Без документов и жилья: как живут бывшие пленные

Копірайт зображення Алексей Канарский

Через месяц после освобождения из плена "ДНР" и "ЛНР" люди все еще не восстановили свои документы и не получили компенсации от государства.

В правительстве говорят, что все процессы государственной помощи экс-пленным они уже запустили, однако они замедляются из-за бюрократии.

Документы

Среди гражданских, которых в конце декабря освободили из сеператистского плена, 28 - жители неподконтрольных территорий.

Двенадцать из них не имеют при себе никаких документов, удостоверяющих личность.

25-летний Алексей Канарский рассказывает ВВС Украина, что отсутствие документов - сейчас его главная проблема.

Image caption Алексей Канарский из Шахтерска провел в плену несколько лет и вынужден был под пытками подписать "признание" против себя. Сейчас мужчина пытается восстановить документы и вернуться к нормальной жизни

Сам он из Шахтерска, в декабре 2014 года его задержали "силы ДНР" из-за того, что был без паспорта.

"Под пытками подписал бумажки, что я военнослужащий, артиллерист 128-й бригады. Отсидел почти три года", - говорит парень и добавляет, что никакого отношения к украинской армии не имел.

Все его документы остались на неподконтрольной территории, вернуть их он не может. Единственное, что удалось получить - номер идентификационного кода.

Чтобы сделать паспорт - нужна справка переселенца. А чтобы сделать справку переселенца - нужен паспорт Екс-пленный Алексей Канарский

После обмена ему, как и всем уволенным, выдали справку СБУ о пребывании в плену, однако эти бумаги не подтверждают личность.

Сейчас Алексей пытается получить хоть какой-то документ, но пока безуспешно.

"Чтобы сделать паспорт - нужна справка переселенца. А чтобы сделать справку переселенца - нужен паспорт", - говорит он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption После заключения у сепаратистов часть людей остались без документов

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука говорит, что в его министерстве осознают, что "первая проблема - это паспортизация".

"Мы нашли полное понимание в Государственной миграционной службе и начали работать в этом направлении, людям выдадут украинские паспорта общего образца", - уверяет чиновник.

Впрочем, на это нужны время и деньги, говорит он.

Государственная пошлина небольшая - несколько сотен гривен. Однако, и эта сумма может быть проблемой для людей, которых выпустили из плена без копейки, и у которых нет родственников вне оккупированных территорий.

Деньги

Копірайт зображення Getty Images Image caption Доброволец Иван Тиренко, который провел в плену "ДНР" больше года, говорит, что пока не получил от государства ни одной гривны, однако прошел курс лечения

Сразу после обмена в Министерстве социальной политики заявили, что планируют выплатить освобожденным единовременную компенсацию - около 100 тысяч гривен.

ВВС Украина общалась с несколькими экс-пленными: фанатом "Зари" Владиславом Овчаренко, бойцом "Азова" Евгением Чуднецовым, Алексеем Канарским и Иваном Тиренко, жителем Бердянска, попавшим в плен в мае 2016 года.

Все они рассказали, что пока ни одной гривны от государства не получили. Они не знают, когда это произойдет и произойдет ли вообще.

Георгий Тука объясняет, что компенсации по 100 тысяч гривен, которые обещало государство, еще должны пройти все согласования в правительстве.

"Со стороны государственных учреждений мы не сможем решить эти проблемы в кратчайшие сроки, так как существуют определенные бюрократические проблемы, которые не позволяют это сделать быстро", - говорит Тука.

Чиновник добавляет, что средства на такие выплаты предусмотрены в бюджете - под них выписали специальную программу помощи всем уволенным из плена.

В 2018 году на нее предусмотрено 96 млн гривен.

Руководитель офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая добавляет - все эти люди могут обратиться в органы соцзащиты с просьбой оказать помощь в связи со сложными жизненными обстоятельствами.

Image caption Наталья Зарецкая и Георгий Тука говорят, что государство прорабатывает механизмы помощи экс-пленным, однако все процедуры должны пройти согласование - такие требования регламента правительства

У областных госадминистраций есть средства на такие выплаты, однако заявление, опять же, можно оформить только при наличии документов.

С деньгами и самым необходимым (теплые вещи и мобильные телефоны) в первые дни после обмена помогли волонтеры.

