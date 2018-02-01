"Животные с камерами" раскрывают секреты дикой природы

В прошлом году британцы, пожалуй, чаще видели сурикатов в рекламе автомобильного страхования, чем в фильмах о дикой пророде.

Но с выходом нового документального фильма ВВС One "Животные с камерами" (Animals With Cameras) эта ситуация должна измениться.

Для съемок этого трехсерийного фильма на животных цепляли камеры, чтобы ученые (и зрители) могли видеть, где они находятся и что делают.

И результаты оказались очень увлекательными.

"Благодаря технологиям мы наконец смогли это сделать, - рассказывает BBC News продюсер фильма Дэн Рис. - Батарейки достаточно маленькие, объективы достаточно маленькие. Благодаря сенсорами небольшого размера можно получить изображение высокого качества, а также делать замедленную съемку".

"Вы можете надеть на животное камеру такого размера, с которым ему будет комфортно и который не будет влиять на его поведение", - добавляет он.

Image caption Шимпанзе по имени Кимбенг изучает свою камеру

Рис говорит, что основное преимущество такого оборудования заключается в том, что оно позволяет зрителям "попасть" в места, которых они раньше не видели.

"Мы не можем спуститься глубоко в норы, подняться высоко в воздух, окунуться глубоко в море - поэтому вопрос доступа здесь очень важен", - говорит он.

Продюсеры BBC предложили поделиться этими технологиями и материалами с учеными, которые изучают определенные виды.

В большинстве случаев камеры на животных надевали ученые, которые уже знают, как правильно с ними обращаться. Но нескольким животным для того, чтобы прикрепить камеры, пришлось дать успокоительное.

"Благополучие животных для нас было очень важным, - говорит Рис. - Последнее, что мы хотели сделать - это причинить им вред. Основная цель такого наблюдения - получить информацию, которая может пригодиться для защиты этого вида в будущем".

В прошлом году Том Макдональд, руководитель отдела естествоведения ВВС, особо подчеркнул роль в фильме сурикатов, пошутив: "Это мое нововведение для 2018 года - больше сурикатов".

Именно они являются главными героями первой серии фильма.

"Их популярность просто бессмертна, - смеется Рис. - Реклама автострахования оказалась отличным пиаром для сурикатов".

Image caption Сурикаты - главные герои первой серии "Животных с камерами"

"Они - мечта режиссера, ведь в них столько индивидуальности. Они фотогеничны, и они много времени проводят вертикально, стоя, и это очень важно - в результате они кажутся похожими на людей".

Возможно, одна из главных проблем во время съемок таких фильмов - риск порчи дорогостоящего оборудования, которое животные могут повредить во время своих передвижений.

"Да, это был риск, - признает Рис. - И некоторые камеры мы все же потеряли".

"В случае с сурикатами, гепардами и шимпанзе, с которыми ученые взаимодействуют едва ли не ежедневно, мы знали, что с камерами будет все в порядке", - говорит он.

Такие прирученные животные обычно привычны к присутствию человека и, как правило, за ними уже наблюдали в течение определенного времени на фиксированной территории.

Image caption Сторожевым собакам на юге Франции цепляли инфракрасные камеры, чтобы увидеть, как они будут вести себя с волками ночью

"Вместе с тем как минимум одна камера суриката упала в нору, и там и осталась. Это не повлечет никаких проблем, но, к сожалению, видео с этой камеры восстановить не удастся - эти камеры слишком малы, чтобы соединить их с передатчиком" , - говорит Рис.

Image caption Пингвинам крепили камеры на спины - они записывали видео даже под водой

"Поэтому с прирученными животными обычно проблем не возникает, но с полностью дикими они есть. К счастью, мы не потеряли ни одну подводную камеру - на самом деле, это большое достижение. Пингвины и тюлени возвращаются на берег, поэтому пока камера остается прикрепленной к их телам, вы можете ее забрать назад", - добавляет он.

В последние недели в Британии мы видели, как документальные фильмы о природе влияют на общественное мнение по некоторым вопросам, а в отдельных случаях даже на государственную политику - так, одна из серий "Голубой планеты 2" привлекла внимание к вредному воздействию пластиковых отходов на окружающую среду.

Image caption Акулам цепляли специальные камеры, которые плыли за ними по воде. Для того, чтобы после отсоединения они всплывали на поверхность, их помещали в специальную емкость, заполненную пеной

Премьер-министр Тереза Мэй, говоря о введении налога на полиэтиленовые пакеты, в прошлом месяце в интервью Эндрю Марру сказала: "Никто из тех, кто видел "Голубую планету", не сможет сомневаться в необходимости что-то делать (с пластиковыми отходами. - Ред .) ".

Рис надеется, что "Животные с камерами" также помогут зрителям больше узнать об окружающем мире.

"Мы (продюсеры) занимаемся этим в первую очередь потому, что любим животных, - говорит он. - И в частности мы надеемся на то, что эти документальные фильмы будут побуждать людей больше заботиться о природе".

"Я просто надеюсь, что это откроет людям глаза на то, насколько удивительные эти животные, а также, возможно, покажет, как много мы еще не знаем даже об очень популярных животных. Вокруг них существует еще много тайн".