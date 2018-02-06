Восемь угроз для будущего зимних Олимпиад

Копірайт зображення EPA Image caption Как утверждают ученые, будущим Олимпиадам снег вовсе не гарантирован

Напряженность на Корейском полуострове - не единственная причина, вызывавшая некоторые опасения по поводу зимних Олимпийских игр, начинающихся в пятницу в Пхёнчхане.

Впрочем, теперь уже есть все основания надеяться на успех этой Олимпиады. Но в будущем нас ждут проблемы, способные поставить под вопрос организацию зимних Олимпийских игр.

Экологические, финансовые и социальные факторы представляют собой серьезные угрозы зимним Играм.

Вот восемь причин опасаться за будущее зимних Олимпиад.

1. В мире будет меньше снега и меньше льда

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Скво-Вэлли (США), где проводились зимние Игры 1960 года, в последние несколько лет не выпадает достаточно снега для занятий горными лыжами

По данным американского космического агентства НАСА, 2017 год стал третьим самым теплым годом за всю историю наблюдений (с 1880 года). Ученые считают, что потепление - это долгосрочная тенденция.

Земной шар нагрелся в среднем на 1 градус Цельсия с начала индустриальной эпохи, но в горных регионах по всему миру потепление было более ощутимым.

Например, в Альпах температура в среднем поднялась на 2 градуса. Этого, согласно исследованию Европейского союза геологических наук, достаточно для того, чтобы прогнозировать к 2099 году сокращение снежного покрова в регионе на 30%.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Зимняя Олимпиада без снега?

Дальнейший анализ, проведенный учеными из Университета Ватерлоо в Канаде, включал города и страны, удостаивавшиеся права провести зимние Олимпийские игры. Этот отчет рисует еще более мрачную картину.

Предполагается, что только в 13 из 21 олимпийского города в 2050 году будет достаточно холодно, чтобы проводить соревнования по зимним видам спорта, а в 2080-х годах - только в восьми.

"В значительно более теплом мире будущего празднование двухсотлетия зимних Олимпийских игр в 2124 году представляется весьма проблематичным", - отмечает команда ученых.

Прогнозы остаются мрачными даже в случае позитивного развития событий - если выбросы в атмосферу будут соответствовать целям, установленным Парижским климатическим соглашением 2015 года.

2. Проблемы горнолыжных курортов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Заброшенный горнолыжный комплекс в Южной Корее

Последствия изменения климата уже привели к упадку нескольких горнолыжных курортов. В США, например, отсутствие снега является одной из причин закрытия с 1950 года более 600 горнолыжных зон. Средняя продолжительность сезона сократилась на неделю, согласно официальным статистическим данным.

В преддверии Игр в Южной Корее иностранные СМИ опубликовали фотографии с заброшенного горнолыжного курорта Косон, находящегося в 100 км от Олимпийского городка.

Этот курорт закрылся в 2006 году, и с тех пор число южнокорейцев, выбирающих горнолыжный отдых, резко упало.

Согласно прогнозу ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития), выпущенному в 2007 году, Альпы, куда каждый год устремляются 44% всех любителей горных лыж, сталкиваются с серьезными проблемами.

Согласно исследованиям, 40% из 666 курортов в этом регионе могут закрыться, если температура там повысится еще на 2 градуса Цельсия.

3. Немногие города готовы проводить зимние Игры

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пекину достались зимние Игры 2022 года во многом благодаря добровольнуму отказу большинства соперников от участия в тендере

В 2022 году Пекин войдет в историю, став вторым городом, организовавшим и зимние, и летние Олимпийские игры.

Но если летним Играм 2008 года в Пекине предшествовало острое соперничество с другими городами-кандидатами, то зимние Игры 2022 года достались китайцам довольно легко. Процесс отбора начался с шести заявок, но четыре города - Осло, Краков, Львов и Стокгольм - сами вышли еще до января 2015 года, когда МОК официально выбрал финалистов.

Все отказавшиеся от своих заявок города столкнулись с протестами населения, недовольного использованием государственных денег для покрытия высоких расходов на организацию Игр. В Осло даже норвежские спортивные организации выступили против участия города в отборе кандидатов.

