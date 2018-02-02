Копірайт зображення CAR4MAN Image caption "Москвич" в пустыне Сахара

Для троих путешественников из Николаева - Андрея Ликсова, Игоря Попова и Сергея Зайцева - прошедшие новогодние праздники запомнятся невероятным путешествием в Африку.

На "Москвиче" они совершили поездку через всю Европу, чтобы впоследствии принять участие в Dakar Challenge - автопробеге на старых автомобилях по странам Западной Африки.

Dakar Challenge имеет давнюю историю. Вдохновителем этого автопробега был британец Джулиан Новилл. Цель состоит в том, чтобы на стареньких автомобилях преодолеть сотни километров через Сахару и финишировать в Дакаре или столице соседней с Сенегалом Гамбии - Банжуле.

Поэтому иногда ралли еще называют Banjoul Challenge, но в Африке более прижилось название Dakar Challenge.

Те автомобили, которые доезжают до конца дистанции, участники автопробега, как правило, продают и отдают деньги на благотворительность. Например, помогают деньгами местным школам.

В декабре 2002 года 52 автомобиля впервые отправились в трехнедельное путешествие в Западную Африку, и 48 из них доехали до Банжула. Dakar Challenge быстро завоевал популярность у автолюбителей и путешественников, которые жаждали приключений в экзотических странах. Некоторые участники преодолевали дистанцию ​​на автомобилях Trabant, Citroen CX, Rover 800, которые уже давно сняты с производства. Со временем автолюбители из Западной Европы освоили новый маршрут - в Мали, более опасный.

Копірайт зображення CAR4MAN Image caption Украинские путешественники Игорь Попов, Андрей Ликсов и Сергей Зайцев на завершающем этапе путешествия в Гамбии

Идея принять участие в Dakar Challenge пришла в голову Андрею Ликсову, который прочитал об этом автопробеге в соцсетях. "Хотелось чего-то интересного, увидеть новые страны, и сделать фильм об этом путешествии", - рассказывает он.

Андрей связался с автолюбителями, которые уже участвовали в подобных автопробегах, а затем с британскими участниками. Они сообщили дату отправления парома с автомобилями из Испании в Африку.

Принять участие в путешествии решили друзья Андрея, которые вместе с ним снимают видео о тестировании автомобилей для Youtube-канала. Игорь Попов выполнял во время путешествия функции автомеханика, а Сергей Зайцев снимал фильм о приключениях трех друзей.

"Для путешествия решили использовать мой автомобиль "ИЖ Комби ", он же "Москвич", 1989 года выпуска. Серьезных переделок мы не делали, просто все прокладки поменяли и залили необходимые вещества. Британцы не на таких машинах участвуют в автопробеге, едут иногда на старых Mitsubishi Pajero. У нас евробляхеры на таких катаются", - рассказывает Андрей.

Украинские путешественники несколько месяцев искали спонсоров для поездки. "Они сделали нам газовую установку, обеспечили маслами и купили авиабилеты из Африки, другие друзья помогли с багажником и едой", - говорит Андрей.

18 декабря друзья начали свое путешествие из Николаева к солнечному побережью Африки. И именно в Украине начались первые испытания. Из-за снегопадов и непогоды дорога в Киев заняла 17 часов. Из-за поломки карбюратора пришлось обращаться за помощью к таксисту, который тянул "Москвич" в город на веревке. Не менее сложной была дорога во Львов.

Копірайт зображення CAR4MAN Image caption По дороге во Львов

"Создавалось впечатление, что Украина не хотела нас отпускать. По пути во Львов машина перевернулась набок на гололедице. Неравнодушные люди помогли поставить автомобиль на колеса. Пришлось ремонтировать", - рассказывает Андрей

Путешествие по странам ЕС прошло почти без проблем, украинские путешественники проехали по территории Польши, Чехии, Австрии, Италии, Франции и Испании.

Польские пограничники несколько раз с улыбкой повторяли неприличное слово, когда узнали, что трое друзей намерены на "Москвиче" путешествовать по африканской пустыне.

"Люди нас везде встречали очень положительно, особенно эмоционально в Италии. Приветливо махали руками, снимали автомобиль на телефон. Дальнобойщики, скорее всего, из постсоветских стран, сигналили нам", - рассказывает Андрей.

По дороге друзья останавливались в хостелах, а в Генуе провели время в квартире знакомого по каучсерфингу с великолепным видом на Средиземное море.

Копірайт зображення CAR4MAN Image caption В итальянской Генуе

30 декабря из испанского порта Тарифы путешественники отправилась на пароме в марокканский Танжер вместе с 30 другими экипажами, принимавшими участие в автопробеге.

В Марокко украинских путешественников поразили не только великолепные пейзажи гор Атласа, но и чрезвычайно высокий уровень развития туристической инфраструктуры.

Копірайт зображення CAR4MAN Image caption Танжер во время вечерней молитвы

"Там очень классно, особенно в Танжере, Агадире, Касабланке. В Марракеше мы встречали Новый год. Некоторые местные традиции могут показаться необычными. Например, правила дорожного движения не действуют, хаос, люди перебегают дорогу. Но там прекрасные условия для туристов, отличные дороги, везде есть 4G Интернет, примерно стоимостью один евро за гигабайт. Город Дахла в Западной Сахаре, которую тоже контролирует Марокко - рай для виндсерферов. в этом же городе мы сняли в отеле четырехкомнатный "королевский" номер за 35 евро!", - рассказывает Андрей.

