"Грэмми-2018": абсолютный перевес мужчин и белые розы

Копірайт зображення AFP Image caption Бруно Марс - абсолютный триумфатор "Грэмми-2018"

В ночь с воскресенья на понедельник в нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден прошла 60-я церемония вручения музыкальных премий "Грэмми". Главным триумфатором стал Бруно Марс, победивший в шести номинациях. Среди других победителей - автор песни "Путин" Рэнди Ньюман.

Бруно Марс стал абсолютным лидером нынешней церемонии "Грэмми" - его "That's what I like" победила в трех номинациях: "Лучшая песня года", "Лучшая песня в стиле R&B", "Лучшее R&B исполнение". А альбом "24K Magic" признан "Лучшим альбомом года" и "Лучшей записью года".

Британский певец Эд Ширан также получил сразу несколько наград - за "Лучший вокальный альбом в стиле поп" и "Лучшее соло-исполнение в стиле поп".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Главной женщиной на "Грэмми" стала Алессия Кара. В главных номинациях женщины больше не выиграли ничего (а в целом в 86 категориях представительницы прекрасного пола получили только 17 наград).

"Грэмми" за "Лучшую песню в стиле рэп" получил американский рэпер Кендрик Ламар.

Посмертно "Грэмми" удостоился Леонард Коэн - его песня "You want it darker" выиграла в номинации "Лучшая композиция в стиле рок".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американец Кендрик Ламар получил две премии в рэп-номинациях

Канадка Алессия Кара получила премию в категории "Лучший новый исполнитель". Она оказалась единственной женщиной, получившей один из главных призов.

Такие звезды, как Лэди Гага, Кеша, Лорди и SZA, не получили никаких премий.

Неравенство в том, что касается призеров женского пола, выглядело несколько странно, учитывая тот факт, что организаторы церемонии подчеркивали свою поддержку кампаниям #TimesUp и #MeToo, выступающих против сексуальных домогательств и дискриминации.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Леди Гага на этот раз проиграла Эду Ширану в номинации "Лучшая сольная поп-композиция". На сцене поп-звезда появилась в образе лебедя

Большинство присутствующих на церемонии вручения Грэмми пришли с белыми розами, в знак поддержки этих кампаний.