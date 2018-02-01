Копірайт зображення SAM YEH/AFP/Getty Images Image caption Украина все-таки получит американские "Джавелины", но когда именно - пока неизвестно

Президент Петр Порошенко заявил, что США поставят Украине противотанковые ракетные комплексы "Джавелин" (Javelin) за свой счет.

"В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы "Джавелин" нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки", - сообщил Порошенко 17 января.

А начальник Генштаба Вооруженных сил Украины даже распорядился проводить подготовку к приему и эксплуатации американских комплексов.

ВВС Украина попыталась разобраться, почему США все-таки пошли на этот шаг, когда Украина сможет получить "Джавелины", и повлияет ли это на урегулирование конфликта на Донбассе.

О решении США

В посольстве Украины в США ВВС Украина сообщили, что политическое решение о поставках "Джавелинов" действительно принято. Однако впереди еще определенные межведомственные процедуры.

Что касается суммы, то речь идет о примерно 47 млн долларов США, которые уже заложены в американский бюджет.

Военную помощь в рамках этой суммы американская сторона предоставляет бесплатно. Кроме того, Украина может дополнительно купить оружие за свой счет.

Сколько именно комплексов "Джавелин" предоставят Украине, будет решать специальная комиссия.

Посол Украины в США Валерий Чалый рассказал ВВС Украина, что это - первое решение американской стороны о бесплатном предоставлении Украине оборонительного летального оружия.

"У нас уже были поставки коммерческие, в частности, винтовок, РПГ, гранатометов. Но это действительно совершенно новый этап", - говорит дипломат.

Кроме того, по его словам, это серьезный сигнал всем международным партнерам, что США готовы и в дальнейшем поддерживать Украину, в том числе такими средствами.

"То есть после этого сигнала, очевидно, и другие страны могут рассматривать возможность поставок такого типа оборонительного вооружения летального характера", - подчеркнул Чалый.

Решение США, по мнению дипломата, также демонстрирует способность Украины безопасно хранить такого рода оружие.

Одним из одним из сдерживающих факторов, влияющих на это политическое решение Белого дома, в свое время было то, что в Украине достаточно высокий уровень коррупции в ВСУ Валерий Чалый, посол Украины в США

"Ведь одним из одним из сдерживающих факторов, влияющих на это политическое решение Белого дома, в свое время было то, что в Украине достаточно высокий уровень коррупции в ВСУ, поэтому эти системы могут по причине коррупции и слабой армии попасть в руки противника", - объясняет он.

Решение о поставках свидетельствует о том, что ситуация кардинально изменилась, и американские эксперты оценили это соответствующим образом, отмечает он.

"То есть подход администрации США претерпел определенные изменения, и это правильно. Потому что слабость провоцирует агрессора, а сильная позиция дает возможность найти дипломатические решения", - говорит посол.

Куда поедут "Джавелины"?

Что касается поставок, то сейчас идет процесс подготовки Украины к приему оружия такого типа.

Речь идет о возможности хранения таких противотанковых систем и подготовке к их использованию.

Впрочем, непосредственно в зону конфликта "Джавелины" не поедут.

Копірайт зображення Andrew Burton/Getty Images Image caption В зону АТО "Джавелины" не поедут

"Речь не идет о том, что они сразу будут направлены непосредственно в зону боевых действий. А вот в случае дальнейших агрессивных действий, будут рассматриваться варианты их применения", - рассказывает посол.

Поэтому, опасения, что предоставление Киеву противоракетных комплексов приведет к эскалации на Донбассе безосновательны, добавляет он.

"Ведь акцент как раз делается на том, что это - усиление возможностей Украины в случае дальнейших агрессивных действий. То есть это - фактор сдерживания", - пояснил Чалый.

Кроме того, украинские военные еще должны научиться их использовать. Поэтому сейчас обсуждается вопрос проведения инструктажа и тренировок.

"Именно этот вопрос, а также многие другие будут обсуждаться во время визита министра обороны Украины Степана Полторак в США", - рассказал Чалый.

В министерстве обороны ВВС Украина подтвердили, что встреча Полторака с министром обороны США Джеймсом Мэттисом запланирована на 2 февраля.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Полторак и Мэттис проведут переговоры 2 февраля

Больше деталей о результатах встречи пообещали рассказать уже после переговоров.

По мнению директора информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергея Згурца, поставки "Джавелинов" - важная помощь, которая существенно усилит позиции ВСУ.

"Я думаю, что в случае обострения ситуации на фронте, это оружие будет использоваться силами спецопераций и воздушно-десантными войсками для ответа врагу", - считает он.

Что касается сроков поставки "Джавелинов", то, по мнению Згурца, решение этого вопроса может занять от трех до шести месяцев.

Летальное оружие

Противотанковые системы "Джавелин" квалифицируют как летальное оборонительное оружие.

Они предназначены для поражения бронетехники, а также вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с небольшой высотой.

Именно на поставках этого вооружения Киев настаивал на протяжении длительного времени.

Сообщения о том, что США предоставят Украине "усиленные оборонительные возможности", появились в конце прошлого года.

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Россию эти сообщения возмутили.

В российском МИДе заявили, что США "пересекли черту, объявив о намерении предоставлять Украине вооружение прямого сокрушительного действия". Москва также последовательно отрицает поставку танков украинским сепаратистам.

В то же время в Киеве заявляют, что поставки противотанковых ракетных комплексов позволят украинской армии более эффективно сдерживать агрессию России и поддерживаемых ею сепаратистов на Донбассе.

Москва отрицает участие своих военных в конфликте на востоке Украины, однако признает, что в вооруженных формированиях самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" есть "русские добровольцы".