Пять историй об антарктической станции "Академик Вернадский"

Копірайт зображення НАНЦ Image caption Украинские ученые уже 22 года живут и проводят исследования в Антарктике. На фото - участники 11-й экспедиции (2006-2007 гг.) на одной из вершин осторова Галиндез, где расположена украинская база

22 года назад - 6 февраля 1996 года - Великобритания передала Украине свою антарктическую станцию "Фарадей", которую переименовали в "Академика Вернадского".

С тех пор Национальный антарктический центр провел 22 экспедиции на крайний юг и уже готовит 23-ю.

ВВС Украина собрала несколько фактов об "Академике Вернадском".

Копірайт зображення Антон Омельченко Image caption Украинская антарктическая станция "Академик Вернадский"

1. Под "озоновой дырой"

Станция расположена на острове Галиндез, что входит в архипелаг Аргентинских островов вблизи вытянутого Антарктического полуострова.

Первые здания для научных целей в этом районе были возведены на одном из соседних островов еще в 1930-х годах.

Однако в 1946 году эту базу уничтожило, как считается, цунами. Тогда никто не погиб, ведь люди еще не находились на станции постоянно.

Копірайт зображення British Antarctic Survey / Robert Moss Image caption "База Ф", как называли станцию "Фарадей" британцы, 1949 год

В 1947 году новую научную базу построили уже на острове Галиндез, и с тех пор она работала без перерывов. Поэтому, она является одной из старейших постоянно действующих станций в Антарктике.

На "Фарадее" изучали метеорологию, геофизику и ионосферу.

Копірайт зображення Антон Омельченко Image caption Нынешний вид станции

Географически станция расположена прямо под "озоновой дырой", которую здесь интенсивно изучают.

Копірайт зображення НАНЦ Image caption Озонометр Добсона - прибор для измерения содержания озона в атмосфере

Поэтому полярники, которые находятся на улице, должны постоянно использовать защитные кремы и очки, ведь солнечное излучение здесь очень активное - загар как на лучших морских курортах.

2. Передали за один фунт

Копірайт зображення Антон Омельченко Image caption Строительство нового топливного бака - одно из условий, которые должна была выполнить Украина после получения станции. Его установили в 2007 году

В 1993 году Великобритания решила отказаться от "Фарадея" и передать его другому государству, у которого на тот момент не было собственных антарктических станций.

Эту идею подхватили украинские дипломаты - тогдашний посол Украины в Великобритании Сергей Комиссаренко и советник посольства по вопросам науки Роланд Франко (внук Ивана Франко).

Копірайт зображення НАНЦ Image caption Посол Украины в Великобритании академик Сергей Комиссаренко (слева) и Государственный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Дэвис подписывают Межгосударственное соглашение и Меморандум о передаче Украине британской антарктической станции "Фарадей". Лондон, 20 июля 1995 года

В конце концов, правительства подписали соглашение, и 6 февраля 1996 года состоялась передача станции. Так Украина стала антарктическим государством.

Формально же Киев выкупил станцию "Фарадей" за символический 1 фунт.

Копірайт зображення НАНЦ Image caption Первая украинская антарктическая экспедиция (1996-1997 годы)

По соглашению, украинские ученые продолжили исследования, начатые британцами, и передают им часть данных.

На станцию ​​претендовали и другие государства, но, как объясняет харьковский биолог Андрей Утевский, Украина должна иметь научную базу для антарктических исследований, что и стало одним из факторов решения Лондона в ее пользу.

Ученый добавляет, что таким образом признали и технический вклад Украины - легендарные антарктические вездеходы "Харьковчанка", которые принимали участие во многих советских экспедициях (в частности к Южному полюсу в 1959 году), производились на харьковском танковом заводе им. Малышева.

Копірайт зображення malyshevplant.com Image caption Антарктический вездеход "Харьковчанка-2", созданный на базе артиллерийского тягача АТ-Т

Сейчас украинские полярники в Антарктике проводят исследования по биологии, метеорологии, океанографии, изучают влияние холода на организм человека, "озоновую дыру", изменения магнитного поля Земли, ионосферу и космос ("космическую погоду").

На "Вернадском" также открыли несколько новых видов животных и растений.

Копірайт зображення Антон Омельченко Image caption Фрахт судна специального ледового класса, которое способно добраться до антарктических островов - одна из главных статей расходов на экспедиции

В бюджете на 2018 год на работу станции выделили 72,4 млн грн (в прошлом году - 59 млн).

Но около 90% этих средств идет не на науку, а на логистику и техническое обеспечение станции: фрахт судна в Антарктику, топливо, продукты, постоянные ремонтные работы (в этом году необходимо отремонтировать топливный бак - "энергетическое сердце" станции).

Впрочем, даже при таких условиях украинским ученым удается проводить исследования, которые имеют глобальное значение.

3. Украинская антарктическая династия

Среди украинских полярников есть настоящая антарктическая династия семьи Омельченко.

Антон Омельченко-старший участвовал в экспедиции британца Роберта Скотта 1910-1913 годов - отвечал в ней за лошадей.

Копірайт зображення PA Image caption Антон Омельченко-старший на фото - невысокий человек, который стоит справа во втором ряду, сразу за мужчиной с трубкой. Мыс Эванс, январь 1911 года

Сам Скотт в этом путешествии погиб, когда возвращался с Южного полюса.

Но Антон Омельченко с большей частью экспедиции оставался на побережье, впоследствии вернулся домой и долгое время получал пенсию от британского правительства (пока это не запретила советская власть).

Много лет спустя его племянник Виктор Омельченко был дизелистом уже на украинской станции "Академик Вернадский" во время 11-й антарктической экспедиции в 2006-2007 годах.

