Фото: в Восточной Азии и Австралии увидели суперлуние
Минувшей ночью жители Восточной Азии и Австралии смогли увидеть сразу три уникальных астрономических явления: лунное затмение, суперлуние и "голубую Луну".
Суперлуние происходит, когда полная фаза луны совпадает с перигеем - периодом наибольшего сближения Земли с ее естественным спутником.
"Голубая Луна" или "кровавая Луна" - редкое оптическое явление.
Изменение цвета спутника Земли с серого на голубой или красный происходит вследствие роста концентрации пыли в атмосфере, повышенной влажности или по другим причинам.
"Кровавая Луна" - оптическое явление, которое происходит при полном лунном затмении.
"Голубая Луна" - настолько редкое природное явление, что у англичан даже есть поговорка "однажды в голубую Луну" (англ. Once in a Blue Moon).