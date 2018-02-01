Как в Украине исчезают еврейские памятники и кто их спасает
В небольших городах Центральной и Западной Украины медленно разрушается целый культурный пласт - еврейские памятники архитектуры.
Украинские земли Галиции, Подолья и Волыни в течение многих веков были центрами еврейской культуры Речи Посполитой, Австро-Венгрии и Российской империи.
До Второй мировой войны значительную часть городского населения этих регионов составляли евреи, которые создали уникальные культурные и архитектурные памятники. Некоторые из них датируются еще 14-15 веками. Однако до недавнего времени их использовали преимущественно в качестве цехов, складов или сараев.
Десятки таких синагог являются памятниками архитектуры национального значения, однако, как и со многими другими подобными объектами, средства на их спасение и охрану государство не выделяет.
Этим в основном занимаются бизнесмены-энтузиасты, хотя в этом году к делу спасения старинных синагог Украины могут приобщиться британцы.
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Как рассказал ВВС Украина глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, реставрацией некоторых старинных синагог может заняться английский фонд Foundation for Jewish Heritage. Работы могут начаться уже в этом году.
Исчезающее наследие
В результате Холокоста еврейское население в городах Центральной и Западной Украины было практически уничтожено.
После войны советская власть превратила старинные синагоги преимущественно в склады или производственные цеха - как и большинство других храмов.
Неудивительно, что даже те 500 сооружений, которые были официально признаны памятниками архитектуры, постепенно превратились в руины.
За последние несколько десятков лет некоторые синагоги в регионе восстановили и реставрировали. Однако пока подобные истории - скорее исключение.
Большие общины, способные аккумулировать средства на реконструкцию, есть только в крупных городах. А в небольших городках, где сохранились старые объекты, заниматься реставрацией практически некому.
ВВС Украина попыталась собрать информацию о самых известных (дошедших до нашего времени) старинных синагогах, находящихся на территории Украины.
Дрогобыч
Среди счастливчиков - хоральная синагога в Дрогобыче. Ее возвели в середине XIX века. На тот момент она считалась одним из крупнейших сооружений подобного типа в Европе.
Однако после Второй мировой войны в ней разместили склад тканей, затем склад соли, а после этого мебельный цех и магазин.
К концу 2000-х годов синагога находилась в аварийном состоянии, однако местная еврейская община смогла найти деньги на ее реконструкцию.
Хотя, как отмечает Зисельс, во время этой реконструкции могли допустить ряд ошибок.
"Нашлись бизнесмены и фактически создали новую синагогу. Во время реставрации стоит немного думать, когда работаешь с объектами культурного наследия", - рассказал Зисельс.
Он уже несколько десятилетий занимается спасением и консервацией памятников еврейского архитектурного наследия.
Иосиф Зисельс отмечает, что иногда, когда деньги на восстановление находят, то работают простые строители, а не реставраторы.
"Современная тенденция реставрации на Западе - не делать нового вместо старого", - рассказывает Зисельс.
Острог
Большая синагога Острог, датируемая XV веком, ранее считалась одним из центров еврейской жизни Волыни.
Во время Второй мировой войны памятник был существенно поврежден, а потом его превратили в склады и практически уничтожили.
Несмотря на охранный статус, до недавнего времени синагога имела довольно плачевный вид.
Однако в 2016 году местные бизнесмены начали консервацию и частичную реставрацию Острожской синагоги.
Об этой ситуации Зисельс высказывается менее критично. По его данным, там работает фирма с лицензией на реставрацию, и они стараются максимально сохранить исторический вид здания.
Впрочем, на полное восстановление у местных бизнесмены средств нет. По словам Зисельса, стоимость такого проекта составляет по меньшей мере полмиллиона долларов.
Броды
Бродовская синагога во Львовской области - памятник архитектуры национального значения XVIII века.
Во время войны здание было повреждено, а в советские времена его превратили в склад. Из-за небрежности при использование к 90-м гг. она оказалась в полуразрушенном состоянии.
Несколько раз Бродовскую синагогу пытались реставрировать и открыть здесь музей, однако этого не произошло из-за финансовых проблем.
Бережаны
Большую синагогу в Бережанах Тернопольской области построили в начале XVIII века.
