Фото: в Восточной Азии и Австралии увидели суперлуние

Копірайт зображення EPA Image caption Ночное небо в Риме

Минувшей ночью жители Восточной Азии и Австралии смогли увидеть сразу три уникальных астрономических явления: лунное затмение, суперлуние и "голубую Луну".

Копірайт зображення MARTIN DIVISEK/EPA Image caption Прага в ожидании суперлуния

Суперлуние происходит, когда полная фаза луны совпадает с перигеем - периодом наибольшего сближения Земли с ее естественным спутником.

Копірайт зображення EPA Image caption Афинский акрополь

"Голубая Луна" или "кровавая Луна" - редкое оптическое явление.

Копірайт зображення David McNew /Gettyimages Image caption Суперлуние в США

Изменение цвета спутника Земли с серого на голубой или красный происходит вследствие роста концентрации пыли в атмосфере, повышенной влажности или по другим причинам.

Копірайт зображення ABIR SULTAN / EPA Image caption Полнолуние в Иерусалиме

"Кровавая Луна" - оптическое явление, которое происходит при полном лунном затмении.

Копірайт зображення Reuters Image caption Полнолуние в Санкт-Петербурге

"Голубая Луна" - настолько редкое природное явление, что у англичан даже есть поговорка "однажды в голубую Луну" (англ. Once in a Blue Moon).