевский доклад".

Эти люди не будут автоматически сталкиваться с какими-либо санкционными мерами, такими как заморозка активов и отказ в американских визах, однако их включение в список может побудить банки и другие организации в США и Европе не вести с ними бизнес, пишет агентство Блумберг.

Сам список не является санкционным, никакие ограничения пока не вводятся, а наказание за сотрудничество с ними не предусмотрено, если они до сих пор не были под санкциями.

Кто еще в списке

В "кремлевском докладе" нашлось место почти всем ключевым фигурам администрации президента (43 фамилии) и всему правительству России. Есть в списке и считающиеся друзьями Путина Аркадий и Борис Ротенберги и Геннадий Тимченко, которые уже были под санкциями. В список также вошли глава "Роснефти" Игорь Сечин и давний соратник Путина, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.

В числе кремлевских чиновников, в частности, указаны глава администрации президента Антон Вайно, его заместитель Алексей Громов (курирует прессу), пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник Путина Владислав Сурков, курирующий, как считается, ситуацию в Донбассе.

Вслед за Кремлем отдельной главой идет правительство во главе с Дмитрием Медведевым. В доклад включены все восемь вице-премьеров и 22 министра. Спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, руководители СВР и ФСБ Сергей Нарышкин и Александр Бортников, начальник генштаба Валерий Герасимов также попали в "кремлевский доклад". Как и бывший глава кремлевской администрации Сергей Иванов, мэр Москвы Сергей Собянин, генпрокурор Юрий Чайка, глава "Ростеха" Сергей Чемезов и даже совладелец сети супермаркетов "Магнит" Сергей Галицкий.

В "кремлевский доклад", направленный в конгресс, вошли 96 крупных бизнесменов, имеющих состояние более 1 млрд долларов. Кроме вышеперечисленных это еще Елена Батурина, братья-банкиры Ананьевы, Михаил Гуцериев, Владимир Лисин, Зиявудин Магомедов, Искандер Махмудов, Александр Мамут, Леонид Михельсон, Михаил Прохоров, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг, Владимир Евтушенков и другие.

В приложении к докладу, которое останется засекреченным, могут войти бизнесмены с меньшим состоянием, пишет Интерфакс. Кроме того, в конгресс направлен список предприятий, имеющих долю государства более 25% и выручку более 2 млрд долларов.

Как готовился "кремлевский доклад"

2 августа 2017 года Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". В нем говорилось о том, что в течение 180 дней минфин США в сотрудничестве с главой национальной разведки и госсекретарем должны подготовить и внести в конгресс довольно обширный доклад о связях российского бизнеса и власти.

В следующие несколько месяцев наиболее активно в российских и зарубежных СМИ обсуждалась лишь та часть доклада, в которой должна содержаться информация о связях российских олигархов с президентом Владимиром Путиным.

Администрация должна была собрать информацию и о членах их семей, включая супругов, детей, родителей и родственников - об их активах, инвестициях и бизнес-интересах. В докладе также должна содержаться информация об активах олигархов за рубежом и перечислены случаи коррупции, связанные с олигархами.

Кроме того, американские чиновники собирались включить в доклад информацию о российских предприятиях с госучастием (в законе они называются "полугосударственными"), включая их роль в экономике, сведения о руководстве и основных акционерах и интересах таких компаний за рубежом. Под такое описание, к примеру, могут подходить Внешэкономбанк и ПАО "Газпром".

В этих материалах должна была содержаться оценка эффекта от введения санкций в отношении олигархов (запрет на въезд в США и заморозку активов), а также российских государственных и полугосударственных компаний. Американская администрация должна была оценить, как это повлияет на сами компании и бизнесменов, а также на экономику России, США и их союзников.

Также администрация США должна была предоставить доклад с оценкой потенциального эффекта от запрета на покупку российского госдолга.

Внесение этих докладов в конгресс не означает, что санкции будут введены автоматически, но попадание в список олигархов может нести угрозу репутационного характера.

Посол США в России Джон Хантсман ранее заявлял Русской службе Би-би-си, что применение возможных антироссийских санкций будет гибким. Он отказался раскрыть детали работы над документом.

"Чтобы не хотели быть близкими к Путину"

Публично работа над санкционным списком не обсуждалась. Эксперты влиятельного вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд, Андрей Илларионов, Андрей Пионтковский и Дэниел Фрид составили список критериев, по которым те или иные персоналии могут быть включены в "кремлевский доклад". Дэниел Фрид - бывший координатор санкционной политики госдепартамента при президенте США Бараке Обаме.

В "кремлевском списке", по их мнению, могут оказаться люди, которые "держат деньги" российского президента, бизнесмены, оказывающие услуги Кремлю, партнеры олигархов из ближнего круга президента, менеджеры госпредприятий, а также "золотая молодежь" - дети близких к российскому режиму олигархов.

"Должны быть разные стимулы, чтобы люди не хотели быть близкими к Путину", - сказал Ослунд Русской службе Би-би-си.

Он не исключал, что в списке будет человек 40-50. В Давосе на "русской" сессии Всемирного экономического форума глава Атлантического совета Фредерик Кемп заявил, что к работе над докладом в Вашингтоне относятся очень серьезно, и не исключил, что в список попадут от 40 до 400 человек. "Коммерсант" со ссылкой на источники писал о том, что в докладе будет 50 человек, вместе с семьями - 300.

Стресс, ожидание и желание "не светиться"

Непублично россияне пытались узнать детали списка и предотвратить попадание в него. "Здесь (в Вашингтоне - Би-би-си) достаточно много деятельности лоббистов и адвокатов, которые представляют разных людей, которые беспокоятся", - сказал Ослунд. - Но это те люди, которые вне опасности".

Российский Forbes назвал состояние некоторых российских бизнесменов "чудовищным стрессом".

В России среди крупного бизнеса "не осталось никого, кто бы не имел отношений с американскими лоббистами", согласился в разговоре с Русской службе Би-би-си источник, близкий к администрации президента. Он говорил на условиях анонимности, так как не уполномочен комментировать эту тему публично.

"Но это не означает, что американские лоббисты озолотились на русских бизнесменах", - говорит собеседник Би-би-си.

Россияне старались особо "не светиться" из-за "возможности "попасть под радары" американской администрации", - говорит он. Паники среди чиновников и бизнеса нет, уверяет он. Информации о подготовке доклада мало и все просто ждут, говорил он в середине января. Об этом же писали и "Ведомости" со ссылкой на несколько участников форума в Давосе. В начале года было много нервов, но теперь все немного выдохнули, так как устали бояться, цитируют "Ведомости" одного из участников форума.