После Второй мировой войны здание синагоги перестроили, в нем разместили складские помещения а затем автобазу.
За полвека в таких условиях она оказалась в практически разрушенном состоянии.
Гусятин
Гусятинскую синагогу в Тернопольской области называют одной из самых красивых в Украине за ее особый архитектурный стиль и мавританские элементы.
Ее построили в середине XVII века в качестве оборонительного сооружения. Здание пострадало во время двух мировых войн, однако в 1960-е годы его отреставрировали и сделали там музей.
Из-за строительных недоработок здание быстро разрушалось, и вскоре музей пришлось выселить, однако само сооружение и некоторые элементы интерьера уцелели и неплохо сохранились.
Дубно
Дубненская синагога в Ровенской области конца XVIII века пережила войну и дошла до наших дней в относительно неплохом состоянии. В советские времена здесь размещались различные хозяйственные организации.
Здание является памятником архитектуры и входит в состав государственного историко-культурного заповедника, но оказалось в аварийном состоянии.
Жовква
Синагога в Жовкве, построенная в XVII веке, в свое время претендовала на включение в перечень объектов культурного наследия ЮНЕСКО.
Иосиф Зисельс назвал её самой известной синагогой Украины. Она является одним из крупнейших в Европе оборонительных сооружений в стиле ренессанс.
В 2012 году Нацбанк даже ввел в обращение памятную монету с изображением синагоги в Жовкве.
С начала 2000-х годов аварийное здание храма пытаются реставрировать, однако из-за отсутствия денег процесс затормозился.
Подгайцы
Еще одна старинная оборонная синагога сохранилась в Подгайцах Тернопольской области.
Ее построили в конце XVI века, здание является памятником архитектуры национального значения.
Интересная деталь - после избрания Дональда Трампа президентом США появилась информация о том, что предки его зятя Джареда Кушнера, которые были членами местной еврейской общины. эмигрировали в США именно с Подгайцев.
Сатанов
Старинная синагога в Сатанове Хмельницкой области датируется началом XVI века и является памятником архитектуры национального значения.
Недавно её полностью реконструировали, придав зданию более современный вид. Недалеко от Сатанова есть несколько популярных курортов, поэтому инвесторы в расчете на туристов из Израиля отремонтировали синагогу.
Между тем в адрес авторов проекта реконструкции раздается немало критики. "У нас фактически новая синагога", - считает Зисельс.
Сокаль
Большая синагога в Сокале Львовской области была построена еще в XVII веке. Как и большая часть подобных сооружений, она очень пострадала во время войны.
В советские времена она продолжала разрушаться и использовалась под различные складские помещения.
Несмотря на ее аварийное состояние, до сих пор сохранились все стены и даже частично внутренний и внешний декор синагоги.
Шаргород
Оборонная синагога в Шаргороде, построенная в 1589 году, сохранилась едва ли не лучше всех на Подолье.
Иногда эту синагогу, построенную по канонам фортификационной архитектуры, даже называют Шаргородской крепостью.
Ее закрыли еще в 1930-х годах и превратили в цех сокоморсового завода. Позже там изготавливали вино.
Удивительно, но за время войны она сохранилась почти нетронутой, а в 90-е её вернули еврейской общине города.
Однако денег на ремонт и реставрацию так и не нашли.
Луцк
Большую оборонную синагогу начала XVII века в Луцке с большим трудом, но все-таки удалось сохранить.
Ее взорвали и частично разрушили в 1942 году. В первые десятилетия после войны здание продолжало разрушаться, однако в 70-е годы его отремонтировали и превратили в спортивный клуб.
Во время ремонта были уничтожены все остатки внутреннего декора.
Как рассказал Иосиф Зисельс, в начале 1990-х годов он с единомышленниками сделал перепись синагог, которые хотя бы частично сохранились в то время - их было около 800.
Многие из них являются памятниками архитектуры, однако они расположены в маленьких городах, где шансов на их спасение за счет средств еврейской общины практически нет.
"Большинство синагог сейчас не имеют шансов на восстановление - страна бедная. Но время идет, и шанс может появиться. К примеру, появился британский фонд, который может помочь", - резюмировал Зисельс.
Он надеется, что хотя бы часть старинных синагог удастся отреставрировать.