Пять неожиданных лиц в "кремлевском досье"

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Власти США опубликовали список из 210 российских политиков, бизнесменов и чиновников, связанных с президентом Владимиром Путиным. В "кремлевском досье" оказалось немало неожиданных лиц, в том числе от бизнеса.

В "кремлевское досье" вошли 96 предпринимателей. Список бизнесменов полностью совпадает с перечнем самых состоятельных россиян по версии Forbes. По подсчетам журнала, состояние этих 96 предпринимателей превышает 386 млрд долларов.

Часть предпринимателей попали в это "досье" незаслуженно, считают некоторые эксперты и общественники.

Кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала список "очень странным", отметив, что в него включили Михаила Фридмана, Сергея Галицкого и Олега Тинькова, которые построили свой бизнес "до всякого Путина, и во многом с нуля". Автору Telegram-канала Fun&Profit Елене Тофанюк тоже "обидно за Тинькова".

В досье включили "водочного магната" Юрия Шефлера, который уже более 15 лет не живет в России. Критерии составления списка непонятны политику Дмитрию Гудкову. "Почему в нем Дмитрий Каменщик или Глеб Фетисов, которые преследовались государством?" - написал он на своей странице в Facebook.

ВВС выбрала из "кремлевского досье" пятерых бизнесменов, которых сложно назвать приближенными к Путину людьми.

Дмитрий Каменщик, "таинственный владелец" аэропорта Домодедово

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Каменщик начал свой путь в бизнесе в 1991 году в должности главы московского представительства транспортной компании "Ист Лайн", владельцем которой был екатеринбургский бизнесмен Антон Баков.

В 1998 году имущество аэродрома "Домодедово", не подлежащее передаче в частную собственность, было передано "Ист Лайну" в долгосрочную аренду на 75 лет. Таким образом, в возрасте 30 лет Каменщик стал владельцем аэропорта.

Информация о том, что бизнесмен является конечным владельцем "Домодедово", долго оставалась тайной. Сразу после теракта в аэропорту в январе 2011 года президент Дмитрий Медведев поручил найти реальных собственников актива, но фактического владельца тогда найти не удалось.

Копірайт зображення AFP Image caption Дмитрий Каменщик стал фигурантом уголовного дела после теракта в аэропорту "Домодедово" в 2011 году

В сентябре 2013 года было официально объявлено, что Каменщик - действительно владелец аэропорта.

В феврале 2016 года Каменщика задержали в рамках расследования теракта. Бизнесмену предъявили обвинение по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

В итоге в сентябре 2016 года Следственный комитет закрыл уголовное дело против Каменщика по реабилитирующим основаниям в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

По итогам 2017 года Дмитрий Каменщик занимал 27-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России, его состояние оценивается в 3,6 млрд долларов.

Юрий Шефлер, "король" мирового водочного рынка

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Будущий алкогольный магнат начал предпринимательскую деятельность в 1993 году, когда вместе с партнерами стал соучредителем торгового дома "Садко-Аркада" в Москве. Нащупывая свой путь в бизнесе, Шефлер постепенно перешел в алкогольную отрасль.

Знаковую роль в карьере бизнесмена сыграло знакомство с Евгением Сорочкиным, гендиректором компании "Союзплодоимпорт", которая после распада СССР получила права на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya.

В 1997 году Шефлер получил полный контроль над легендарными алкогольными марками и добился их международной регистрации за компаниями, входящими в принадлежащую ему SPI Group.

Однако в 2001 году российские власти признали сделку о продаже брендов незаконной и обвинили его в незаконном использовании товарных знаков. Бизнесмена также обвиняли в контрабанде алкоголя, организации преступного сообщества, угрозе убийством представителю власти, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денежных средств. Шефлер был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск.

Судебное разбирательство длилось более 10 лет. В итоге в августе 2016 года Мосгорсуд вынес решение об амнистии Шефлера и обязал Следственный комитет прекратить уголовное преследование бизнесмена. Летом 2017 года адвокаты Шефлера обратились с жалобой в генпрокуратуру, заявив, что СКР не исполняет решения судов о необходимости амнистировать предпринимателя.

Сегодня Шефлер имеет британское гражданство и занимает 56-ю строчку в списке Forbes: его состояние в 2017 году оценивалось в 1,6 млрд долларов.