Однако Наталья Зарецкая считает, что волонтерская помощь - это не всегда хорошо.

"Волонтеры "подсаживают" освобожденных на потребительский формат, фактически перенося их привычку зависеть от внешнего обеспечения в условиях изоляции - естественную для плена - в привычку зависеть от волонтерского обеспечения, и ожидать такого же полного внешнего обеспечения от государства", - объясняет она.

"Волонтерами начинают манипулировать - одними из последних проявлений такой ситуации были случаи, когда волонтеры приносят освобожденным алкоголь", - добавляет Наталья Зарецкая.

Работа и жилье

Копірайт зображення Укрінформ Image caption Часть освобожденных решили вернуться на Донбасс, в контролируемые украинскими властями районы. Другие же считают, что устроиться на работу в Киеве им будет легче

Еще один больной вопрос для уволенных - это поиск жилья и работы на новом месте.

Часть экс-пленных решили после лечения вернуться на Донбасс - в подконтрольные украинскими властями районы Донецкой и Луганской областей.

Там им с жильем и работой помогают местные госадминистрации. Например, одной из женщин уже помогли устроиться в Мариуполе по ее специальности медика.

Те же, кто хочет остаться в Киеве, пока могут рассчитывать только на помощь волонтеров - они помогают снимать квартиры на несколько месяцев.

"Те 28 человек, которые жили на неконтролируемых территориях и получат справки вынужденных переселенцев, на общих основаниях имеют право получить жилье", - рассказывает Георгий Тука.

"Речь не пойдет об отдельном жилье, это надо людям честно и трезво рассказывать. Это, скорее всего, будут общежития", - отмечает он.

С работой в Киеве помогают знакомые и волонтеры.

Алексей Канарский, например, через друзей договорился о работе на стройке, где уже трудятся несколько ветеранов АТО.

А освобожденных фанатов "Зари" пригласили работать в Федерацию футбола.

Реабилитация

Копірайт зображення УНІАН Image caption Всем освобожденным из плена 27 декабря прошлого года государство предложило пройти курс медицинской и психологической реабилитации

Вопрос, который полностью взяло на себя государство - медицинская помощь для освобожденных из плена.

Людей лично консультировали руководители Ассоциации стоматологов Украины, они проходили (а некоторые все еще проходит) курс лечения в государственных клиниках, в том числе в "Феофании".

Кроме того, всем уволенным предложили психологическую реабилитацию.

Впрочем, один из собеседников ВВС Украина - Иван Тиренко из Бердянска - говорит, что решил отказаться от такой помощи, из-за "странных вопросов".

"Это не психологи, это СБУшники. Меня спрашивали, легко ли убить человека, какие ощущения при этом. Это не вопрос психолога", - рассказывает мужчина.

Наталья Зарецкая уверяет, что "специалист по протоколу не мог поставить такой вопрос", хотя признает, что с некоторых пор одновременно с психологами действительно работали представители СБУ (о чем, по ее словам, просили сами освобожденные).

"Поэтому это или искажение фактов, или вопрос был задан кем-то из других посетителей наших освобожденных - и тогда это очень тревожный сигнал и повод для нас еще больше ограничить доступ к освобожденным посторонних лиц", - говорит она.

Копірайт зображення Reuters Image caption Реабилитация освобожденных из плена заключается не в том, чтобы "сделать все вместо них", считают в офисе уполномоченного президента по вопросам реабилитации участников АТО

Наталья Зарецкая говорит, что несколько человек вообще оказались не готовыми к чрезмерному вниманию, в том числе и со стороны журналистов. Именно поэтому было решено ограничить доступ к ним.

"Освобожденные очень страдали от давления СМИ и волонтеров, которые пытались все время быть в больницах и госпитале. И те из освобожденных, которые решили поехать домой раньше, по сути, пострадали от стремления к публичности других освобожденных", - говорит она.

Наталья Зарецкая отмечает, что Украина сейчас вырабатывает свой механизм помощи и реабилитации бывших заключенных.

Всего с начала конфликта на Донбассе через плен прошли более двух тысячи человек.

"Нужно делать не за них, а вместе с ними. Консультировать их, советовать, к кому обратиться, постепенно переходя просто в режим "идти рядом ", а не "вести за руку" или "нести на руках", - говорит Зарецкая.