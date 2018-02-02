Звезды-убийцы и тысячелетние губки: кто живет в глубинах Антарктики?
Холодные воды Антарктики скрывают множество удивительных созданий, которые очень редко или вообще никогда не появляются на поверхности.
Увидеть их можно только погрузившись на несколько десятков метров в темные глубины антарктических морей.
Именно этим занимаются биологи, которые проводят исследования на украинской антарктической станции "Академик Вернадский".
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О том, кого можно встретить в водах в районе острова Галиндез, где расположена станция, ВВС Украина рассказал харьковский ученый Андрей Утевский, который сам неоднократно совершал такие погружения.
Андрей Утевский - один из инициаторов создания в Антарктике морских охранных зон для сохранения там биологического разнообразия.
Эту идею уже поддержал Научный комитет по антарктическим исследованиям (SCAR), курирующий международные исследования на крайнем юге.
Для создания такой зоны в районе станции "Академик Вернадский" Андрей Утевский вместе с коллегами проводит подводные погружения на глубину до 60 метров (Украина - одна из немногих стран, которая может проводить и которой разрешены такие исследования).
Ученый рассказывает, что во время погружений они оценивают биологическое разнообразие местности, организуют зоны регулярных наблюдений а также с помощью специальных гидролокаторов - эхолотов - создают трехмерные карты дна.
По его словам, в антарктических водах живые существа распределены неравномерно: "есть пустые места, почти пустыни, а в других - огромные скопления".
Все зависит от глубины.
"На малых глубинах больших животных немного. Это так называемая "абразивная зона", где проходят айсберги, которые просто полируют дно, и ни одно животное закрепиться там не может. Но глубже 15-20 метров попадаешь в "мир гигантов": гигантские морские звезды, губки, черви".
Гигантизм характерен для Антарктики из-за значительной концентрации кислорода в воде.
"Хищная морская звезда - когда она ползет по дну, то съедает все на своем пути. Ест моллюсков, ракообразных и так далее. Но на одном участке их не может быть много, потому что им там не хватит еды", - говорит Андрей Утевский.
У этих животных пятиконечный рот с крепкими зубами. Они пытаются накрыть своих жертв и заглотить их.
"Если что-то не вмещается в рот, звезды выворачивают свой желудок и окутывают им свою жертву. А когда жертва такова, что одного желудка недостаточно, то они подают в воду химический сигнал - тогда сползаются несколько звезд, сплетаются вокруг жертвы и выворачивают свои желудки вместе", - рассказывает биолог.
Другие удивительные создания глубин - огромные морские губки.
"По заключениям британских ученых, их возраст может достигать 5-6 тысяч лет. В Антарктике холодно, питательных веществ мало и растут они медленно - могут вырасти на 5 мм за 10-15 лет. Еще растут не каждый год. А диаметр губок, которых мы встречали, - около метра", - отмечает Андрей Утевский.
Питаются губки так называемым "органическим снегом" - веществами, которые смываются с берега и смешиваются с остатками планктона.
Вокруг губок концентрируются другие животные - рыбы и ракообразные. Некоторые из них всю жизнь проводят рядом с ними.
В антарктическом море живут и рыбы, которых можно встретить в украинских супермаркетах - нототении и ледяные рыбы (белокровные щуки).
"У ледяной рыбы в крови нет гемоглобина, который делает ее красной. Поэтому кровь прозрачная, и мышцы прозрачные. Кислород диффузируют через поверхность", - объясняет Андрей Утевский.
Эта рыба имеет огромный рот и охотится из засады на ракообразных и осьминогов.
Осьминоги на крайнем юге не слишком велики.
Ученый делится воспоминаниями о встрече с ними: "Считается, что это третье по интеллекту животное после человека и косатки. Посмотришь ему в глаза и поймешь, что там и правда есть какой-то интеллект".
Встречаются и гигантские морские кольчатые черви. Именно украинские ученые смогли первыми снять один из видов таких червей непосредственно на глубине около 45 метров - в их естественной среде обитания.
До этого их видели в основном при вылове сетями, в результате чего их тела деформировались.
"У них есть жабры, есть ножки с ворсинками, с помощью которых они ходят по дну. Есть и большие скрытые челюсти, которые они выдвигают, когда охотятся. Похожий образ используют в фильмах ужасов", - сравнивает ученый.
В конце концов, можно встретить и морских млекопитающих. И не всегда такие встречи безопасны.
Андрей Утевский вспоминает, как несколько лет назад довелось "пообщаться" с морским леопардом: "Погружались в бухте у острова Бут. Начали работать на глубине около 30 метров: обмеры дна, тестовые снимки, видеосъемка. И вдруг я краем глаза увидел, что рядом что-то быстро движется. Повернулся - а там смотрит такое чудо".
"Мы сгруппировались спина к спине, чтобы он не смог атаковать. Ведь леопард видит глаза и сразу хочет зайти сзади - он всегда нападает со спины. Приходилось все время держать с ним зрительный контакт", - добавляет Андрей Утевский.
Он предполагает, что агрессию леопарда вызвало то, что ученые оказались в его "охотничьих угодьях", и он воспринял их как конкурентов.
Хищник вполне мог нанести серьезный удар - в 2003 году морской леопард напал на британскую исследовательницу Кирсти Браун.
"Она не отреагировала на появление животного. Леопард прокусил гидрокостюм, и у нее случился холодовой шок. То есть, он фактически утопил ее", - говорит Андрей Утевский.
Это был первый известный летальный случай после нападения морского леопарда на человека.
Исследователь предупреждает, что это очень быстрый и сильный хищник, который охотится на тюленей и пингвинов: "Нельзя показывать свой стресс. Если он увидит, что вы в панике, то считайте, что он на вас напал".
Леопард около 20 минут кружил вокруг украинских ученых, был буквально в 10 сантиметрах от лиц - его отпугивали только прожекторами на камерах и вспышками на фотоаппарате.
"Часть нашего мозга боялась, а часть - просчитывала варианты действий. А потом уже всплыли, сели в лодку - фух!" - говорит исследователь.
Андрей Утевский говорит, что по соображениям безопасности ученые всегда погружаются в паре, чтобы следить за собственным снаряжением, снаряжением напарника и ситуацией вокруг - не появится ли кто-то вроде леопарда.
Продолжаться погружения могут до полутора часов, а вес снаряжения (костюма, ласт, дыхательной системы) - более 50 кг.
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