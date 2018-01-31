Завершенная космическая миссия Леонида Каденюка

Копірайт зображення Getty Images Image caption Команда шаттла NASA "Колумбия", с которой Леонид Каденюк (третий справа) летал в космос в 1997 году

Леонид Каденюк умер через три дня после своего 67-летия.

За свою жизнь он побывал летчиком-испытателем первого класса, депутатом и писателем, а в историю вошел как первый космонавт независимой Украины.

ВВС Украина вспоминает жизненный путь космонавта, его эмоции в космосе и взгляды на то, надо ли переносить День космонавтики в связи с декоммунизацией.

Подготовка к "Бурану"

Копірайт зображення Facebook Леоніда Каденюка

Родился будущий космонавт в селе Клишковцы в Черновицкой области.

После школы учился в Черниговском военном авиационном училище, где готовили советских летчиков-истребителей и космонавтов.

В 1970-е годы был летчиком-испытателем и получил квалификацию космонавта-испытателя.

Леонид Каденюк вошел в отряд космонавтов, которых готовили для полетов на многократном космическом корабле "Буран" (советский аналог американского "Шаттла").

Причем его отобрали в рамках конкурса, в котором участвовали три тысячи кандидатов.

Каденюк отрабатывал маневры для "Бурана", в частности снижение и заход на посадку, но в космос на нем так и не полетел - единственный космический полет "Бурана" прошел без пилотов, а затем программу приостановили.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Самолет Ан-225 "Мрия" несет на себе космический корабль "Буран"

Уже в 1990-х годах прошел курс подготовки командира транспортного космического корабля "Союз-ТМ", а также изучал принципы работы на других кораблях, международной станции "Мир" и американском "шаттле".

В середине 1990-х тогдашний президент Украины Леонид Кучма договорился с американским коллегой Биллом Клинтоном об участии украинского космонавта в полете шаттла NASA "Колумбия".

Национальное космическое агентство Украины для этой миссии отобрало Леонида Каденюка.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Во время подготовки к старту

Причем по договоренности между странами, курс NASA по подготовке к полету украинский космонавт прошел бесплатно (сейчас такая подготовка стоит около 150 млн долларов).

Сам полет состоялся в 1997 году и продолжался 16 дней.

Леонид Каденюк провел в космосе несколько экспериментов по изучению влияния невесомости на растения и организм человека.

Копірайт зображення NASA Image caption Леонид Каденюк во время экспериментов с воздействием микрогравитации на растения

Также он дважды спел гимн Украины. Это стало первым исполнением украинского гимна на орбите.

В общем полет прошел удачно и команда успешно вернулась на Землю. А в 2003 году тот же корабль "Колумбия" разбился при посадке.

После полета

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После возвращения из космоса Леонид Каденюк работал в военной авиации, получил звание генерал-майора Вооруженных Сил Украины.

Также был советником руководства государства по вопросам авиации и космонавтики.

В 2002 году стал депутатом и присоединился к провластной фракции "За единую Украину". За время депутатства несколько раз менял фракции и депутатские группы.

В самом парламенте занимался вопросами улучшения социального обеспечения военнослужащих и авиаторов.

Входил в состав парламентской следственной комиссии "по расследованию причин кризисного состояния в авиации в Украине". В заключении комиссии говорилось о многочисленных нарушениях и злоупотреблениях в украинской авиационной отрасли.

В 2006 году вновь баллотировался в Верховную Раду, был третьим номером в списке "Народного блока Литвина", однако его политсила тогда в парламент не попала.

В 2012 году шел самовыдвиженцем по округу в Черновецкой области, но по результатам выборов снова не прошел в Раду.

В 2014 году вместе с несколькими другими политиками пытался инициировать референдум для принятия новой конституции, однако ЦИК отказал в этом.

Воспоминания о космосе

Копірайт зображення Facebook Леоніда Каденюка Image caption Леонид Каденюк подробно описал процесс подготовки космонавтов в своей книге

Леонид Каденюк занимался популяризацией космонавтики, в прошлом году вышла его книга "Миссия - космос", где он подробно описал процесс подготовки космонавтов к полету и сам полет.

"Было осознание незавершенности космического полета", - признавался автор во время презентации книги.

Он также выступал за сохранение окружающей среды.

"Я бы всех политиков запустил в космос, чтобы они посмотрели, на что поднимают руку", - рассказывал космонавт в одном из интервью.

А в разговоре с ВВС Украина он так вспоминал ощущения в космосе: "Самое первое и самое мощное впечатление - потеря точки опоры после того, как отвязываешься от кресла и оказываешься в состоянии невесомости. В земных условиях действует гравитация. Там эта потеря точки опоры означала найти себя в пространстве, и это было крайне непросто".

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"Один из интересных экспериментов, который я провел - это хождение по потолку. С точки зрения физики сделать это было достаточно легко в состоянии невесомости, но еще есть такая вещь, как психология человека. Оказалось, что чрезвычайно прочные стереотипы, с которыми человек отправляется в космос, там сработали на полную, в частности, о том, что по потолку ходить невозможно. Когда я ступнями ног коснулся потолка, я как будто почувствовал переход в совершенно другую пространственную систему координат", - добавлял Леонид Каденюк.

Он также признался, что сравнительно легко перенес невесомость и это состояние даже показалось ему знакомым: "Когда я начал анализировать, почему такие ощущения возникли, появилось полуфантастическое предположение о том, что человек, все же, происходит из космоса, и это состояние записано генетически у каждого из нас - у меня, у вас и у каждого другого человека на планете Земля".

"Космос - это не бесконечная пустота, как кажется на первый взгляд. Он переполнен уникальной информацией, и той, о которой мы даже не подозреваем, но которая так нам нужна. Новые знания будут порождать новые вопросы. И так - до бесконечности", - писал Леонид Каденюк в Facebook.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Леонид Каденюк до последних лет вспоминал дни, проведенные на орбите Земли

В прошлом году вице-премьер Вячеслав Кириленко предложил в рамках декоммунизации перенести День космонавтики с 12 апреля (полет Юрия Гагарина) на 19 ноября - день, когда в космос полетел Леонид Каденюк.

Сам Каденюк выступал против этого и настаивал на том, что первый полет человека в космос имел всемирное значение, и лично для него стал толчком к мечте стать космонавтом.