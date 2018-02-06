Появится ли в Украине открытый реестр педофилов?

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Ежегодно Национальная полиция Украины расследует около 400 уголовных производств, в которых дети стали жертвами сексуального насилия. Однако и полиция, и правозащитники убеждены, что эта цифра условна и может составлять менее 10% от реальных преступлений в отношении детей.

До суда доходит еще меньше дел. По данным уполномоченного президента Украины по правам ребенка Николая Кулебы, в 2017 году в судах их было 320.

По данным полиции, в около 70% случаев сексуальное надругательство совершали лица, которых дети хорошо знали: родственники, знакомые родителей, тренеры, репетиторы или такие же несовершеннолетние - знакомые или друзья жертвы.

Об этом, в частности, заявлял в конце прошлого года заместитель руководителя Национальной полиции Украины Константин Бушуев.

В полиции уверены, что парламент должен как можно быстрее ужесточить наказание за сексуальное надругательство над детьми и, в частности, создать единый открытый реестр педофилов, который есть во многих странах мира.

В парламенте законопроект об ужесточении наказания за педофилию был зарегистрирован еще в июне прошлого года. Его авторы считают, что депутаты наконец должны за него проголосовать.

Но действительно ли все так просто и что изменит закон, если его все же примут?

Что делать с педофилами?

"Право на охрану наших детей мы ставим выше анонимности преступников. Закон должен защищать ребенка, а не педофила. Эти слова министра юстиции Польши стали моим личным девизом", - написал заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook. Именно после того, как в Польше в конце прошлого года создали открытый реестр лиц, осужденных за преступления, связанные с сексуальной надругательством над малолетними.

Один из руководителей полиции призывает депутатов как можно скорее рассмотреть поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Украины.

"Защита детей - сегодня это уже мое личное движение, движение человека. Буду это повторять и призывать законодателей до тех пор, пока это не произойдет", - подчеркнул он.

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В июне прошлого года Нацполиция обратилась в парламент с требованием ужесточить наказание за сексуальные преступления против детей.

Проект закона предусматривает увеличение сроков заключения за преступления против половой неприкосновенности детей до максимального - 20 лет тюрьмы за изнасилование. В случае повторного совершения такого преступления - пожизненное заключение.

Кроме того, проект предусматривает химическую кастрацию педофила с его согласия вместо неотбытой части наказания, но после 10 лет заключения.

Авторы проекта ссылаются на опыт других стран, где применяется медикаментозная кастрация (введение препарата, подавляющего сексуальное влечение. - Ред.).

Список этих стран довольно значителен: большинство штатов США, страны Европы, а также Канада, Израиль. В Чехии введена хирургическая кастрация педофилов.

"По данным Великобритании, действие правительственной программы по предоставлению осужденным педофилам препаратов, которые подавляют либидо и сексуальную активность, сократило рецидивы половых преступлений с 40% до 5%, а в Германии - с 80% до 3%", - говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

Американский закон и украинские реалии

Однако наиболее противоречивой для депутатов может оказаться норма о создании единого реестра педофилов - электронной базы лиц, совершивших сексуальные преступления против детей и осужденных за это.

Надо понимать, что открытый реестр никоим образом не уменьшит риски для детей, никоим образом это не обезопасит ребенка от попадания в руки педофила. Потому что никогда этот реестр не будет исчерпывающим Аксана Филипишина, правозащитник

Заместитель руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин настаивает, что этот реестр должен быть открытым для общественности.

В то же время законопроект предусматривает, что доступ к нему будут иметь только правоохранительные органы, а также - после соответствующего обращения - руководители детсадов, школ и других учебных, социальных и медицинских учреждений.

"Мы ничего нового не придумываем, есть мировой опыт, в частности США, где в 90-е годы был принят так называемый "закон Меган Канка", - говорит депутат парламента фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, один из авторов проекта.

Закон Меган Канка, о котором вспоминает депутат, приняли в США в 1996 году.

Он назван в честь 7-летней девочки, которую изнасиловал и убил 33-летний педофил, ранее уже отбывавший наказание за развращение двух малолетних девочек.

Согласно закону, в США создана открытая электронная база персональных данных лиц, осуществлявших сексуальные преступления и осужденных за это.