Копірайт зображення НАНЦ Image caption Второй справа в костюме - Виктор Омельченко, внук Антона Омельченко

А правнук - Антон Омельченко-младший - стал механиком-электриком в 20-й экспедиции (2015-2016 годы).

Копірайт зображення Антон Омельченко Image caption Антон Омельченко - крайний справа

"С детства знал, что когда-то побываю в Антарктиде, где был прадед", - рассказывал он ВВС Украина.

Копірайт зображення Антон Омельченко

4. Без женщин, зато с баром

Копірайт зображення НАНЦ Image caption 20-я экспедиция

Сейчас в экспедиции, которые зимуют на станции, входят 12 человек.

Женщин среди них нет (хотя, например, еще во второй экспедиции были три женщины: повар и два метеоролога).

Врач Николай Малютенко рассказывал ВВС Украина после одной из экспедиций:

"Женщин в каком-то плане не хватало. Но, откровенно говоря, мне - медику, выполняющему еще и роль психолога, - наличие женщин могло бы спровоцировать какие-то конфликты. Хотя я не против женщин, у нас такая традиция, что во время каждого праздника врач говорит третий тост за женщин".

Состав экспедиций можно условно разделить на два блока: технический (системный администратор связи, дизелист-электрик, системный механик, врач и повар) и научный (собственно ученые, проводящие исследования: биологи, геофизики, метеорологи).

Копірайт зображення Антон Омельченко Image caption "Зимовщики" должны выдержать холод и долгую антарктическую ночь

Ранее в оба блока входило по шесть человек, но впоследствии должности электрика и дизелиста объединили, что позволило высвободить место для еще одного ученого.

Требования к зимовщикам строгие: отличное здоровье, знание иностранного языка (английского, испанского или другого), неконфликтность, способность жить в изоляции от внешнего мира и, наконец, профессионализм.

Копірайт зображення Антон Омельченко

Так, повар, например, должен готовить широкий ассортимент блюд - чтобы не надоело за полярную ночь и при этом хватало всех необходимых организму веществ.

Копірайт зображення Антон Омельченко Image caption Полярники на станции должны не только владеть своей непосредственной специальностью, но и уметь ремонтировать технику и помогать на кухне

Врач, кроме основной специальности (обычно берут хирургов, травматологов или реаниматологов), должен еще разобраться в стоматологии, психологии и уметь делать рентген.

А сисадмин - не только разбираться в компьютерах и программном обеспечении, но и знать основы морских и спутниковых систем связи, а также уметь провести базовый ремонт, чтобы станция не осталась информационно отрезанной от "большой земли".

Во время пересменки экспедиций на "Академик Вернадский", кроме "зимовщиков", приезжают и другие исследователи, которые проводят на станции несколько недель.

Также во время антарктического лета станцию ​​посещают туристы - поездка стоит около 15 тысяч долларов.

Копірайт зображення НАНЦ Image caption В баре "Фарадей"

Для них на "Академике Вернадском" открыт бар "Фарадей".

Недавно двое британских "ценителей напитков" Джоэл Харрисон и Нейл Ридли в своей книге о лучших барах на каждом континенте назвали это заведение лучшим местом для выпивки во всей Антарктиде.

"В нем всего семь мест, где вы можете попробовать шоты самодельной водки, вино или пиво за примерно три доллара", - говорится в книге.

Авторы отмечают, что это, наверное, самый экстремальный, но и самый потрясающий бар: вопрос только в том, есть ли смысл заказывать лед к напиткам.

5. "Переворачиватели пингвинов"

Копірайт зображення Антон Омельченко Image caption Действительно ли пингвинов надо переворачивать?

Еще одна легенда полярников - о должности "переворачиватель пингвинов".

Описал ее в своей книге "Записки переворачивателя пингвинов" Евгений Краштан - сисадмин 12-й экспедиции.

"По интернету с давних времен ходит история о романтической профессии переворачивателя пингвинов. Дело в том, что эти несчастные нелетающие птицы очень любят стоять на льдине и смотреть вдаль. И если вдруг над ними пролетает самолет, пингвины задирают голову, пока не упадут на спину . А подняться со спины им уже не позволяет строение тела. Поэтому защитники природы настояли, чтобы на любой антарктической станции был специально подготовленный человек, который ходит и переворачивает несчастных пингвинов, спасая их от смерти", - говорится в книге.

Копірайт зображення НАНЦ Image caption "Переворачиватель пингвинов" Евгений Краштан - второй справа в нижнем ряду, в зеленом парике

Автор пишет, что рассказал эту историю в лагере подготовки экспедиции журналистам, а те восприняли ее всерьез: "Я даже предположить не мог, что меня с этой историей покажут вечером по одному из центральных каналов..."

На самом деле пингвинов возле станции действительно много, но переворачивать их не нужно. Они могут ловко двигаться по суше, а особенно - скользить по снегу или льду. А в воде вообще превращаются в настоящих пловцов.

Копірайт зображення Антон Омельченко Image caption Пингвинов в районе станции хватает

Впрочем, местная фауна, представленная на берегу в основном пингвинами, морскими котиками и морскими слонами, в защите все же нуждается.

Копірайт зображення Антон Омельченко

В частности из-за этого с 1994 года действует постоянный запрет на ввоз в Антарктиду собак - ученые боятся, что они могут переносить опасные для местных животных болезни (например, чумку) или же сбежать и охотиться на птиц и птенцов.

Копірайт зображення Антон Омельченко

Следующая, 23-я украинская антарктическая экспедиция отправится на Галиндез весной.