Как окружение Януковича заработало на Евровидении в Киеве - расследование BBC
Британская компания помогла окружению экс-президента Януковича получить прибыль от прошлогоднего песенного конкурса "Евровидение". Об этом говорится в расследовании BBC.
Выставочный центр в Киеве, которому платили за проведение некоторых мероприятий «Евровидения», принадлежит компании, зарегистрированной в Хертфордшире (графство в Англии).
Через компании, зарегистрированные по тому же адресу в городе Поттерс Бар, вывели не менее 1,2 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд грн).
В британском Департаменте по вопросам стратегии развития бизнеса заявили, что информация о компании в Британии "под постоянным контролем".
Конгрессно-выставочный центр "Парковый" - стильное и современное здание в центре Киева - стал местом проведения официальных вечеринок Евровидения-2017.
Участники и их команды из всей Европы танцевали и пили до рассвета на крыше с живописным видом на Днепр.
Украинская фирма, владеющая зданием "Паркового", принадлежит британской компании Fineroad Business LLP, зарегистрированной в Поттерс Баре.
Эта компания - партнер двух непрозрачных фирм, зарегистрированных на острове Невис в Карибском море.
Согласно документам, с которыми ознакомилась программа File on 4 (BBC Radio 4), украинский государственный вещатель платил владельцам "Паркового" за проведение некоторых мероприятий.
Часть прибыли, вероятно, оказалась в карманах людей, тесно связанных с режимом бывшего президента Януковича, который четыре года назад бежал из Украины в Россию после протестов на Майдане.
В 2017 году украинский суд установил, что само здание "Паркового" финансировалась средствами, похищенными из бюджета государства.
По данным генпрокурора Украины Юрия Луценко, во время пребывания в должности экс-президент Янукович и его окружение украли у государства от 30 до 40 млрд долларов, что эквивалентно пятой или шестой части годового бюджета.
Связи с Поттерс Баром
Исследование Transparency International показало, что один из офисов в Поттерс Баре был юридическим адресом для более ста различных компаний, вовлеченных в международные схемы отмывания денег. В основном эти компании имели дело с "грязными деньгами" из России и других бывших советских государств.
Работая с экспертом по незаконным финансам Ричардом Смитом и использовав банковские данные, которые опубликовал "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности", мы подсчитали, что компаниями, зарегистрированными по этому адресу, было отмыто 1,7 млрд долларов.
Еще больше денег могли быть отмыты по похожей схеме, о которой пока известно мало.
"Компании Великобритании выступают в роли организатора глобальной коррупции", - рассказал Дункан Хеймс, директор по политическим вопросам британской Transparency International.
Нові правила прозорості у Британії
Подавляющее большинство из сотни компаний, которые исследовала BBC, указывают своими владельцами компании, зарегистрированные в оффшорных зонах, таких как Сейшельские острова или Белиз.
Но с июня 2016 года британские компании обязаны указывать "лицо, осуществляющее контроль (ЛОК)". Это должно раскрывать реальных людей, которые действительно руководят фирмами.
В эксклюзивном анализе для программы File on 4 антикоррупционная организация Global Witness подсчитала, что почти каждая десятая британская компания до сих пор не назвала ЛОК с регистрацией в Британии.
Мюррей Ворзей, руководитель компании Global Witness, говорит, что "шокирован обилием" отсутствующих данных, а большинство из тех, что есть, - "явно неточные".
Он приводит примеры ЛОК, которым за 300 лет или родившихся в будущем.
Также аналитик нашел еще 7 тысяч организаций, указавших, что они контролируются компаниями, зарегистрированными в оффшорных зонах.
В британской Регистрационной палате BBC ответили, систематически проверяют информацию, которую получают, но до сих пор никого не привлекли к ответственности за невыполнение требований.
Кто стоит за "Парковым"?
Что касается компании Fineroad Business, зарегистрированной в Поттерс Баре и владеющей зданием, где базировался клуб "Евровидения" в Киеве, то в реестре указано реальная "лицо, осуществляющее контроль".
Это украинец Сергей Московский, который, по данным реестра, проживает на востоке Украины. Хотя фактически он живет в Германии.
Московский сначала рассказал BBC, что никогда не слышал о Fineroad Business.
Позже он подтвердил, что является главным акционером компании. Но, сославшись на "коммерческую тайну", отказался рассказать, чем занимается его компания и платил ли он за свои акции.
Сергей Московский сообщил, что был уверен, что его компания не участвовала в отмывании денег, но после нашего расследования пообещал проверить эту информацию.
Представитель британского Департамента по вопросам стратегии развития бизнеса, энергетики и промышленности заявил BBC:
"В Великобритании наиболее прозрачные и доступные реестры компаний в мире. В прошлом году их просматривали более 2 млрд раз, а это значит, что информация о компании постоянно контролируется".