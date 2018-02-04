Бюрокотия, ч. 2: вокзалы, театры, церкви

Копірайт зображення Crosscountry Trains Image caption Станционный кот Пол любит сидеть на вокзале в Ливерпуле

Коты известны своей независимостью. Но нередко они привлекают внимание неожиданными ролями, которые им приходится выполнять во время общения с человеком.

Мы уже рассказывали об этом в материале: Бюрокотия: кем работали коты в Британии. Но таких котов оказалось так много, что вышла и вторая часть.

Коты и крикет

Копірайт зображення Somerset CCC Image caption Гол!

Какой вид спорта может быть более привлекательным для кота, чем тот, где неспешно играют и прерываются на обед?

Действительно, на крикетном поле клуба Сомерсет-кантри во время матчей регулярно появляется кот Брайан, которому нравится звук ударов мяча битой. Он ходит по краю поля и получает удовольствие от игры.

Копірайт зображення Wisden

Но, наверное, самым знаменитым крикетным котом был Питер, также известный под именем Мерилибоун Мог, который проживал на крикетном стадионе в Лондоне с 1953 до 1964 года.

Ему даже написали некролог в знаменитом крикетном журнале Wisden almanac, национального института в Британии.

Автор кошачьего некролога не жалел похвалы в адрес неутомимого поклонника крикета, которого часто видели на поле; Питер любил появляться на публике и перед журналистами, часто появлялся на телевидении.

Театральные коты

Копірайт зображення Avesun

Множество английских театров имели собственных кошек, которые выполняли сразу две роли - ловили мышей и успокаивали волнующихся актеров.

Актриса Берил Рейд завещала свой особняк стоимостью в миллион фунтов своим котам. Она всегда говорила: "Если гладить кота, это снимает напряжение и снижает давление".

Самым известным театральным котом был Бирбом, который 20 лет жил в лондонском Гилгудском театре. Он не раз появлялся на сцене в разгаре спектакля, невозмутимо ходил, игнорируя актеров, и забавлял публику. Впервые он сделал это в 1976 году на премьере водевиля "Петли и ручки", сорвав овацию зрителей. Он был также известен тем, что не терпел шляпных перьев и неутомимо уничтожал их, а также чучела птиц, которые использовали театральные бутафоры.

Копірайт зображення The Stage

На склоне лет кота забрал к себе театральный плотник Тони Рамзей. Бирбом отошел в мир иной в 1995 году и стал единственным котом, которому напечатали некролог в театральной газете "Сцена", где отмечалось, что особыми поклонниками кота были актеры Пол Эддингтон и Пенелопа Кит. А вот еще цитата из некролога: "За годы своей карьеры он пережил почти роковой эпизод в Сохо, когда попал под колесо автомобиля, а также сумел побороть страсть к шоколаду".

А в старом театре Олбери, который сейчас носит имя драматурга Ноэля Кауерда, жили два кота - кот Девочка и кот Мальчик. Кот Мальчик прославился тем, что однажды съел букет цветов, с которым в театр приехала сестра королевы, принцесса Маргарет.

И в наши дни есть театральные коты - например, Плуто в Художественном центре Баттерси, который даже стал актером - он успешно сыграл роль черного кота Марли в спектакле по новелле Эдгара Аллана По "Маска Красной смерти". А вот одноглазый Пират, проживааший в театре Буш, недавно исчез.

Литературные коты

Image caption Ходж сидит на словаре Джонсона в окружении скорлупок от устриц

Первым из них был кот Сэмуэля Джонсона, автора знаменитого словаря. Его звали Ходж, и хозяин регулярно кормил его устрицами, которые, в XVIII веке в Лондоне не были деликатесом.

Тогда устрицы продавали за бесценок, так как их ловили рыбаки из Ист-Энда в устье Темзы, где были большие устричные поля. В 1868 году устричные угодья были отравлены анилиновыми выбросами красильных заводов в окрестностях Оксфорда.

Ходж упоминается в "Жизни Джонсона", сатирическом рассказе Босуэлла, где его роль особенно подчеркивается.

Смерть кота Ходжа поэт Персиваль Стокдейл воссоздал в "Элегии на смерть любимого кота доктора Джонсона", опубликованной в 1778 году. В 1997 году Ходж обрел бессмертие в форме бронзовой статуи напротив дома Джонсона на площади Гаф в Сохо.

Другим знаменитым литературным котом стал Фосс, который часто появляется в стихах и рисунках Эдварда Лира, поэта и художника. Слуги укоротили коту хвост, считая, что это заставит его отказаться от постоянных ночных прогулок. Фосс отличался упитанностью и был похож на шар. Но Лир его очень любил. Согласно легенде, когда Лир заказывал архитектору проект нового дома, писатель специально уточнил, что новый дом не должен ни в чем отличаться от старого, чтобы не огорчать кота, который к нему привык.

Кота Фосса вспоминают в известном Лимерике "Эдвард Лир о самом себе":

Мы в восторге от мистера Лира,

написаны о нем стихов тома.

Для одних он - ворчуни придира,

Другим он приятен весьма.

Есть у Лира закомые разные

Кот его называєтся Фосс.

Тело автора - шарообразное,

А под шляпой не видно волос. (пер. С. Маршака)

Копірайт зображення Edward Lear/British Library Image caption Фосс и Эдвард Лир

Здесь стоит упомянуть и другого не менее известного кота, вернее, кошку Дину, которую мы встречаем в "Алисе в Стране чудес". На самом деле кошка Дина действительно была у девочки, ставшей прототипом Алисы у Льюиса Кэрролла.

