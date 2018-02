Селфи с Тимберлейком: самый яркий момент "Супербоула"

Копірайт зображення ALLSPORT/Getty Images

Мини-концерт в перерыве между таймами финала Суперкубка американской Национальной футбольной лиги, известный как "Супербоул" (Super Bowl), всегда оставляет после себя много ярких моментов.

Не стало исключением и нынешнее шоу, за которым традиционно наблюдали миллионы телезрителей как в США, так и по всему миру.

В этот раз хедлайнером мероприятия стал Джастин Тимберлейк.

Певец поразил зрителей эффектным 12-минутным шоу на стадионе в Миннеаполисе. Он исполнил свои хиты, а также почтил память умершего в 2016 году музыканта Принса.

"Поднимите два пальца вверх в честь Принса в этот вечер", - обратился Джастин к зрителям, а затем спел его песню I would die for you.

Впрочем, внимание пользователей соцсетей привлекло другое.

Во время выступления Тимберлейк пошел в зал, заметил одного из подростков и начал танцевать рядом.

Молодой поклонник "Супербоула" Райан МакКенна, оказавшись в центре внимания камер, смутился, но потанцевал с Тимберлейкой и даже осмелился сделать селфи со звездой.

Получив селфи, мальчик начал что-то набирать на телефоне. Что же?

Поиски ответа на этот вопрос вылились в многочисленные догадки и шутки.

Одни говорили, что мальчик мог искать в интернете, кто такой Джастин Тимберлейк.

Другие решили, что он ищет текст одной из песен Тимберлейка.

Кадр с мальчиком, которого окрестили selfie kid (селфи-паренёк - англ.), стал хитом в соцсетях. В Twitter эту новость ретвитнули более 17 тысяч пользователей.

"Забери меня отсюда. Я напуган!" - так описывает мысли ребенка один из остряков в Twitter.

"Полуфинальное шоу не только приглашает звезд, оно создает их. В этом году это - #SelfieKid", - написал пользователь Jules Winters.

Сам МакКенна так рассказал о своих ощущениях от реакции публики на его встреча с Тимберлейком:

"Это было какое-то безумие. Я даже не знаю, что и думать. Все мои друзья начали писать мне сообщения. Это невероятно!" - сказал он местному изданию Pioneer Press.

Отец МакКенна, Джон добавил:

"Мой телефон вырубился почти сразу, как только это произошло".

А вот поклонников спорта больше удивил результат игры, чем шоу.

Лучшими в этот раз стали "Филадельфийски орлы", которые в финале победили фаворитов "Нью-Инглэнд Пэтриотс" со счетом 41:33. Это первая победа команды в "Супербоуле".