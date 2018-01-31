4 факта о 4G. Первые частоты в Украине распроданы

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Крупнейшие украинские операторы мобильной связи получили частоты для внедрения скоростной связи 4G. Лицензии на торгах выкупили "Киевстар", "Vodafone-Украина" и "lifecell". В целом они заплатят за них почти 2,5 млрд гривен.

BBC Украина обратила внимание на четыре аспекта внедрения 4G в Украине.

Частоты

В среду в Украине состоялись торги по продаже частот в диапазоне 2600 МГц. Хотя в мире более популярным является распространение скоростного интернета на частотах в диапазоне 1800 МГц.

Главное их отличие в том, что чем выше частота, тем меньше площадь покрытия сигналом, но больше количество одновременных соединений.

То есть частота в диапазоне 2600 МГц выгодна для обеспечения 4G-связи большого количества людей, проживающих компактно. Например, для крупных мегаполисов.

Частота в диапазоне 1800 МГц позволяет значительно расширить покрытие, включив небольшие населенные пункты.

Использовать только частоту 2600 МГц невыгодно, поскольку это требует большого количества базовых станций и, соответственно, приведет к удорожанию услуг.

Конкурс на более привлекательные частоты 1800 МГц правительство анонсировало на 26 февраля 2018 года.

Когда заработает

Image caption Операторы мобильной связи выборочно отправили некоторым абонементам предложение заменить сим-карту

В компании "Киевстар" BBC Украина сообщили, что ориентировочно планируют запустить услугу 4G-связи в середине-конце марта.

"По нашим подсчетам, оформление разрешений примерно займет два месяца. Как только у нас будут все документы, мы готовы запускать 4G в диапазоне 2600МГц. Это будет касаться в первую очередь крупных городов - Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса", - сообщила Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям компании "Киевстар".

В компании lifecell также сообщили, что планируют запуск 4G-связь в начале весны.

"Мы планируем запустить 4G для наших абонентов очень быстро. Максимум в апреле. У нас очень современное оборудование", - рассказал СЕО lifecell Исмет Языджи агентству "Интерфакс".

В компании "Vodafone Украина" тоже прогнозируют, что 4G заработает в конце марта.

"Технически мы готовы. Сразу после получения лицензий заработает в нескольких областных центрах точечная сеть. Этот дипазон рассчитан для обеспечения большого количества абонентов, а для обеспечения покрытия будем применять частоту 1800МГц после соответствующего тендера", - рассказала BBC Украина пресс-секретарь "Vodafone Украина" Виктория Павловская.

Что нужно

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Для пользования услугами скоростной связи 4G абонентам нужно, в первую очередь, проверить, поддерживает ли такую ​​технологию их мобильный телефон.

Кроме того, для использования 4G нужна USIM карта.

Операторы мобильной связи выборочно направили некоторым абонементам предложение заменить сим-карту.

Компании "Киевстар" и "Vodafone Украина" предлагают эту услугу бесплатно, в lifecell ее оценивают в 30 гривен.

В сети "Киевстар", чтобы узнать, будет ли работать SIM-карта в сети 4G, нужно набрать код *245*4# и вызов.

Если позвонить с нужной сим-карты в справочную службу lifecell, оператор сразу сможет определить, подходит ли она для 4G.

В Vodafone достаточно обратиться в любое отделение, чтобы проверить или обменять карточку.

При этом большинство сим-карт, которые продавались в последнее время, уже имеют формат USIM.

Преимущества 4G перед 3G

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Главное преимущество 4G - значительно более высокая скорость передачи данных.

В сети 4G минимальная скорость передачи данных должна составлять 100 Мбит/с, в то время как в 3G - 348 Кбит/с.

4G также имеет функцию VoIP, которая передает голос через интернет. Это позволяет значительно сэкономить на звонках за границу.

3G связь в Украине заработала в феврале 2015 года. Ее внедрение заняло 2-3 месяца.

Технология 3G в Украине пока имеет значительно большее покрытие, чем планируется для 4G.