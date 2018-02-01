Активисты: "Лобстеров нельзя варить живьем"

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Более полусотни общественных активистов и знаменитостей Британии призвали защитить лобстеров и крабов от варки живьем.

Такое обращение они направили министру охраны окружающей среды Майклу Гоу. В нем просят признать в новом законе о защите животных ракообразных существами, у которых есть чувства.

Активисты апеллируют к трудам ученых, подтверждающим, что эти существа могут чувствовать боль.

Среди подписантов в частности известный телеведущий Крис Пакхем и комик Билл Бэйли.

Кроме того, письмо подписали представители "Королевского общества защиты животных" и Британской ассоциации ветеринаров.

Чтобы научно доказать, что некоторые группы животных испытывают боль, может потребоваться много лет.

Но после принятия закона о защите животных в 2006 году ученые провели немало исследований, доказывающих чувствительность раков, лобстеров или крабов.

"Варить животных живьем или разрезать их - неприемлемо", - заявила BBC Манис Томлинсон, активистка кампании за спасение ракообразных.

"Все свидетельства, которые нам известны на данный момент, указывают на то, что они способны чувствовать боль", - говорит она.

В письме министру Гоу в частности говорится:

"Из-за экстремальных действий, которым они подвергаются, мы призываем правительство включить ракообразных в закон о защите животных 2006 года".

Image caption Ведущие Крис Пакхем и Микаэла Страчан также подписали письмо

Хотя омары и крабы являются животными в биологическом смысле, в письме указывается, что "в Британии ракообразные выходят за пределы юридического определения "охраняемых животных" в Законе о защите животных.

И поэтому сейчас не существует никаких правил, как вести себя с ракообразными в супермаркетах или ресторанах и как их убивать, обрабатывать или хранить.

Мясо лобстеров или крабов очень быстро портится, поэтому его нужно готовить сразу после убийства или замораживать.

Но активисты говорят, что уже существуют более гуманные способы убийства, которые можно использовать на кухне - например, оглушить до потери сознания.

"Нет никаких экономических или кулинарных причин, почему ракообразных нельзя убить гуманно. Вместо этого им часто отрывают ноги, голову или хвост или кипятят, когда они еще живы", - говорится в письме.

Томлинсон говорит, что согласно 14 критериям ракообразные могут испытывать боль. При этом по двум оставшимся критериям ученые не пришли к однозначному мнению - но лишь потому, что пока не были проведены соответствующие исследования.

В статье BBC профессор Роберт Элвуд из Королевского университета в Белфасте заявил, что многочисленные эксперименты показали, что "ракообразные старались избегать определенных раздражений", что доказывает ощущение боли.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Участники кампании утверждают, что нужно проявить гуманность перед тем, как готовить ракообразных

Закон о защите животных 2006 года был принят до того, как Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов опубликовало отчет, где ракообразные были отнесены к первой категории животных, которые могут чувствовать боль и страдания.

Правительство начало общественные слушания о новой редакции закона о защите животных, и участники кампании хотят воспользоваться возможностью исправить ошибку.

Представитель Департамента по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельских районов заявил BBC: "Мы стремимся к самым высоким стандартам защиты животных. Как отметил премьер-министр, мы сделаем Великобританию мировым лидером по уходу и защите животных, когда мы выйдем из ЕС".

"Мы сейчас проводим консультации и обязательно рассмотрим все замечания к закону", - добавил он.

Петицию в интернете в поддержку изменений в закон уже подписали более 23 тыс. человек.