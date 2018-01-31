Фото: в Восточной Азии и Австралии увидели суперлуние

  • 31 января 2018
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Image caption Ночное небо в Риме

Минувшей ночью жители Восточной Азии и Австралии смогли увидеть сразу три уникальных астрономических явления: лунное затмение, суперлуние и "голубую Луну".

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Image caption Прага в ожидании суперлуния

Суперлуние происходит, когда полная фаза луны совпадает с перигеем - периодом наибольшего сближения Земли с ее естественным спутником.

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Image caption Афинский акрополь

"Голубая Луна" или "кровавая Луна" - редкое оптическое явление.

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Image caption Суперлуние в США

Изменение цвета спутника Земли с серого на голубой или красный происходит вследствие роста концентрации пыли в атмосфере, повышенной влажности или по другим причинам.

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Image caption Полнолуние в Иерусалиме

"Кровавая Луна" - оптическое явление, которое происходит при полном лунном затмении.

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Image caption Полнолуние в Санкт-Петербурге

"Голубая Луна" - настолько редкое природное явление, что у англичан даже есть поговорка "однажды в голубую Луну" (англ. Once in a Blue Moon).

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Image caption Добыча соли в Калифорнии

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