В результате этого массового исхода в гонке остались лишь Пекин и Алматы, и китайская столица победила с отрывом в четыре голоса (44 против 40).

Чтобы соблазнить участников тендера на проведение Игр 2026 года, МОК, как сообщается, предложит почти миллиард долларов городу, в котором они пройдут.

4. Организация зимних Игр становится все дороже

Копірайт зображення Getty Images Image caption Зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года стали самими дорогими в истории

Несмотря на то, что зимние Игры не столь масштабны, как летние, их организация обходится недешево. Согласно подсчетам, общий бюджет Игр в Южной Корее достигнет 13 млрд долларов, что более чем в два раза превышает сумму, затраченную на игры в Ванкувере в 2010 году.

Аналитики предполагают, что еще больше денег, около 50 млрд долларов, было потрачено правительством России на Игры 2014 года в Сочи.

Сторонники заявок на проведение крупных спортивных мероприятий часто ссылаются на фигурирующие в исследованиях экономические выгоды. Прежде всего, это вливание миллиардов долларов в местную экономику, способствующее созданию тысяч рабочих мест.

Однако все большее число экспертов утверждает, что реальный эффект таких инвестиций намного менее ощутим.

"Например, нет доказательств увеличения потока туристов. В Лондоне и Пекине, где проводились Олимпиады 2012 и 2008 годов, наблюдалось снижение числа туристов, которые боялись повышения цен на питание и жилье во время Игр", - говорит американский экономист Эндрю Цимбалист, автор книги "Циркус Максимус".

"На самом деле лучший способ получить положительный опыт проведения Олимпийских игр - это не принимать их", - утверждает ученый.

5. Увлечение зимними видами спорта, возможно, пошло на спад

Копірайт зображення Getty Images Image caption В США все меньше и меньше любителей горнолыжного спорта

Согласно последнему международному докладу по снежному и горному туризму, за последние шесть лет посещаемость горнолыжных курортов во всем мире сократилась почти на 10%. Это касается и таких традиционных центров как Соединенные Штаты, Канада, Франция, Швейцария, Италия и Япония.

Исключением является Китай: за тот же период в этой стране гораздо больше людей увлеклись горными лыжами.

В США, где живет больше всего горнолыжников в мире, увлечение этим видом идет на спад с 2011 года.

6. Летние Игры более выгодные...

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американская телекомпания NBC потеряла около 200 млн долларов на Олимпиаде 2010 года в Ванкувере

МОК ведет переговоры о правах на трансляцию по телевидению как летних, так и для зимних Игр, не сложно догадаться, что более теплый вариант - более выгодный.

В 2011 году американская телекомпания NBC заплатила 3,4 млрд долларов за трансляцию всех Игр, вплоть до Токио-2020.

NBC заплатила 2 млрд долларов за трансляцию зимних Игр 2010 года и Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. Она потеряла 233 млн долларов на первых и получила 120 млн прибыли на вторых - в основном благодаря продаже рекламного места.

7. ...потому что они более популярные

Копірайт зображення Getty Images Image caption Уле-Эйнар Бьёрндален - легенда лыжного спорта, но лишь немногие люди в мире его знают

По данным МОК, 3,5 млрд человек смотрели по крайней мере одну минуту летней Олимпиады в Рио. 3,6 млрд человек смотрели не меньше минуты предыдущих летних Олимпийских игр в Лондоне.

Для сравнения: последние зимние Игры в Сочи (2014) привлекли 2,1 млрд, а зимние Игры в Ванкувере (2010) - 1,8 млрд зрителей.

8. Чемпионы зимних Игр не столь знамениты

Скорее всего, Уле-Эйнар Бьёрндален может расслабиться в общественных местах за пределами Скандинавии и некоторых европейских стран: его вряд ли узнают. Норвежский биатлонист - самый титулованный спортсмен в истории зимних Олимпийских игр (13 медалей, включая 8 золотых ).

Представьте себе, что происходит, когда на публике появляются чемпионы летних Олимпиад Усэйн Болт или Рафаэль Надаль.