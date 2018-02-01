Как в Украине исчезают еврейские памятники и кто их спасает

В небольших городах Центральной и Западной Украины медленно разрушается целый культурный пласт - еврейские памятники архитектуры.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Так до недавнего времени выглядела синагога, которая была возведена в середине XIX века по инициативе еврейской общины Дрогобыча - одна из крупнейших в Европе своего времени

Украинские земли Галиции, Подолья и Волыни в течение многих веков были центрами еврейской культуры Речи Посполитой, Австро-Венгрии и Российской империи.

До Второй мировой войны значительную часть городского населения этих регионов составляли евреи, которые создали уникальные культурные и архитектурные памятники. Некоторые из них датируются еще 14-15 веками. Однако до недавнего времени их использовали преимущественно в качестве цехов, складов или сараев.

Десятки таких синагог являются памятниками архитектуры национального значения, однако, как и со многими другими подобными объектами, средства на их спасение и охрану государство не выделяет.

Этим в основном занимаются бизнесмены-энтузиасты, хотя в этом году к делу спасения старинных синагог Украины могут приобщиться британцы.

Как рассказал ВВС Украина глава Ассоциации еврейских общественных организаций и общин Украины Иосиф Зисельс, реставрацией некоторых старинных синагог может заняться английский фонд Foundation for Jewish Heritage. Работы могут начаться уже в этом году.

Исчезающее наследие

В результате Холокоста еврейское население в городах Центральной и Западной Украины было практически уничтожено.

После войны советская власть превратила старинные синагоги преимущественно в склады или производственные цеха - как и большинство других храмов.

Неудивительно, что даже те 500 сооружений, которые были официально признаны памятниками архитектуры, постепенно превратились в руины.

За последние несколько десятков лет некоторые синагоги в регионе восстановили и реставрировали. Однако пока подобные истории - скорее исключение.

Большие общины, способные аккумулировать средства на реконструкцию, есть только в крупных городах. А в небольших городках, где сохранились старые объекты, заниматься реставрацией практически некому.

ВВС Украина попыталась собрать информацию о самых известных (дошедших до нашего времени) старинных синагогах, находящихся на территории Украины.

Дрогобыч

Среди счастливчиков - хоральная синагога в Дрогобыче. Ее возвели в середине XIX века. На тот момент она считалась одним из крупнейших сооружений подобного типа в Европе.

Однако после Второй мировой войны в ней разместили склад тканей, затем склад соли, а после этого мебельный цех и магазин.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption Синагога в Дрогобыче была отреставрирована

К концу 2000-х годов синагога находилась в аварийном состоянии, однако местная еврейская община смогла найти деньги на ее реконструкцию.

Хотя, как отмечает Зисельс, во время этой реконструкции могли допустить ряд ошибок.

"Нашлись бизнесмены и фактически создали новую синагогу. Во время реставрации стоит немного думать, когда работаешь с объектами культурного наследия", - рассказал Зисельс.

Он уже несколько десятилетий занимается спасением и консервацией памятников еврейского архитектурного наследия.

Иосиф Зисельс отмечает, что иногда, когда деньги на восстановление находят, то работают простые строители, а не реставраторы.

"Современная тенденция реставрации на Западе - не делать нового вместо старого", - рассказывает Зисельс.

Острог

Большая синагога Острог, датируемая XV веком, ранее считалась одним из центров еврейской жизни Волыни.

Во время Второй мировой войны памятник был существенно поврежден, а потом его превратили в склады и практически уничтожили.

Несмотря на охранный статус, до недавнего времени синагога имела довольно плачевный вид.

Image caption Острожская синагога XV века до реставрации

Копірайт зображення Wikipedia Image caption Синагога в начале XX века

Копірайт зображення Arshynov.Hryhoriy Image caption После частичной реставрации в конце 2017 года

Однако в 2016 году местные бизнесмены начали консервацию и частичную реставрацию Острожской синагоги.

Об этой ситуации Зисельс высказывается менее критично. По его данным, там работает фирма с лицензией на реставрацию, и они стараются максимально сохранить исторический вид здания.

Впрочем, на полное восстановление у местных бизнесмены средств нет. По словам Зисельса, стоимость такого проекта составляет по меньшей мере полмиллиона долларов.

Броды

Бродовская синагога во Львовской области - памятник архитектуры национального значения XVIII века.

Image caption Синагога в Бродах

Image caption Бродовская синагога

Во время войны здание было повреждено, а в советские времена его превратили в склад. Из-за небрежности при использование к 90-м гг. она оказалась в полуразрушенном состоянии.

Несколько раз Бродовскую синагогу пытались реставрировать и открыть здесь музей, однако этого не произошло из-за финансовых проблем.

Бережаны

Большую синагогу в Бережанах Тернопольской области построили в начале XVIII века.

Копірайт зображення Iryna.Pustynnikova Image caption Синагона в Бережанах Тернопольской области

После Второй мировой войны здание синагоги перестроили, в нем разместили складские помещения а затем автобазу.

За полвека в таких условиях она оказалась в практически разрушенном состоянии.

