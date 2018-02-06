ВНО-2018: без русского языка и со шрифтом Брайля

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В Украине стартовала кампания по внешнему независимому оцениванию. Со вторника, 6 февраля, началась регистрация желающих сдать ВНО в 2018 году и поступить в вузы.

Выпускники 9-го класса ВНО в этом году сдавать не будут.

Как будет проходить ВНО и какие нововведения ждут выпускников, узнавала ВВС Украина.

Как зарегистрироваться

Чтобы написать ВНО и поступить в вуз, сначала надо зарегистрироваться на тесты.

Сделать это можно до 19 марта на сайте Украинского центра оценивания качества образования, заполнив карту данных о себе.

Если вдруг вы в ней допустили ошибку, внести изменения можно до 2 апреля.

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Далее нужно собрать документы и передать их в школу или отправить в региональный центр оценивания качества образования.

В ответ должен прийти информационный бюллетень и регистрационное сообщение ВНО.

Перечень документов для регистрации копия паспорта две одинаковые фотографии регистрационная карточка

Ожидается, что в этом году на ВНО зарегистрируется 360 тысяч человек. В прошлом году было 240 тысяч.

Выпускники будут сдавать тесты во время основной сессии - с 22 мая по 13 июня - и дополнительной - с 2 по 11 июля.

Русский язык утрачивает популярность

Пройти ВНО можно будет максимум по четырем предметам.

Выбор предметов для сдачи зависит от того, на какую специальность планирует поступать человек.

Организаторы ВНО советуют заходить на сайты вузов и узнать перечень предметов, необходимых для поступления.

Обязательным предметом для всех специальностей является украинский язык и литература.

Всего на выбор есть 11 предметов:

украинский язык и литература

история Украины

математика

биология

география

физика

химия

английский

испанский

немецкий

французский.

Копірайт зображення UKRINFORM Image caption В этом году ВНО по русскому языку не будет

В 2018 году впервые не будет проводиться ВНО по русскому языку.

Его исключили из списка предметов из-за того, что, как говорит директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий, русский язык для ВНО выбирают немногие.

В 2017 году тесты по русскому писали около 3 тысяч человек. Английский при этом выбрали 83 тысячи учеников.

Впервые - шрифт Брайля

В этом году ВНО впервые проведут для слабовидящих.

Тесты со шрифтом Брайля можно будет сдать по украинскому языку, истории Украины и математике во время дополнительной сессии ВНО с 2 до 11 июля.

В процессе регистрации необходимо предоставить справку от врача и указать, что есть необходимость в таких тестах.

Иностранные на слух

В этом году к тестам по всем иностранным языкам добавили аудирование - понимание языка на слух.

Во всех классах, где будут проходить тесты, поставят проигрыватели с дисками.

Ученики будут слушать фрагменты записей продолжительностью от 10 секунд до 3 минут и выполнять задания в тетрадях. На это дадут 30 минут.

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ВНО на Донбассе и в Крыму

Ученики с Донбасса и из Крыма, чтобы сдать ВНО, обязательно должны быть закреплены за школой на подконтрольной Киеву территории.

Учиться при этом можно дистанционно, например, с помощью видеоуроков.

Такое обучение организовали школы в Донецкой, Луганской и Херсонской областях. Есть онлайн инструкция, как попасть в такую школу.

Подать заявление на обучение в такой школе можно онлайн в течение всего учебного года. Есть возможность за один учебный год пройти экстерном несколько классов.

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Чтобы зарегистрироваться на ВНО, ученики с Донбасса и из Крыма должны подать документы в свою школу на подконтрольной Украине территории.

Далее школы отправляют их в региональный центр ВНО. Если кто-то с неконтролируемых территорий не имеет возможности отправить документы по почте, их можно отправить онлайн.

Для жителей неподконтрольных территорий, а также участников АТО, есть возможность зарегистрироваться на ВНО гораздо позже - с 3 по 21 мая. И пройти тесты во время дополнительной сессии - с 2 до 11 июля.

Чтобы написать ЕГЭ, ученикам Крыма и Донбасса нужно приехать на украинскую территорию лично.

Обязательно ли проходить ВНО

Для тех, кто учится в школе и хочет получить аттестат о полном общем среднем образовании, прохождение ВНО является обязательным.

Результаты тестов по трем предметам зачислят как государственную итоговую аттестацию - оценки за них пойдут в аттестат.

В качестве аттестации зачисляются три предмета.

обязательные - украинский язык и литература;

на выбор - математика или история Украины (период ХХ - начало XXI века)

на выбор - математика, история Украины, английский, испанский, немецкий, французский языки, биология, география, физика, химия.

Ученики могут сдать ВНО, получить аттестат и не поступать в вуз в этом году.

Но для аттестата об окончании школы ВНО является обязательным.

Те, кто закончил школу раньше и хочет стать студентом, должны сдать ВНО. Но обязательных предметов для выпускников прошлых лет, кроме украинского, нет.

В этом году для поступления в вузы также будут действительны сертификаты ВНО предыдущих лет - 2016 и 2017 годов, кроме ВНО по иностранным языкам.