В комментарии ВВС Украина Антон Геращенко выразил надежду, что депутаты в конце концов проголосуют за ужесточение наказания за сексуальное надругательство над детьми.

Однако он признает, что предложение о создании реестра педофилов потребует дополнительного обсуждения.

В разных странах такие реестры не одинаковы: открыты для всех или только для определенных ведомств и учреждений.

Регистрация и риски для детей

"Положительно отношусь к созданию реестра, потому что считаю, что составлять реестры опасных для общества лиц - в общем правильный подход", - говорит ВВС Украина руководитель международного женского правозащитного центра La Strada-Украина Екатерина Левченко.

В то же время его беспокоит то, как этой нормой пользоваться, каким будет доступ к реестру и не будет ли злоупотреблений как с одной, так и с другой стороны.

"Надо понимать, что реестр никоим образом не уменьшит риски для детей, это не обезопасит ребенка от попадания в руки педофила. Потому что никогда этот реестр не будет исчерпывающим", - отмечает в комментарии ВВС Украина Аксана Филипишина, представитель по вопросам соблюдения прав ребенка уполномоченного по правам человека Верховной Рады.

Image caption Во многих странах мира, в частности в Великобритании полиция распространяет памятки для детей об опасности общения с незнакомыми людьми

По словам правозащитницы, полиция фиксирует около 400-500 случаев сексуального надругательства над детьми ежегодно, по которым ведутся уголовные производства, и эта статистика примерно одинакова из года в год.

В то же время, отмечает она, "каждый четвертый ребенок из более 7 млн, живущих в Украине, становится объектом сексуальных домогательств" преимущественно со стороны близких и родных людей.

Аксана Филипишина отмечает, что точной статистики не существует, и речь идет обо всех случаях нарушения сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних - от прикосновений до тяжелейшего преступления - изнасилования.

Подобные выводы делает правозащитная организация La Strada-Украина, которая много лет занимается защитой жертв домашнего насилия.

Руководитель организации Екатерина Левченко говорит, что абсолютное большинство таких преступлений в статистические отчеты не попадает.

"По нашим подсчетам, только о 10% фактов домашнего насилия становится известно. Что уж говорить о сексуальных преступлениях против малолетних! Это очень латентное преступление, которое совершают члены семьи, близкие люди", - говорит ВВС Украина руководитель организации Екатерина Левченко.

Воспитывать взрослых

По убеждению Аксаны Филипишиной, главная проблема в борьбе с педофилией кроется, собственно, не в самих педофилах, а в способности общества противостоять этим преступлениям.

Очень важно, чтобы ребенка воспитывали так, чтобы он всегда знал, что есть человек, которому он может рассказать все, что с ним происходит, не стесняясь Екатерина Левченко, правозащитный центр La Strada-Украина

Екатерина Левченко говорит, что приходилось сталкиваться с фактами, когда родственники ребенка, даже зная о преступлении, не сообщают о нем полиции.

Это происходит не только из-за страха огласки, но и потому, что не дают этим фактам правильную оценку именно как тяжкого преступления против ребенка.

"Мы знаем о случае, когда мать скрывала надругательство отчима над дочерью, пока дочка не попыталась покончить с собой", - рассказывает г-жа Левченко.

Нередки случаи, когда матери обвиняют детей в том, что своим поведением они "провоцировали", а со взрослыми - все в порядке, добавляет Аксана Филипишина.

С маленькими детьми еще сложнее. Они часто не понимают, что происходит, и не видят грани неприличия взрослого.

Эксперты отмечают, что кроме строгости наказания даже за малейшие проявления сексуального надругательства над детьми, важно, чтобы взрослые - родители, учителя, воспитатели - умели идентифицировать ребенка, подвергшегося сексуальному надругательству, учили детей, как вести себя со взрослыми.

"А еще очень важно, чтобы ребенка воспитывали так, чтобы он всегда знал, что есть человек, которому он может рассказать все, не стесняясь", - говорит Екатерина Левченко.

"Даже если реестр будет открытым и матери будут изучать его с утра до ночи, ребенок не будет защищен от сексуального насилия. Ответственность за то, чтобы этого не произошло, все равно лежит прежде всего на взрослых", - отмечает правозащитник Аксана Филипишина.