Глеб Фетисов, сенатор и банкир

Выпускник экономфака МГУ Глеб Фетисов начал карьеру в бизнесе с должности финансового директора компании "Альфа-Эко". В 1998 году он приобрел 30% этой компании за 12 млн долларов, которую через шесть лет обменял на 14,35% акций компании Altimo.

Работу в бизнесе Фетисов успешно совмещал с политической деятельностью. В 1997-2001 годах он был депутатом заксобрания Красноярского края, а затем стал членом Совета Федерации от Воронежской области. В 2009 году Фетисов сложил с себя полномочия сенатора и возглавил совет директоров ООО "Мой банк".

Однако работа в банковском секторе для Фетисова закончилась неудачно. В декабре 2013 года он был вынужден продать бизнес, а через месяц у банка была отозвана лицензия. В феврале 2014 года бизнесмен был задержан по подозрению в мошенничестве в рамках расследования уголовного дела о банкротстве "Моего банка".

Некоторые СМИ связывали дело против Фетисова с недовольством ВИП-вкладчиков "Моего банка", среди которых были, в том числе, советник президента Сергей Глазьев и режиссер Никита Михалков.

Как сообщали источники РБК, Михалков якобы обсуждал проблемы, связанные с "Моим Банком", с президентом Владимиром Путиным и спрашивал у него, как поступить в этой ситуации.

В феврале 2015 года стало известно, что Фетисов полностью расплатился с кредиторами, потратив в общей сложности 200 млн долларов, и в августе был отпущен из СИЗО.

Фетисов также инвестировал в российский кинематограф. Он вложил в фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, выдвинутый на "Оскар", 250 млн рублей.

Глеб Фетисов занимает 80-е место в списке богатейших россиян Forbes, издание оценивает его состояние в 1,2 млрд долларов.

Основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков

Копірайт зображення AFP Image caption В "кремлевское досье" включили предпринимателей, которых сложно назвать приближенными к Путину

В начале карьеры Тиньков продавал электротехнику, потом выпускал замороженные полуфабрикаты на заводе "Дарья" и развивал пивоваренный бизнес.

В 2005 году бизнесмен продал производителя пива "Тинькофф" компании InBev за 200 млн долларов. Следующим известным проектом бизнесмена стал онлайн-банк "Тинькофф" - единственная финорганизация в России, у которой нет офлайновых отделений.

В октябре 2013 года "Тинькофф" вышел на IPO (первичное размещение акций) на Лондонской бирже. Капитализация банка превысила его капитал в пять раз - невиданный для финансового рынка показатель (для сравнения, капитализация Сбербанка в то время была всего в 1,3 раза больше, чем его капитал). Тиньков объяснял это тем, что его банк - это скорее технологичный бизнес, а не финансовый.

Журналист Юрий Дудь в 2017 году попросил Тинькова прокомментировать предположения о том, что у него и у основателя "Магнита" Сергея Галицкого имеется договоренность с властями, согласно которой они не критикуют президента, и им позволяют спокойно делать бизнес.

Тиньков рассказал, что видел Путина только один раз в 2012 году, когда он заехал в ресторан "Тинькофф" выпить пива. После этого они с Путиным не встречались, говорил предприниматель. Он добавил, что ему ни разу в жизни не звонили "из кабинетов" и ничего не просили.

Олег Тиньков занимает 72-е место в российской части списка Forbes c состоянием в 1,2 млрд долларов.

Миллиардер Сергей Галицкий, основатель торговой сети "Магнит"

Галицкий сделал состояние на продуктовом спросе, а не на сырье и финансах, как большинство российских миллиардеров.

В 1994 году он начал торговать косметикой. В этом же году была основана торговая сеть "Магнит". Галицкий сначала открывал магазины шаговой доступности в селах и маленьких городах.

К 2006 году сеть выросла до 1,5 тыс. магазинов. Бизнесмен провел IPO и привлек около 370 млн долларов и начал строить гипермаркеты в крупных городах.

Сергей Галицкий не был замечен в политически значимых проектах. В одном из интервью основатель "Магнита" сказал, что были "какие-то попытки" включить его в политический процесс, но "глобально ничего не было".

"Магнит" стал крупнейшим российским ритейлером. В 2016 году сеть стала единственной российской компанией, попавшей в список самых инновационных предприятий мира по версии американского Forbes.

Галицкий занимает 18-е место в списке русского Forbes c состоянием в 6,8 млрд долларов.