Пять неожиданных лиц в "кремлевском досье"
Власти США опубликовали список из 210 российских политиков, бизнесменов и чиновников, связанных с президентом Владимиром Путиным. В "кремлевском досье" оказалось немало неожиданных лиц, в том числе от бизнеса.
В "кремлевское досье" вошли 96 предпринимателей. Список бизнесменов полностью совпадает с перечнем самых состоятельных россиян по версии Forbes. По подсчетам журнала, состояние этих 96 предпринимателей превышает 386 млрд долларов.
Часть предпринимателей попали в это "досье" незаслуженно, считают некоторые эксперты и общественники.
Кандидат в президенты России Ксения Собчак назвала список "очень странным", отметив, что в него включили Михаила Фридмана, Сергея Галицкого и Олега Тинькова, которые построили свой бизнес "до всякого Путина, и во многом с нуля". Автору Telegram-канала Fun&Profit Елене Тофанюк тоже "обидно за Тинькова".
В досье включили "водочного магната" Юрия Шефлера, который уже более 15 лет не живет в России. Критерии составления списка непонятны политику Дмитрию Гудкову. "Почему в нем Дмитрий Каменщик или Глеб Фетисов, которые преследовались государством?" - написал он на своей странице в Facebook.
ВВС выбрала из "кремлевского досье" пятерых бизнесменов, которых сложно назвать приближенными к Путину людьми.
Дмитрий Каменщик, "таинственный владелец" аэропорта Домодедово
Каменщик начал свой путь в бизнесе в 1991 году в должности главы московского представительства транспортной компании "Ист Лайн", владельцем которой был екатеринбургский бизнесмен Антон Баков.
В 1998 году имущество аэродрома "Домодедово", не подлежащее передаче в частную собственность, было передано "Ист Лайну" в долгосрочную аренду на 75 лет. Таким образом, в возрасте 30 лет Каменщик стал владельцем аэропорта.
Информация о том, что бизнесмен является конечным владельцем "Домодедово", долго оставалась тайной. Сразу после теракта в аэропорту в январе 2011 года президент Дмитрий Медведев поручил найти реальных собственников актива, но фактического владельца тогда найти не удалось.
В сентябре 2013 года было официально объявлено, что Каменщик - действительно владелец аэропорта.
В феврале 2016 года Каменщика задержали в рамках расследования теракта. Бизнесмену предъявили обвинение по статье "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
В итоге в сентябре 2016 года Следственный комитет закрыл уголовное дело против Каменщика по реабилитирующим основаниям в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.
По итогам 2017 года Дмитрий Каменщик занимал 27-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России, его состояние оценивается в 3,6 млрд долларов.
Юрий Шефлер, "король" мирового водочного рынка
Будущий алкогольный магнат начал предпринимательскую деятельность в 1993 году, когда вместе с партнерами стал соучредителем торгового дома "Садко-Аркада" в Москве. Нащупывая свой путь в бизнесе, Шефлер постепенно перешел в алкогольную отрасль.
Знаковую роль в карьере бизнесмена сыграло знакомство с Евгением Сорочкиным, гендиректором компании "Союзплодоимпорт", которая после распада СССР получила права на водочные бренды Stolichnaya и Moskovskaya.
В 1997 году Шефлер получил полный контроль над легендарными алкогольными марками и добился их международной регистрации за компаниями, входящими в принадлежащую ему SPI Group.
Однако в 2001 году российские власти признали сделку о продаже брендов незаконной и обвинили его в незаконном использовании товарных знаков. Бизнесмена также обвиняли в контрабанде алкоголя, организации преступного сообщества, угрозе убийством представителю власти, незаконной предпринимательской деятельности и отмывании денежных средств. Шефлер был заочно арестован судом и объявлен в международный розыск.
Судебное разбирательство длилось более 10 лет. В итоге в августе 2016 года Мосгорсуд вынес решение об амнистии Шефлера и обязал Следственный комитет прекратить уголовное преследование бизнесмена. Летом 2017 года адвокаты Шефлера обратились с жалобой в генпрокуратуру, заявив, что СКР не исполняет решения судов о необходимости амнистировать предпринимателя.
Сегодня Шефлер имеет британское гражданство и занимает 56-ю строчку в списке Forbes: его состояние в 2017 году оценивалось в 1,6 млрд долларов.
