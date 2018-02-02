Спасенная альпинистка: галлюцинации и босиком по снегу

Копірайт зображення AFP Image caption Найти вертолет - полдела. К нему еще надо спуститься - так высоко они не летают

На закате 25 января Элизабет Револь совершила, казалось, невозможное: она поднялась на Нангапарбат и вошла в историю альпинизма как вторая женщина, сумевшая совершить зимнее восхождение на восьмитысячник в Гималаях. Но триумф обернулся трагедией.

Уже на вершине партнер француженки по восхождению, польский альпинист Томек Мацкевич почувствовал себя плохо, и ночной спуск пришлось прервать. Вниз Томек так и не спустился. Элизабет пришлось оставить его в снегу на высоте 7200 м - в космическом холоде, на ураганном ветру, одного, без палатки, обмороженного, ослепшего и захлебывающегося собственной кровью.

После двух холодных ночевок на скованных 40-градусным морозом склонах горы она сумела спуститься на 2 км, несмотря на обморожение, предельное истощение и галлюцинации.

Там ее подобрала дерзкая спасательная команда: гранды зимнего альпинизма Денис Урубко и Адам Белецкий прервали экспедицию на соседний гигант К2, прилетели на вертолете к подножию Нангапарбата и ночью поднялись по крутому маршруту больше километра.

"Я уже думала, что не выживу", - рассказала Элизабет Револь французскому агентству AFP через несколько дней после трагедии в больнице альпийского Саланша под Монбланом.

"И вдруг увидела в темноте два фонаря. Я начала кричать. Эмоции били через край".

Копірайт зображення Reuters Image caption Спасатели и спасенная: Денис Урубко, Элизабет Револь и Адам Белецкий

"Вертолет нас высадил примерно на высоте 4800 метров. До него тут никто так высоко не садился, - рассказал Урубко испанскому журналу Desnivel. - Эта посадка была одним из эпических, героических моментов спасательной операции".

Надежды найти Томека живым к тому моменту растаяли.

"Надо было принимать решение - или помогать Элизабет выжить, или продолжать идти наверх с призрачной надеждой найти Томека. И погода продолжала ухудшаться, а прогноз на ближайшие дни не предвещал ничего хорошего".

Утром Урубко и Белецкий спустили Револь вниз, где их ждал вертолет.

У француженки были обморожены руки и ноги, причем, левая нога - сильно: во время второй холодной ночевки Элизабет сняла ботинок, чтобы выменять его на горячий чай, и только через пять часов, очнувшись, поняла, что все это было галлюцинацией.

Копірайт зображення Reuters Image caption Томек Мацкевич покорил гору своей мечты - и остался на ней

Подняться зимой на Нангапарбат - гору в Пакистане высотой 8125 м - было мечтой Элизабет. Она зашла только с четвертой попытки. До нее зимнее восхождение на восьмитысячник удавалось лишь одной женщине - швейцарке Марианн Шапюизе, которая добралась до вершины Чо-Ойю четверть века назад.

Томек разделял страсть Элизабет - он тоже совершил четыре попытки взойти на Нангапарбат зимой. Однако он никогда не был на 8000 метрах, тогда как француженка взошла на шесть из 14 восьмитысячников, причем на многие - соло и всегда - без дополнительного кислорода.

Она рассказала, что на подъеме в тумане Томек шел без солнцезащитной маски, и на вершине признался, что ничего не видит - снежная слепота. Вниз он шел, держась за плечи Элизабет, а когда она залезли в расщелину, чтобы укрыться и немного отдохнуть, она увидела, что у него сильно обморожены руки и нос, а самое страшное - поляк дышал с трудом и кашлял кровью.

Отек легких - самая распространенная форма горной болезни на таких высотах, и без немедленной медицинской помощи шансов выжить почти нет.

Копірайт зображення AFP Image caption Врачи пока не знают, обойдется ли без ампутации

Элизабет пришлось принять "ужасное и болезненное" решение оставить товарища на горе и попытаться спастись самой.

Решение, которое спасло ей жизнь.