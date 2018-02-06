Авиашоу в Сингапуре: азиатская авиация в инфографиках

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Авиашоу в Сингапуре

Азиатские авиакомпании заказывают больше новых самолетов, чем другие. Аэропорты этого региона являются одними из наиболее растущих в мире.

На самом авиашоу Азии, проходящем в Сингапуре, мы рассмотрели авиационную отрасль региона.

Image caption Азиатско-Тихоокеанские доли операторов мирового рынка (по количеству пассажиров)

Азия - доминирующий регион в мире в сфере авиаперевозок. Из всех пассажиров 2016 года, 35% летали на азиатских перевозчикам.

И эта доля на рынке будет расти.

Ежегодно десятки миллионов китайских путешественников впервые выбирают самолет.

Международная ассоциация воздушного транспорта прогнозирует, что Китай опередит США в ближайшие два десятилетия и станет крупнейшим авиационным рынком.

В 2016 году было около 537 млн ​​авиаперелетов пассажиров этой страны, а по прогнозам, в 2036 году этот показатель достигнет 1,46 млрд.

И, как вы можете видеть на инфографике, ожидается увеличение количества индийских пассажиров втрое.

"Рост доходов, развитие среднего класса и рост населения трудоспособного возраста ... привели к быстрому увеличению приверженности к путешествиям", - говорит Анжела Гиттенс, генеральный директор Международного совета аэропортов.

Image caption Азиатские аэропорты демонстрируют высшие темпы роста (рост пассажиропотока между 2006 и 2016 годами)

Большое количество путешественников приводит к перезаполнению аэропортов (а также к строительству новых).

Как сообщает Международный совет аэропортов, Азия имеет восемь из 10 наиболее быстро растущих аэропортов на планете.

Из них шесть - в городах на востоке Китая, таких как Тяньцзинь, Чжэнчжоу, Харбин и Чунцин.

Например, в Тяньцзине в 2006 году было всего 2,7 млн пассажиров, но в 2016 году это количество возросло до более 16,8 млн человек.

Однако переполненные аэропорты - это не всегда хорошо. Китай имеет один из худших показателей в мире по своевременности вылетов.

• Битва титанов: как Boeing обошел Airbus и проиграл ему

Быстро развиваются аэропорты в Индонезии, в частности в Сурабаи, Денпасаре и на Бали.

И хотя рост аэропортов на Бали является показателем того, насколько островной отдых стал туристическим направлением, ситуация в Сурабаи зависит от процветания внутреннего авиационного рынка Индонезии.

По количеству пассажиров Пекин, Токио и Шанхай входят в список 10 самых активных аэропортов мира.

Image caption Азиатские авиалинии имеют потенциал для развития (количество заказанных самолетов, которые еще не доставлены)

Нельзя идеально рассчитать, какие операторы являются быстрорастущими. Но хороший показатель - заказ новых самолетов.

Он отражает рост авиакомпаний.

Мы проанализировали данные от Airbus, Boeing, Bombardier и Embraer. И они показывают, что именно азиатские авиалинии заказывают больше всего самолетов.

Исходя из этих данных, малазийская компания AirAsia является крупнейшим клиентом Airbus с заказными 472 самолетами.

• Украинские самолеты на авиашоу в Британии - фото

Индонезийский перевозчик Lion Air заказал у Airbus и Boeing 381 самолет.

Индийская Indigo - 400 самолетов Airbus, еще одна компания этой же страны Spicejet - 167 самолетов Bombardier и Boeing.

Если вас заинтересует, почему в инфографике нет китайских перевозчиков, то частично это связано с тем, что ранняя фаза развития Китая закончилась. Крупнейшие перевозчики уже имеют большие парки.

Image caption Американские перевозчики по-прежнему "владеют небом". Самые большие авиакомпании по количеству пассажиров, перевезенных в 2016 году

Как видите, американские авиалинии все еще перевозят больше пассажиров, чем другие.

В первой пятерке из азиатских представлены лишь авиалинии China Southern.

• Подводные призраки: корабли и самолеты, затонувшие во время войн

Еще один интересный факт: авиакомпания с самым большим парком пассажирских самолетов - это American Airlines, имеющая около 1500 самолетов.

Image caption Корейский авиамаршрут - самый загруженный в мире. Самые популярные авиамаршруты по количеству перевезенных пассажиров (2016)

Если вас интересует, какой маршрут был самым оживленным в мире, то инфографика указывает на Южную Корею. В частности - внутренние полеты между Сеулом и Чеджу.

В 2016 году по этому маршруту путешествовали 11,7 млн пассажиров. На этом направлении существует почти 200 рейсов в день, а путешествие занимает около часа.

Исследование Вирджинии Харрисон. Графический дизайн Прина Шах.