Академические коты

Копірайт зображення Marshall Library of Economics Image caption Джаспера хорошо знают студенты

В Кембриджском университете в Экономической библиотеке Маршалла проживает трехногий рыжий кот Джаспер, который принадлежит заместителю директора библиотеки и очень популярен среди студентов, ведь он так помогает им снимать стресс перед экзаменами.

Чаще всего Джаспера можно видеть спящим на стопке газет, а приглашение на чай, которые рассылает библиотека, так и назвали - "чай с Джаспером".

Копірайт зображення Essex Campus Cat Image caption Пебблс ждет студентов

В Эссекском университете есть официальный кот Пебблс, который встречает новых студентов каждую осень. У него даже есть удостоверение Национального студенческого союза, с фотографией, дающее ему право бесплатного посещения многих клубов в Колчестере.

Политические коты

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кот Палмерстон

Ларри и Палмерстон - официальные коты-мышеловы при кабинете министров в Форин-офисе. Эта кошачья должность существует с начала XIX века. Но, вероятно, и до этомго котов приглашали на эту должность - неофициально, а некоторым из них, по архивным данным, платили.

В 1929 году коту Питеру, который питался в министерстве внутренних дел в Лондоне, платили один шиллинг в день. Тогда это были немалые деньги.

Кот Питер занимал должность мышелова 17 лет, затем его сменил Питер II, погибший молодым под колесами машины, а потом Питер III.

Копірайт зображення National Archives Image caption Питу не могли уволить

Но в 1964 году династия Питеров закончилась, и должность заняла кошка Пита, которая принадлежала к редкой тогда породе Мэнкс. На эту должность ее рекомендовал губернатор острова Мэн, и кошку перевезли в здание министерства с большими почестями.

Возможно, именно поэтому считалось, что она происходила из дипломатических кругов, и ей назначили повышенную плату в размере 13 фунтов в год.

Когда сотрудники министерства пожаловались, что кошка Пита ленивая, не слишком приучена к туалету, и лучше было бы ее выселить, издали циркуляр, в котором отмечалось, что кошка останется на должности, поскольку ее назначение было настолько публичным, что смещение с должности бросало бы тень на министерство.

У Уинстона Черчилля также был любимый кот Джок. Когда особняк Черчилля после его смерти стал музеем, было сказано, чтобы в доме всегда был кот, похожий на любимца Уинстона. Сейчас в Чартвелле, где расположен дом-музей Черчилля, проживает кот по имени Джок VI.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Джок VI возле бюста Черчилля

Церковные коты

В 1936 году в церкви Святого Августина и Святой Веры на Уотлинг-стрит в лондонском Сити, у Собора Святого Павла, появилась полосатая кошечка. Жена настоятеля нашла ей коробку для сна и накормила. Кошка стала там жить, ее назвали Верой.

Копірайт зображення Christopher Jones

В 1940 году она родила котенка, названного Пандой, а вскоре, в понедельник 9 сентября, в церковь попала немецкая бомба. Но мать и котенок выжили под руинами. Настоятель церкви повесил на стене фотографию Веры с подписью - "самая смелая кошка в мире, которая сохраняла спокойствие и ожидала помощи, пока вокруг нее падала и горела церковь".

В соборе Саутворк на южном берегу Темзы живет Доркинс Магнификат, который занимает должность "кота-резидента". Он встречался с королевой Елизаветой, когда она посетила собор в 2013 году.

Копірайт зображення PA Image caption Доркинс Магнификат проспал королевский визит

Доркинс был так знаменит, что о нем написали особую книгу, в которой описывают собор и неделю жизни в нем кота Магнификата.

Кот Пушкин, который живет в Бирмингемском соборе, известен тем, что тесно общался с Римским Папой Бенедиктом, приезжавшим в Британию в сентябре 2010 года для участия в церемонии канонизации кардинала Джона Генри Ньюмана, основателя собора в XIX веке.

Image caption Пушкин спокойно встретил понтифика

Папа Бенедикт вышел из лифта и встретил этого кота. Животное позже получило папское благословение.

Копірайт зображення St Leonard's Church Image caption Кот Шредингер, а может, нет

В церкви Св. Леонарда в лондонском районе Шордич то ли живет, то ли нет кот по имени Шредингер (шутка для физиков!).

Станционные коты

Image caption Феликс - это кошка

Самый известный из станционных котов - на самом деле не кот, а кошка, с мужским именем Феликс. Она живет на станции Хаддерсфилд. О ней часто пишут в местной газете, ей посвящена книга и существует ряд товаров с ее именем.

Копірайт зображення Harringay Station Image caption Кошка Сноуи

На станции Харринг на севере Лондона живет всем известная белая кошка Сноуи, которая гуляет сама по себе. Она всегда отвечает на приветствие.

И таких котов при железнодорожных станциях множество в разных уголках страны.

Они не только охотятся на мышей и крыс, но и встречают пассажиров, которые всегда рады их видеть. Многие специально приезжают на такие станции, чтобы увидеть станционных котов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption У Тамы была своя форма

Впрочем, и в Японии кошка Тама прославилась тем, что ее присутствие на станции Киши в городе Кинокаваби увеличило поток пассажиров, что принесло местной экономике доход в 1,1 миллиардов иен.

А когда кошка Тама умерла, она получила статус богини. Она заслужила награду, ведь известно, что кошки о себе высокого мнения.