Польша, Донбасс и коррупция: чем займется Рада после каникул

Копірайт зображення UNIAN Image caption Верховная Рада во вторник соберется на новую сессию

После длительного отдыха парламент сразу займется историческими спорами с Польшей и "деоккупацией Донбасса". А вот отставку Валерии Гонтаревой и назначение нового руководителя НБУ опять отложили.

Однако слишком перетруждаться в начале новой сессии депутаты не планируют - после четырех дней пленарных заседаний они снова соберутся только 27 февраля.

Ответ Польше

Первым решением новой сессии, которое анонсировал в понедельник председатель парламента Андрей Парубий, станет украинский ответ на принятые в Польше поправки в закон об Институте национальной памяти.

На прошлой неделе в Польше приняли документ, который вызвал резкую негативную реакцию Украины.

Поляки дополнили список преступлений, которые изучает и расследует ИНП, теми, что совершили "украинские националисты" и "члены украинских организаций, сотрудничавших с Третьим Рейхом".

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Копірайт зображення AFP Image caption Верховная Рада ответит Польше на ее новый закон, касающийся "украинских националистов"

За отрицание этих преступлений нарушителям грозит три года лишения свободы.

Также в отношении украинской части Галичины употребили термин "восточная Малопольша". Ранее этот термин использовали преимущественно националисты, и фиксировали его в официальных документах.

Как заявил Андрей Парубий, в понедельник профильный комитет по иностранным делам разработает проект заявления Верховной Рады, который должны согласовать до конца дня.

Одобрить украинский ответ Польше должны уже во вторник утром.

Разблокировать "деоккупацию Донбасса"

Также Рада планирует вернуться к так называемому законопроекту о "деоккупации Донбасса".

Документ, в котором Россию называют агрессором и оккупантом части территории Украины, приняли еще 18 января.

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Однако ряд депутатов от "Оппозиционного блока" тогда заблокировали его подписание. Они зарегистрировали постановление о возбуждении процедуры при его принятии.

Депутаты должны отклонить это постановление, чтобы документ смог подписать спикер Рады, а потом президент.

Многострадальный антикоррупционный суд

Председатель Верховной Рады пообещал, что в первый пленарный день депутаты снова возьмутся за создание антикоррупционного суда.

Создание этого суда - жесткое требование для получения транша МВФ, а также помощи от ЕС.

Президент подал в парламент этот проект в конце 2017 года.

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Однако документ жестко раскритиковали активисты, также были замечания у представителей МВФ и Всемирного банка.

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В начале января проект закона не смогли даже включить в повестку дня, и документ "завис".

На экономическом форуме в Давосе г-н Порошенко пообещал сдвинуть вопрос с мертвой точки и внести поправки по требованию западных партнеров ко второму чтению.

Андрей Парубий пообещал, что во вторник Рада попытается включить проект создания антикоррупционного суда в повестку дня и запустить процедуру его рассмотрения.

Гонтареву уволят позже

Увольнение главы Нацбанка Валерии Гонтаревой опять отложили.

Гонтарева ушла в отпуск еще весной, и многие сетуют, что НБУ не может адекватно выполнять свои функции без полноправного руководителя. Здесь же вспоминают и о проблемах с курсом гривны в последние месяцы.

Как заявил Андрей Парубий, увольнение Валерии Гонтаревой и назначение на ее место Якова Смолия Рада может рассмотреть в конце февраля.

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Копірайт зображення Bank.gov.ua Image caption Валерия Гонтарева еще в мае 2017 года передала руководство НБУ первому заместителю Якову Смолию

Руководитель парламента объяснил, что претендент на должность еще не встретился и не пообщался со всеми фракциями парламента, а поэтому этот вопрос пока лучше отложить.

ЦИК на весну

Назначение главы Нацбанка может быть привязанно к ряду других кадровых решений. В частности, и назначению нового состава ЦИК.

Некоторые собеседники в парламенте отмечают, что все кадровые вопросы хотят согласовать одним пакетом, поэтому голосовать будут примерно в одно время.

Андрей Парубий спрогнозировал, что все детали назначения новых членов ЦИК должны согласовать до конца месяца, и тогда Рада попробует проголосовать.

Так же в процессе согласования находятся назначения нового председателя Счетной палаты и уполномоченного по правам человека.

Первым делом - экономика

Пока среди приоритетов парламента на этой пленарной неделе будет экономика, пообещал Андрей Парубий.

Он анонсировал, что на этой неделе парламент должен принять два экономических закона: об обществах с ограниченной ответственностью и о рынках капитала.

Они должны согласовать законодательство Украины с требованиями Соглашения об ассоциации с ЕС.