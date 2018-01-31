4 факта о 4G. Первые частоты в Украине распроданы
Крупнейшие украинские операторы мобильной связи получили частоты для внедрения скоростной связи 4G. Лицензии на торгах выкупили "Киевстар", "Vodafone-Украина" и "lifecell". В целом они заплатят за них почти 2,5 млрд гривен.
BBC Украина обратила внимание на четыре аспекта внедрения 4G в Украине.
Частоты
В среду в Украине состоялись торги по продаже частот в диапазоне 2600 МГц. Хотя в мире более популярным является распространение скоростного интернета на частотах в диапазоне 1800 МГц.
Главное их отличие в том, что чем выше частота, тем меньше площадь покрытия сигналом, но больше количество одновременных соединений.
То есть частота в диапазоне 2600 МГц выгодна для обеспечения 4G-связи большого количества людей, проживающих компактно. Например, для крупных мегаполисов.
Частота в диапазоне 1800 МГц позволяет значительно расширить покрытие, включив небольшие населенные пункты.
Использовать только частоту 2600 МГц невыгодно, поскольку это требует большого количества базовых станций и, соответственно, приведет к удорожанию услуг.
Конкурс на более привлекательные частоты 1800 МГц правительство анонсировало на 26 февраля 2018 года.
Когда заработает
В компании "Киевстар" BBC Украина сообщили, что ориентировочно планируют запустить услугу 4G-связи в середине-конце марта.
"По нашим подсчетам, оформление разрешений примерно займет два месяца. Как только у нас будут все документы, мы готовы запускать 4G в диапазоне 2600МГц. Это будет касаться в первую очередь крупных городов - Киев, Харьков, Львов, Днепр, Одесса", - сообщила Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям компании "Киевстар".
В компании lifecell также сообщили, что планируют запуск 4G-связь в начале весны.
"Мы планируем запустить 4G для наших абонентов очень быстро. Максимум в апреле. У нас очень современное оборудование", - рассказал СЕО lifecell Исмет Языджи агентству "Интерфакс".
В компании "Vodafone Украина" тоже прогнозируют, что 4G заработает в конце марта.
"Технически мы готовы. Сразу после получения лицензий заработает в нескольких областных центрах точечная сеть. Этот дипазон рассчитан для обеспечения большого количества абонентов, а для обеспечения покрытия будем применять частоту 1800МГц после соответствующего тендера", - рассказала BBC Украина пресс-секретарь "Vodafone Украина" Виктория Павловская.
Что нужно
Для пользования услугами скоростной связи 4G абонентам нужно, в первую очередь, проверить, поддерживает ли такую технологию их мобильный телефон.
Кроме того, для использования 4G нужна USIM карта.
Операторы мобильной связи выборочно направили некоторым абонементам предложение заменить сим-карту.
Компании "Киевстар" и "Vodafone Украина" предлагают эту услугу бесплатно, в lifecell ее оценивают в 30 гривен.
В сети "Киевстар", чтобы узнать, будет ли работать SIM-карта в сети 4G, нужно набрать код *245*4# и вызов.
Если позвонить с нужной сим-карты в справочную службу lifecell, оператор сразу сможет определить, подходит ли она для 4G.
В Vodafone достаточно обратиться в любое отделение, чтобы проверить или обменять карточку.
При этом большинство сим-карт, которые продавались в последнее время, уже имеют формат USIM.
Преимущества 4G перед 3G
Главное преимущество 4G - значительно более высокая скорость передачи данных.
В сети 4G минимальная скорость передачи данных должна составлять 100 Мбит/с, в то время как в 3G - 348 Кбит/с.
4G также имеет функцию VoIP, которая передает голос через интернет. Это позволяет значительно сэкономить на звонках за границу.
3G связь в Украине заработала в феврале 2015 года. Ее внедрение заняло 2-3 месяца.
Технология 3G в Украине пока имеет значительно большее покрытие, чем планируется для 4G.