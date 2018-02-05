"Полет ангела": карнавал в Венеции

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В эти выходные улицы Венеции наполнили тысячи людей в масках и красочных костюмах. 27 января в городе начался знаменитый карнавал.

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В воскресенье туристы и участники смогли увидеть традиционный "полет ангела".

19-летняя Элиза Константини прыгнула с кампанилы (колокольни) собора Святого Марка и пролетела над толпой на высоте 80 метров, разбрасывая при этом конфетти.

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История проведения карнавалов в Венеции своими корнями уходит к 1162 году, когда военная победа перешла в массовое народное гулянье.

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В эпоху Возрождения карнавальное празднество стало официальным. Однако во времена Священной Римской империи, в 1797 году, его запретили.

После длительного перерыва Венецианский карнавал был возобновлен в 1979 году.

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"Здесь будто возвращаешься в прошлое", - рассказала агентству AFP Сьюзи из Вероны.

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Однако современные меры безопасности возвращают нас в ХХI век.

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Ежегодный карнавал начинается за 50 дней до Пасхи.

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Смысл, как и во всех подобных мероприятиях, проходящих в это время в разных уголках христианского мира - от души повеселиться перед Великим постом.

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Маска - обязательный атрибут карнавала.

Их часто изготавливают вручную и декорируют серебром, золотом, бижутерией, перьями и тому подобное. Поэтому их стоимость довольно высока.