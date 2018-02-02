Копірайт зображення Андрей Утевский

Холодные воды Антарктики скрывают множество удивительных созданий, которые очень редко или вообще никогда не появляются на поверхности.

Увидеть их можно только погрузившись на несколько десятков метров в темные глубины антарктических морей.

Именно этим занимаются биологи, которые проводят исследования на украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

О том, кого можно встретить в водах в районе острова Галиндез, где расположена станция, ВВС Украина рассказал харьковский ученый Андрей Утевский, который сам неоднократно совершал такие погружения.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Погружение в Антарктике - трудная и опасная операция

Андрей Утевский - один из инициаторов создания в Антарктике морских охранных зон для сохранения там биологического разнообразия.

Эту идею уже поддержал Научный комитет по антарктическим исследованиям (SCAR), курирующий международные исследования на крайнем юге.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Андрей Утевский (справа) и его коллега - ныряльщик с большим опытом

Для создания такой зоны в районе станции "Академик Вернадский" Андрей Утевский вместе с коллегами проводит подводные погружения на глубину до 60 метров (Украина - одна из немногих стран, которая может проводить и которой разрешены такие исследования).

Ученый рассказывает, что во время погружений они оценивают биологическое разнообразие местности, организуют зоны регулярных наблюдений а также с помощью специальных гидролокаторов - эхолотов - создают трехмерные карты дна.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Актиния

По его словам, в антарктических водах живые существа распределены неравномерно: "есть пустые места, почти пустыни, а в других - огромные скопления".

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption На малых глубинах выживать трудно из-за постоянного движения огромных айсбергов. А вот глубже жить уже проще

Все зависит от глубины.

"На малых глубинах больших животных немного. Это так называемая "абразивная зона", где проходят айсберги, которые просто полируют дно, и ни одно животное закрепиться там не может. Но глубже 15-20 метров попадаешь в "мир гигантов": гигантские морские звезды, губки, черви".

Гигантизм характерен для Антарктики из-за значительной концентрации кислорода в воде.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Морские звезды - медлительные, но прожорливые морские хищники

"Хищная морская звезда - когда она ползет по дну, то съедает все на своем пути. Ест моллюсков, ракообразных и так далее. Но на одном участке их не может быть много, потому что им там не хватит еды", - говорит Андрей Утевский.

Копірайт зображення Андрей Утевский

У этих животных пятиконечный рот с крепкими зубами. Они пытаются накрыть своих жертв и заглотить их.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Перевернутая звезда. По центру видно ее ротовое отверстие

"Если что-то не вмещается в рот, звезды выворачивают свой желудок и окутывают им свою жертву. А когда жертва такова, что одного желудка недостаточно, то они подают в воду химический сигнал - тогда сползаются несколько звезд, сплетаются вокруг жертвы и выворачивают свои желудки вместе", - рассказывает биолог.

Копірайт зображення Андрей Утевский

Другие удивительные создания глубин - огромные морские губки.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Эта глыба слева - на самом деле живая морская губка, чей возраст может достигать нескольких тысяч лет

"По заключениям британских ученых, их возраст может достигать 5-6 тысяч лет. В Антарктике холодно, питательных веществ мало и растут они медленно - могут вырасти на 5 мм за 10-15 лет. Еще растут не каждый год. А диаметр губок, которых мы встречали, - около метра", - отмечает Андрей Утевский.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Это тоже губки - только небольшие и молодые

Питаются губки так называемым "органическим снегом" - веществами, которые смываются с берега и смешиваются с остатками планктона.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Один из обитателей дна

Вокруг губок концентрируются другие животные - рыбы и ракообразные. Некоторые из них всю жизнь проводят рядом с ними.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Нототения

В антарктическом море живут и рыбы, которых можно встретить в украинских супермаркетах - нототении и ледяные рыбы (белокровные щуки).

Копірайт зображення coolantarctica.com Image caption Ледяная рыба

"У ледяной рыбы в крови нет гемоглобина, который делает ее красной. Поэтому кровь прозрачная, и мышцы прозрачные. Кислород диффузируют через поверхность", - объясняет Андрей Утевский.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Когда ледяная рыба видит опасность, она открывает пасть и так пытается напугать незваных гостей

Эта рыба имеет огромный рот и охотится из засады на ракообразных и осьминогов.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Осьминоги также водятся в водах Антарктиды

Осьминоги на крайнем юге не слишком велики.

Ученый делится воспоминаниями о встрече с ними: "Считается, что это третье по интеллекту животное после человека и косатки. Посмотришь ему в глаза и поймешь, что там и правда есть какой-то интеллект".

Копірайт зображення Андрей Утевский

Встречаются и гигантские морские кольчатые черви. Именно украинские ученые смогли первыми снять один из видов таких червей непосредственно на глубине около 45 метров - в их естественной среде обитания.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Кольчатый червь

До этого их видели в основном при вылове сетями, в результате чего их тела деформировались.

"У них есть жабры, есть ножки с ворсинками, с помощью которых они ходят по дну. Есть и большие скрытые челюсти, которые они выдвигают, когда охотятся. Похожий образ используют в фильмах ужасов", - сравнивает ученый.

В конце концов, можно встретить и морских млекопитающих. И не всегда такие встречи безопасны.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Морской леопард - один из хищников, живущих в антарктических морях

Андрей Утевский вспоминает, как несколько лет назад довелось "пообщаться" с морским леопардом: "Погружались в бухте у острова Бут. Начали работать на глубине около 30 метров: обмеры дна, тестовые снимки, видеосъемка. И вдруг я краем глаза увидел, что рядом что-то быстро движется. Повернулся - а там смотрит такое чудо".

"Мы сгруппировались спина к спине, чтобы он не смог атаковать. Ведь леопард видит глаза и сразу хочет зайти сзади - он всегда нападает со спины. Приходилось все время держать с ним зрительный контакт", - добавляет Андрей Утевский.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Хищник подошел к ныряльщикам на опасно близкое расстояние

Он предполагает, что агрессию леопарда вызвало то, что ученые оказались в его "охотничьих угодьях", и он воспринял их как конкурентов.

Хищник вполне мог нанести серьезный удар - в 2003 году морской леопард напал на британскую исследовательницу Кирсти Браун.

"Она не отреагировала на появление животного. Леопард прокусил гидрокостюм, и у нее случился холодовой шок. То есть, он фактически утопил ее", - говорит Андрей Утевский.

Это был первый известный летальный случай после нападения морского леопарда на человека.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption В "улыбающейся" пасти леопарда - острые зубы

Исследователь предупреждает, что это очень быстрый и сильный хищник, который охотится на тюленей и пингвинов: "Нельзя показывать свой стресс. Если он увидит, что вы в панике, то считайте, что он на вас напал".

Леопард около 20 минут кружил вокруг украинских ученых, был буквально в 10 сантиметрах от лиц - его отпугивали только прожекторами на камерах и вспышками на фотоаппарате.

"Часть нашего мозга боялась, а часть - просчитывала варианты действий. А потом уже всплыли, сели в лодку - фух!" - говорит исследователь.

Копірайт зображення Андрей Утевский Image caption Ныряльщик в полной "амуниции"

Андрей Утевский говорит, что по соображениям безопасности ученые всегда погружаются в паре, чтобы следить за собственным снаряжением, снаряжением напарника и ситуацией вокруг - не появится ли кто-то вроде леопарда.

Копірайт зображення Андрей Утевский

Продолжаться погружения могут до полутора часов, а вес снаряжения (костюма, ласт, дыхательной системы) - более 50 кг.

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