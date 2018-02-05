Что нужно знать о туберкулезе

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Туберкулез сегодня - это уже не болезнь маргинализированных слоев населения, а опасность, касающаяся каждого.

Копірайт зображення Daria Prokopyk Дария Прокопик, научный блогер Окончила Киево-Могилянскую Академию в 2007 году. По специальности биолог, занималась генетикой, иммунологией и преподавала в НаУКМА. Вижу прекрасное применение биологии в повседневной жизни и консультирую по здоровому питанию.

Сейчас Украина - на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом (из расчета количества больных 100 тысяч человек). На первом - Россия.

В 2016 году 29 тысяч украинцев заболели туберкулезом, среди них - более 800 детей.

Почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине - это мультирезистентный туберкулез (МРТБ).

По количеству больных с такой формой туберкулеза мы являемся одним из мировых лидеров. Кроме того, каждый пятый больной туберкулезом является носителем ВИЧ.

Почему в Украине сложилась такая ситуация, почему болезнь до сих пор не удается остановить вакцинацией и как уберечься от туберкулеза?

Что такое туберкулез?

Копірайт зображення УНИАН Image caption Лаборатория в противотуберкулезном диспансере

Туберкулез - это инфекционное заболевание, вызванное бактерией Mycobacterium tuberculosis. Микобактерия также известна как палочка Коха - названа по имени открывателя.

Она передается воздушно-капельным путем, когда больной человек кашляет или чихает.

Обычно туберкулез поражает легкие, реже - почки или спинной мозг. Заразной является лишь легочная, открытая форма туберкулеза.

Без надлежащего лечения эта болезнь может быть смертельной. Сейчас в Украине смертность от туберкулеза составляет около 10%.

Почему кто-то болеет, а кто-то - нет?

Для заражения туберкулезом достаточно 10 бактерий. Но приведет ли заражение к болезни, зависит от нашего иммунитета. 90-95% людей не заболеют.

Если иммунная система не сработает, то может развиться либо скрытая инфекция, либо туберкулез. Иногда от заражения до проявления болезни проходит год.

Почему в 5-10% иммунная система не срабатывает?

Тому есть несколько причин: микобактерии умеют избегать уничтожения и влиять на иммунный ответ, вакцина недостаточно эффективна, а развитию туберкулеза значительно способствуют ВИЧ-инфекция и даже недостаток витаминов А и D.

Эффективна ли вакцина от туберкулеза?

Копірайт зображення УНИАН Image caption Бесплатное обследование на передвижном цифровом флюорографе в Киеве

Прививки противотуберкулезной вакциной БЦЖ в Украине делают младенцам на третий день жизни.

Эта вакцина эффективно защищает детей от туберкулезного менингита и диссеминированного (рассеянного) туберкулеза.

В марте 2017 года в Украине был случай, когда от туберкулезного менингита умер невакцинированный ребенок.

Однако защита от туберкулеза легких у взрослых не надежна, и с возрастом она ослабевает. Эффективность БЦЖ при защите взрослых людей оценивают 60%.

Сейчас целесообразность подкожного введения этой вакцины подвергается сомнению.

Следует помнить, что БЦЖ может вызывать у вакцинированных людей ложно-положительный туберкулиновый тест - увеличенная реакция Манту при отсутствии болезни.

В США от туберкулеза прививают только определенные категории людей, но массовая вакцинация не применяется.

БЦЖ - это единственная доступная пока вакцина. Она безопасна, но, учитывая недостаточную эффективность, ей ищут замену.

На сегодня 16 новых вакцин от туберкулеза проходят клинические исследования. Перспективными считают вакцины, которые люди будут вдыхать.

Как туберкулез связан с ВИЧ?

Копірайт зображення УНИАН Image caption Первый пункт интегрированной помощи для лечения от наркозависимости, ВИЧ и туберкулеза в Киеве

Среди причин высокой заболеваемости туберкулезом в Украине называют следующие:

распространенность ВИЧ-инфекции;

передача возбудителей в пенитенциарных учреждениях и туберкулезных диспансерах;

несвоевременная диагностика;

нежелание лечиться;

распространенность штаммов с множественной устойчивостью к антибиотикам.

ВИЧ-инфекция "открывает двери" туберкулезу. ВИЧ поражает именно те клетки, которые должны сделать правильные настройки иммунной системы и запустить уничтожение бактерий.

Туберкулез стал причиной половины смертей людей с диагнозом СПИД в 2016 году в Украине.

Количество случаев одновременного заражения ВИЧ и туберкулезом в Украине сегодня растет.

Люди могут быть носителями ВИЧ и туберкулеза и, не догадываясь о своем состоянии, распространять инфекцию.

Туберкулез у ВИЧ-инфицированных людей может иметь атипичную форму, которую трудно обнаружить с помощью традиционных тестов - флюорографии легких и бактериального посева мокроты.

ВОЗ рекомендует людям, живущим с ВИЧ, ежеквартально делать анализы на туберкуле, и принимать антибиотик изониазид как предохранительную терапию.

Копірайт зображення Уніан Image caption Осужденные, больные туберкулезом

Как предотвратить туберкулез?

Единственного способа защиты нет.

Официальные советы касаются гигиенических мер в помещениях, где собирается много людей. Там должна проводиться влажная уборка и качественная вентиляция.

Людям советуют быть внимательными к симптомам туберкулеза - длительной немного повышенной температуре (37◦С), кашлю и ночной потливости.

Также стоит сдать анализ в случае тесного контакта с больными.

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Вакцинация не является совершенной, но защищает детей и помогает взрослым противостоять инфекции.

Профилактика ВИЧ и своевременное выявление этого вируса также существенно повышают шанс не заболеть туберкулезом.

Качество питания также может влиять на способность организма противостоять туберкулезу. Нехватка витаминов А и D существенно усугубляет развитие болезни.

Туберкулез излечим при своевременной диагностике и соблюдении процедуры лечения.