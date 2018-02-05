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В Британии количество мужчин, которые умирают от рака предстательной железы, впервые превысило количество женщин, умирающих от рака молочной железы, показывают последние данные.

Такую ситуацию связывают со старением населения.

Британская организация Prostate Cancer UK отмечает, что улучшение диагностики и лечения рака груди принесло результаты. Поэтому увеличение финансирования на борьбу с раком простаты тоже будет полезным, отмечают они.

К наибольшему количеству смертей в Британии, как и ранее, приводят такие виды рака, как рак легких и кишечника, а рак простаты - на третьем месте.

Смертность от рака предстательной железы выросла в Великобритании в последние 10 лет. Впрочем, доля мужчин, которые умирают от этой болезни, в период с 2010 по 2015 год сократилась на 6%.

В случае рака молочной железы уровень смертности снизился еще больше - на 10%.

Копірайт зображення Prostate Cancer UK Image caption Гарри Петит работает в лондонском Сити

Гарри Петиту было 43, когда пять лет назад ему поставили диагноз "рак предстательной железы". Это произошло во время обычного профессионального медосмотра.

У него не было никаких симптомов, только аномально высокий уровень PSA (специфический для простаты антиген) в анализе крови. После этого у него взяли дополнительные анализы и биопсию.

Затем ему сделали семичасовую операцию в клинике Royal Marsden в Лондоне, чтобы удалить опухоль.

"Я счастливчик. Я сохранил свою сперму перед операцией, и теперь мы имеем семимесячного чудо-ребенка по имени Тедди. Я не могу даже выразить словами, насколько мне повезло", - отмечает он.

По словам Гарри, на восстановление после операции потребовалось достаточно много времени, и есть некоторые побочные эффекты, к которым он до сих пор привыкает. Но теперь он свободен от рака и стремится повысить уровень осведомленности среди других мужчин.

"Среди мужчин это - все еще табуированная тема. Они стыдятся и смущаются, но проверяться - крайне важно", - отмечает он.

Каковы симптомы?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рак простаты - самый распространенный вид рака у британских мужчин

На ранних стадиях симптомов рака предстательной железы может практически не быть. И из-за расположения простаты большинство из них могут быть связаны с мочеиспусканием. А именно:

частые дневные и ночные позывы к мочеиспусканию;

болевые ощущения при начале мочеиспускания;

слабый поток мочи или длительное начало мочеиспускания;

ощущение, что мочевой пузырь не полностью опорожнился.

Повышенный риск заболевания имеют мужчины, родственники которых страдали раком простаты, а также чернокожие мужчины и мужчины старше 50 лет.

Ученые связывают рост числа мужчин, болеющих и умирающих от рака предстательной железы, с ростом численности населения и продолжительности жизни.