Копірайт зображення CAR4MAN Image caption Рыбацкий поселок в Марокко

Копірайт зображення CAR4MAN Image caption Новий год в Марракеше

Копірайт зображення CAR4MAN Image caption Пляж в Агадире

В Дахле украинские путешественники встретили экипажи участников Africa Eco Race - так с 2009 года называется всемирно известное ралли Париж-Дакар.

Чтобы что-то купить, украинцам иногда приходилось объяснять жестами. "Скромное знание английского здесь редко помогало. В Марокко, Мавритании и Сенегале люди знают французский, арабский, испанский, а английский - не очень. Только в Гамбии говорят на английском, потому что это бывшая британская колония. Иногда трудно было объяснить, что хочешь, но когда есть желание - все возможно", - отмечает Андрей.

После Марокко и Западной Сахары, началась самая непредсказуемая часть путешествия через пустыню в Мавритании.

"Закончилась территория Западной Сахары под контролем Марокко, перед нами открыли шлагбаум, и мы оказались на пустынной дороге, которую и дорогой назвать трудно. Уже потом мы узнали, что со времен конфликта с Западной Сахарой здесь находится самое большое минное поле в мире. Конечно, на этом участке мин уже давно не было, но разные хелперы из местных жителей утверждали обратное и предлагали безопасно проводить автомобиль. Мы просто поехали за другими машинами", - говорит Андрей.

Копірайт зображення CAR4MAN Image caption Путь в Мавританию

Мавританскую визу за 55 евро украинским путешественникам оформили прямо в бараке посреди пустыни.

Мавритания оказалась чрезвычайно бедной страной, где местные жители пользуются старыми мерседесами, которые, создается впечатление, вот-вот развалятся на части. Но нередко ездят и на обычных ослах.

Копірайт зображення CAR4MAN Image caption На улице мавританского города Нуадибу

Копірайт зображення CAR4MAN Image caption На пути к Нуакшоту в Мавритании

"Местная бедность чрезвычайно контрастирует с тем, какие приветливые и гостеприимные люди живут в Африке. Они могут тебя не понимать, но готовы прийти на помощь. В Мавритании у нас не было интернета, потому что их сим-карты не подходят к нашим телефонам. Мы зашли в какое-то кафе, рассказали хозяину, что не можем забронировать гостиницу. Он не знал английского, но понял, посадил в машину, привез в гостиницу, договорился нас поселить. Потом сказал, что рад был с нами познакомиться, попрощался и уехал", - рассказывает Андрей.

Путь в столицу Мавритании - Нуакшоту через пустыню запомнился украинским путешественникам из-за проблем с двигателем и пейзажей с остатками десятков брошенных на обочине автомобилей. "Едем по пустыне, начинает стучать двигатель. Понимаем, что уровень масла на нуле. Мы понимали всю неоднозначность ситуации: машины встречаются раз в полчаса, на обочине десятки брошенных машин, и еще солнце заходит. Но наша машина выдержала до Нуакшоту", - вспоминает Андрей.

Копірайт зображення CAR4MAN Image caption "Москвич" и остатки брошенного авто в мавританской пустыне

Копірайт зображення CAR4MAN Image caption Хозяева пустыни

Пересечь границу Сенегала "Москвичу" было не суждено. Оказалось, что по сенегальскому законодательству, иностранцам в страну нельзя ввозить автомобили, старше 8 лет. Конечно, нашлись люди, которые предлагали решить эту проблему за 300 евро, но украинские путешественники решили, что не будут давать взятки и продали Москвич за 200 евро местному жителю.

Копірайт зображення CAR4MAN Image caption Судьба "Москвича" решена

"Конечно, автомобиль стоил дороже, но у нас было мало времени до самолета, и уже были сделаны визы в Сенегал. Возвращаться в Мавританию мы не могли. Мы попрощались с нашим верным конем", - говорит Андрей.

Копірайт зображення CAR4MAN Image caption Побережье Атлантического океана в Сенегале

Украинские путешественники провели еще несколько дней в столице Сенегала Дакаре, где жили в гостях у бизнесмена, с которым познакомились по дороге. Потом жили как каучсерферы в бедной, но приветливой семье в пригороде Банжула - столицы Гамбии. Из местного аэропорта и отправились самолетом домой 15 января - с пересадками в Кабо-Верде, Брюсселе и Варшаве. Из-за непогоды самолет из Польши так и не долетел до Одессы, приземлился в Кишиневе, откуда друзья добрались блаблакаром в родной город.

Копірайт зображення CAR4MAN Image caption Монумент Африканского Возрождения в Дакаре - самая высокая в Африке бронзовая статуя высотой в 49 метров

Копірайт зображення CAR4MAN Image caption Дети Гамбии

"Путешествие нам обошлось в более чем шесть тысяч долларов. Мы превысили бюджет, но все равно довольны. К сожалению, мы не успели рассмотреть все в Сенегале, это красивая страна с прекрасными дорогами. Четких планов на следующее путешествие еще нет, но есть большое желание вернуться и поехать вглубь Африки. Ведь в Сенегале Африка фактически только начинается ", - говорит Андрей.

Он надеется, что это путешествие мотивирует других украинцев посещать дальние страны африканского континента. "Нужна только мечта и выносливость", - отмечает Андрей.

Сейчас украинские путешественники готовят документальный фильм о своих приключениях, который намерены выложить в феврале на Youtube.