Гусятин

Гусятинскую синагогу в Тернопольской области называют одной из самых красивых в Украине за ее особый архитектурный стиль и мавританские элементы.

Копірайт зображення Iryna.Pustynnikova Image caption Гусятинская синагога - одна из лучших старинных оборонительных синагог

Ее построили в середине XVII века в качестве оборонительного сооружения. Здание пострадало во время двух мировых войн, однако в 1960-е годы его отреставрировали и сделали там музей.

Из-за строительных недоработок здание быстро разрушалось, и вскоре музей пришлось выселить, однако само сооружение и некоторые элементы интерьера уцелели и неплохо сохранились.

Дубно

Дубненская синагога в Ровенской области конца XVIII века пережила войну и дошла до наших дней в относительно неплохом состоянии. В советские времена здесь размещались различные хозяйственные организации.

Image caption Дубненская синагога в Ровенской области

Здание является памятником архитектуры и входит в состав государственного историко-культурного заповедника, но оказалось в аварийном состоянии.

Жовква

Синагога в Жовкве, построенная в XVII веке, в свое время претендовала на включение в перечень объектов культурного наследия ЮНЕСКО.

Иосиф Зисельс назвал её самой известной синагогой Украины. Она является одним из крупнейших в Европе оборонительных сооружений в стиле ренессанс.

Image caption Синагога в Жовкве претендовала на включение в перечень объектов ЮНЕСКО

Копірайт зображення WIKIPEDIA Image caption Синагога в начале XX века

В 2012 году Нацбанк даже ввел в обращение памятную монету с изображением синагоги в Жовкве.

С начала 2000-х годов аварийное здание храма пытаются реставрировать, однако из-за отсутствия денег процесс затормозился.

Подгайцы

Еще одна старинная оборонная синагога сохранилась в Подгайцах Тернопольской области.

Ее построили в конце XVI века, здание является памятником архитектуры национального значения.

Копірайт зображення Iryna_Pustynnikova Image caption Оборонная синагога в Подгайцах Тернопольской области

Копірайт зображення Iryna_Pustynnikova Image caption В этой синагоге могли молиться предки зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера

Интересная деталь - после избрания Дональда Трампа президентом США появилась информация о том, что предки его зятя Джареда Кушнера, которые были членами местной еврейской общины. эмигрировали в США именно с Подгайцев.

Сатанов

Старинная синагога в Сатанове Хмельницкой области датируется началом XVI века и является памятником архитектуры национального значения.

Копірайт зображення Wikipedia Image caption Синагога в Сатанове, начало XX века

Image caption Синагога в Сатанове

Недавно её полностью реконструировали, придав зданию более современный вид. Недалеко от Сатанова есть несколько популярных курортов, поэтому инвесторы в расчете на туристов из Израиля отремонтировали синагогу.

Между тем в адрес авторов проекта реконструкции раздается немало критики. "У нас фактически новая синагога", - считает Зисельс.

Сокаль

Большая синагога в Сокале Львовской области была построена еще в XVII веке. Как и большая часть подобных сооружений, она очень пострадала во время войны.

Копірайт зображення Iryna.Pustynnikova Image caption Синагога в Сокале Львовской области

В советские времена она продолжала разрушаться и использовалась под различные складские помещения.

Несмотря на ее аварийное состояние, до сих пор сохранились все стены и даже частично внутренний и внешний декор синагоги.

Шаргород

Оборонная синагога в Шаргороде, построенная в 1589 году, сохранилась едва ли не лучше всех на Подолье.

Копірайт зображення Iryna.Pustynnikova Image caption Шаргородская синагога в Винницкой области - одна из наиболее хорошо сохранившихся старинных синагог Украины

Иногда эту синагогу, построенную по канонам фортификационной архитектуры, даже называют Шаргородской крепостью.

Ее закрыли еще в 1930-х годах и превратили в цех сокоморсового завода. Позже там изготавливали вино.

Удивительно, но за время войны она сохранилась почти нетронутой, а в 90-е её вернули еврейской общине города.

Однако денег на ремонт и реставрацию так и не нашли.

Луцк

Большую оборонную синагогу начала XVII века в Луцке с большим трудом, но все-таки удалось сохранить.

Копірайт зображення Google.maps

Копірайт зображення Wikipedia Image caption Луцкая синагога в начале XX века

Ее взорвали и частично разрушили в 1942 году. В первые десятилетия после войны здание продолжало разрушаться, однако в 70-е годы его отремонтировали и превратили в спортивный клуб.

Во время ремонта были уничтожены все остатки внутреннего декора.

Как рассказал Иосиф Зисельс, в начале 1990-х годов он с единомышленниками сделал перепись синагог, которые хотя бы частично сохранились в то время - их было около 800.

Многие из них являются памятниками архитектуры, однако они расположены в маленьких городах, где шансов на их спасение за счет средств еврейской общины практически нет.

"Большинство синагог сейчас не имеют шансов на восстановление - страна бедная. Но время идет, и шанс может появиться. К примеру, появился британский фонд, который может помочь", - резюмировал Зисельс.

Он надеется, что хотя бы часть старинных синагог удастся отреставрировать.