Глеб Фетисов, сенатор и банкир
Выпускник экономфака МГУ Глеб Фетисов начал карьеру в бизнесе с должности финансового директора компании "Альфа-Эко". В 1998 году он приобрел 30% этой компании за 12 млн долларов, которую через шесть лет обменял на 14,35% акций компании Altimo.
Работу в бизнесе Фетисов успешно совмещал с политической деятельностью. В 1997-2001 годах он был депутатом заксобрания Красноярского края, а затем стал членом Совета Федерации от Воронежской области. В 2009 году Фетисов сложил с себя полномочия сенатора и возглавил совет директоров ООО "Мой банк".
Однако работа в банковском секторе для Фетисова закончилась неудачно. В декабре 2013 года он был вынужден продать бизнес, а через месяц у банка была отозвана лицензия. В феврале 2014 года бизнесмен был задержан по подозрению в мошенничестве в рамках расследования уголовного дела о банкротстве "Моего банка".
Некоторые СМИ связывали дело против Фетисова с недовольством ВИП-вкладчиков "Моего банка", среди которых были, в том числе, советник президента Сергей Глазьев и режиссер Никита Михалков.
Как сообщали источники РБК, Михалков якобы обсуждал проблемы, связанные с "Моим Банком", с президентом Владимиром Путиным и спрашивал у него, как поступить в этой ситуации.
В феврале 2015 года стало известно, что Фетисов полностью расплатился с кредиторами, потратив в общей сложности 200 млн долларов, и в августе был отпущен из СИЗО.
Фетисов также инвестировал в российский кинематограф. Он вложил в фильм "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, выдвинутый на "Оскар", 250 млн рублей.
Глеб Фетисов занимает 80-е место в списке богатейших россиян Forbes, издание оценивает его состояние в 1,2 млрд долларов.
Основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков
В начале карьеры Тиньков продавал электротехнику, потом выпускал замороженные полуфабрикаты на заводе "Дарья" и развивал пивоваренный бизнес.
В 2005 году бизнесмен продал производителя пива "Тинькофф" компании InBev за 200 млн долларов. Следующим известным проектом бизнесмена стал онлайн-банк "Тинькофф" - единственная финорганизация в России, у которой нет офлайновых отделений.
В октябре 2013 года "Тинькофф" вышел на IPO (первичное размещение акций) на Лондонской бирже. Капитализация банка превысила его капитал в пять раз - невиданный для финансового рынка показатель (для сравнения, капитализация Сбербанка в то время была всего в 1,3 раза больше, чем его капитал). Тиньков объяснял это тем, что его банк - это скорее технологичный бизнес, а не финансовый.
Журналист Юрий Дудь в 2017 году попросил Тинькова прокомментировать предположения о том, что у него и у основателя "Магнита" Сергея Галицкого имеется договоренность с властями, согласно которой они не критикуют президента, и им позволяют спокойно делать бизнес.
Тиньков рассказал, что видел Путина только один раз в 2012 году, когда он заехал в ресторан "Тинькофф" выпить пива. После этого они с Путиным не встречались, говорил предприниматель. Он добавил, что ему ни разу в жизни не звонили "из кабинетов" и ничего не просили.
Олег Тиньков занимает 72-е место в российской части списка Forbes c состоянием в 1,2 млрд долларов.
Миллиардер Сергей Галицкий, основатель торговой сети "Магнит"
Галицкий сделал состояние на продуктовом спросе, а не на сырье и финансах, как большинство российских миллиардеров.
В 1994 году он начал торговать косметикой. В этом же году была основана торговая сеть "Магнит". Галицкий сначала открывал магазины шаговой доступности в селах и маленьких городах.
К 2006 году сеть выросла до 1,5 тыс. магазинов. Бизнесмен провел IPO и привлек около 370 млн долларов и начал строить гипермаркеты в крупных городах.
Сергей Галицкий не был замечен в политически значимых проектах. В одном из интервью основатель "Магнита" сказал, что были "какие-то попытки" включить его в политический процесс, но "глобально ничего не было".
"Магнит" стал крупнейшим российским ритейлером. В 2016 году сеть стала единственной российской компанией, попавшей в список самых инновационных предприятий мира по версии американского Forbes.
Галицкий занимает 18-е место в списке русского Forbes c состоянием в 6,8 млрд долларов.