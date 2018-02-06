Авиашоу в Сингапуре: азиатская авиация в инфографиках
Азиатские авиакомпании заказывают больше новых самолетов, чем другие. Аэропорты этого региона являются одними из наиболее растущих в мире.
На самом авиашоу Азии, проходящем в Сингапуре, мы рассмотрели авиационную отрасль региона.
Азия - доминирующий регион в мире в сфере авиаперевозок. Из всех пассажиров 2016 года, 35% летали на азиатских перевозчикам.
И эта доля на рынке будет расти.
Ежегодно десятки миллионов китайских путешественников впервые выбирают самолет.
Международная ассоциация воздушного транспорта прогнозирует, что Китай опередит США в ближайшие два десятилетия и станет крупнейшим авиационным рынком.
В 2016 году было около 537 млн авиаперелетов пассажиров этой страны, а по прогнозам, в 2036 году этот показатель достигнет 1,46 млрд.
И, как вы можете видеть на инфографике, ожидается увеличение количества индийских пассажиров втрое.
"Рост доходов, развитие среднего класса и рост населения трудоспособного возраста ... привели к быстрому увеличению приверженности к путешествиям", - говорит Анжела Гиттенс, генеральный директор Международного совета аэропортов.
Большое количество путешественников приводит к перезаполнению аэропортов (а также к строительству новых).
Как сообщает Международный совет аэропортов, Азия имеет восемь из 10 наиболее быстро растущих аэропортов на планете.
Из них шесть - в городах на востоке Китая, таких как Тяньцзинь, Чжэнчжоу, Харбин и Чунцин.
Например, в Тяньцзине в 2006 году было всего 2,7 млн пассажиров, но в 2016 году это количество возросло до более 16,8 млн человек.
Однако переполненные аэропорты - это не всегда хорошо. Китай имеет один из худших показателей в мире по своевременности вылетов.
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Быстро развиваются аэропорты в Индонезии, в частности в Сурабаи, Денпасаре и на Бали.
И хотя рост аэропортов на Бали является показателем того, насколько островной отдых стал туристическим направлением, ситуация в Сурабаи зависит от процветания внутреннего авиационного рынка Индонезии.
По количеству пассажиров Пекин, Токио и Шанхай входят в список 10 самых активных аэропортов мира.
Нельзя идеально рассчитать, какие операторы являются быстрорастущими. Но хороший показатель - заказ новых самолетов.
Он отражает рост авиакомпаний.
Мы проанализировали данные от Airbus, Boeing, Bombardier и Embraer. И они показывают, что именно азиатские авиалинии заказывают больше всего самолетов.
Исходя из этих данных, малазийская компания AirAsia является крупнейшим клиентом Airbus с заказными 472 самолетами.
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Индонезийский перевозчик Lion Air заказал у Airbus и Boeing 381 самолет.
Индийская Indigo - 400 самолетов Airbus, еще одна компания этой же страны Spicejet - 167 самолетов Bombardier и Boeing.
Если вас заинтересует, почему в инфографике нет китайских перевозчиков, то частично это связано с тем, что ранняя фаза развития Китая закончилась. Крупнейшие перевозчики уже имеют большие парки.
Как видите, американские авиалинии все еще перевозят больше пассажиров, чем другие.
В первой пятерке из азиатских представлены лишь авиалинии China Southern.
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Еще один интересный факт: авиакомпания с самым большим парком пассажирских самолетов - это American Airlines, имеющая около 1500 самолетов.
Если вас интересует, какой маршрут был самым оживленным в мире, то инфографика указывает на Южную Корею. В частности - внутренние полеты между Сеулом и Чеджу.
В 2016 году по этому маршруту путешествовали 11,7 млн пассажиров. На этом направлении существует почти 200 рейсов в день, а путешествие занимает около часа.
Исследование Вирджинии Харрисон. Графический дизайн Прина Шах.