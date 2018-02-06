Как окружение Януковича заработало на Евровидении в Киеве - расследование BBC

Image caption На офис в Поттерс Баре зарегистрированы более 100 компаний, которые связывают с международными схемами отмывания денег

Британская компания помогла окружению экс-президента Януковича получить прибыль от прошлогоднего песенного конкурса "Евровидение". Об этом говорится в расследовании BBC.

Выставочный центр в Киеве, которому платили за проведение некоторых мероприятий «Евровидения», принадлежит компании, зарегистрированной в Хертфордшире (графство в Англии).

Через компании, зарегистрированные по тому же адресу в городе Поттерс Бар, вывели не менее 1,2 млрд фунтов стерлингов (более 45 млрд грн).

В британском Департаменте по вопросам стратегии развития бизнеса заявили, что информация о компании в Британии "под постоянным контролем".

Конгрессно-выставочный центр "Парковый" - стильное и современное здание в центре Киева - стал местом проведения официальных вечеринок Евровидения-2017.

Участники и их команды из всей Европы танцевали и пили до рассвета на крыше с живописным видом на Днепр.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Виктор Янукович был смещен с поста президента в 2014 году

Украинская фирма, владеющая зданием "Паркового", принадлежит британской компании Fineroad Business LLP, зарегистрированной в Поттерс Баре.

Эта компания - партнер двух непрозрачных фирм, зарегистрированных на острове Невис в Карибском море.

Согласно документам, с которыми ознакомилась программа File on 4 (BBC Radio 4), украинский государственный вещатель платил владельцам "Паркового" за проведение некоторых мероприятий.

Часть прибыли, вероятно, оказалась в карманах людей, тесно связанных с режимом бывшего президента Януковича, который четыре года назад бежал из Украины в Россию после протестов на Майдане.

В 2017 году украинский суд установил, что само здание "Паркового" финансировалась средствами, похищенными из бюджета государства.

По данным генпрокурора Украины Юрия Луценко, во время пребывания в должности экс-президент Янукович и его окружение украли у государства от 30 до 40 млрд долларов, что эквивалентно пятой или шестой части годового бюджета.

Копірайт зображення Parkovy Congress and Exhibition Centre Image caption По данным украинских правоохранителей, "Парковый" построили на украденные из бюджета средства через британскую компанию

Связи с Поттерс Баром

Исследование Transparency International показало, что один из офисов в Поттерс Баре был юридическим адресом для более ста различных компаний, вовлеченных в международные схемы отмывания денег. В основном эти компании имели дело с "грязными деньгами" из России и других бывших советских государств.

Работая с экспертом по незаконным финансам Ричардом Смитом и использовав банковские данные, которые опубликовал "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности", мы подсчитали, что компаниями, зарегистрированными по этому адресу, было отмыто 1,7 млрд долларов.

Еще больше денег могли быть отмыты по похожей схеме, о которой пока известно мало.

"Компании Великобритании выступают в роли организатора глобальной коррупции", - рассказал Дункан Хеймс, директор по политическим вопросам британской Transparency International.

Копірайт зображення Уніан

Нові правила прозорості у Британії

Подавляющее большинство из сотни компаний, которые исследовала BBC, указывают своими владельцами компании, зарегистрированные в оффшорных зонах, таких как Сейшельские острова или Белиз.

Но с июня 2016 года британские компании обязаны указывать "лицо, осуществляющее контроль (ЛОК)". Это должно раскрывать реальных людей, которые действительно руководят фирмами.

В эксклюзивном анализе для программы File on 4 антикоррупционная организация Global Witness подсчитала, что почти каждая десятая британская компания до сих пор не назвала ЛОК с регистрацией в Британии.

Мюррей Ворзей, руководитель компании Global Witness, говорит, что "шокирован обилием" отсутствующих данных, а большинство из тех, что есть, - "явно неточные".

Он приводит примеры ЛОК, которым за 300 лет или родившихся в будущем.

Также аналитик нашел еще 7 тысяч организаций, указавших, что они контролируются компаниями, зарегистрированными в оффшорных зонах.

В британской Регистрационной палате BBC ответили, систематически проверяют информацию, которую получают, но до сих пор никого не привлекли к ответственности за невыполнение требований.

Копірайт зображення Гонтар Володимир / УНІАН Image caption Церемония открытия песенного конкурса "Евровидение-2017" вблизи комплекса"Парковый"

Кто стоит за "Парковым"?

Что касается компании Fineroad Business, зарегистрированной в Поттерс Баре и владеющей зданием, где базировался клуб "Евровидения" в Киеве, то в реестре указано реальная "лицо, осуществляющее контроль".

Это украинец Сергей Московский, который, по данным реестра, проживает на востоке Украины. Хотя фактически он живет в Германии.

Московский сначала рассказал BBC, что никогда не слышал о Fineroad Business.

Позже он подтвердил, что является главным акционером компании. Но, сославшись на "коммерческую тайну", отказался рассказать, чем занимается его компания и платил ли он за свои акции.

Сергей Московский сообщил, что был уверен, что его компания не участвовала в отмывании денег, но после нашего расследования пообещал проверить эту информацию.

Представитель британского Департамента по вопросам стратегии развития бизнеса, энергетики и промышленности заявил BBC:

"В Великобритании наиболее прозрачные и доступные реестры компаний в мире. В прошлом году их просматривали более 2 млрд раз, а это значит, что информация о компании постоянно контролируется".