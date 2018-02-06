Афоризмы в метро Лондона: станция, с которой все началось

Копірайт зображення OVAL_STATION Image caption "Все лучшее в жизни - бесплатно. Важно об этом всегда помнить. Поэтому оглянитесь вокруг. Видите дружбу, верность, смех и любовь ... это и есть сокровище".

"Тысячемильное путешествие начинается с первого шага". "В трудностях всегда есть зерна триумфа - ищите их". "Доброта - это язык, который глухие слышат, а слепые видят".

Эти афоризмы - не с печенья с предсказаниями. Они - из "Овальной" станции на юге Лондона.

14 лет назад Энтони Джентлз, менеджер по обслуживанию клиентов, почувствовал непреодолимое желание вызвать улыбку на "невозмутимых лицах" пассажиров.

И решил ежедневно писать на информационном стенде станции мудрые высказывания из своей любимой книги "Дао дэ цзин" - важного источника даосизма, философской традиции древнего Китая.

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Далее эту эстафету подхватил его коллега Глен Сазерленд. У сообщений появились поклонники во всем мире, а в самой столице Британии даже возникла когорта имитаторов.

Копірайт зображення Oval station Image caption "Когда сила любви преодолеет любовь к силе, в мире воцарится покой". Джимми Хендрикс

По словам Энтони Джентлза, с помощью древнекитайских жемчужин мудрости он хотел подарить ощущение гостеприимства людям, которые путешествуют под землей.

Свою мотивацию житель восточного Лондона объяснил так: "Если эти цитаты вдохновляют меня, то, может быть, и пассажиры, прочитав их, остановятся на минутку, и это отвлечет их от надоедливых мыслей".

"Станции метро не должны быть бесцветными", - считал он.

Со временем на информационном стенде начали появляться цитаты не только из древнекитайской книги.

Надписи привлекали внимание даже очень усталых пассажиров. "Счастливый человек осчастливливает других" (Анна Франк), "На свете нет ничего более заразительного, чем смех и хорошее настроение" (Чарльз Диккенс).

А потом произошло кое-что интересное.

Копірайт зображення @OVAL_STATION Image caption "Хорошие друзья помогут тебе найти важные вещи именно тогда, когда ты их потеряешь ... например, улыбку, надежду и храбрость"

Разрушая стереотипы о молчаливых путешественниках "Трубы", пассажиры начали разговаривать со станционными работниками.

Копірайт зображення Twitter Image caption "В этом году вы много раз находили для меня нужные слова в благоприятный момент. Станция "Овальная", вы - чудо! Так держать в 2018-м", - написала в Twitter пользователь Linda Studd.

Копірайт зображення Twitter Image caption "Людям из станции "Овальная" надо дать новогоднюю премию. Они мотивируют и вдохновляют значительно лучше наших озлобленных политиков", - считает Neil Kiteley.

Некоторые останавливались поблагодарить Джентлза за написанные послания, другие просто выходили на станцию, даже если им было не по пути.

Офисные работники даже начали собираться в обеденный перерыв и обсуждать ежедневные цитаты и их значение.

Энтони Джентлз вспоминает, что один человек минут 20 бродил по платформе, а потом снова подошел к турникетам и сказал, что наконец понял, "о чем эта цитата мне говорила".

Image caption По мнению Энтони Джентлза, станции не должны быть "бесцветными"

"Мне приятно, что эти мысли имеют свое влияние. Нам всем время от времени нужно что-то такое вдохновляющее", - говорит 59-летний Энтони Джентлз.

"Слова находят отклик в душах. Даже одно предложение может вызвать гамму эмоций", - добавляет он.

В 2007 году Энтони передал эстафету своему коллеге Глену Сазерленду.

С тех пор ассистент менеджера по обслуживанию пассажиров разместил на доске более трех тысяч высказываний - и, как сам утверждает, повторился только четыре раза.

Самые популярные "Мысли из станции "Овальная" в Twitter

1. После смерти доктора Кейт Грэнджер, которая помогла изменить представление о взаимоотношениях между врачом и пациентом, а также собрала сотни тысяч фунтов на лечение раковых больных.

"Сегодняшняя мысль! Все врачи хотят оставить после себя след. Кажется, мне это удалось. Кажется, пройдя через все испытания, я открыла в себе силу, о существовании которой раньше и не догадывалась. Доктор Кейт Грэнджер. 1981-2016".

2. Твит с цитатой аргентинской актрисы, который прославил работу Глена в Аргентине.

"Сегодняшняя мысль. Какое впечатление производишь, так тебя и воспринимают. Если у тебя неподходящий вид, к тебе отнесутся с неприязнью; если выглядишь хорошо, тебя возьмут на работу. Мирта Легран".

3. Слова поддержки от станции "Овальная" после теракта на Вестминстерском мосту.

"Сегодняшняя мысль. Именно в моменты наибольшей слабости вы должны быть сильными. Наши сочувствия. Наш город. Наше разнообразие. Наша сила. #IAmLondon #wearenotafraid".

47-летний Глен Сазерленд из южного Лондона также ведет аккаунт станции в Twitter. И за последний год он получил большую популярность среди пользователей.

На сегодня у него более 20 000 фолловеров из разных стран: Франции, Испании, а также таких отдаленных, как Малайзия и Австралия.

Image caption Глена Сазерленда удивляет, что станция имеет так много фолловеров в Twitter

"Недавно добавилась и Аргентина", - рассказывает он.

Одна аргентинская семья попросила Сазерленда вывесить цитату Мирты Легран, известной в Латинской Америке актрисы и телеведущей.

Он выполнил эту просьбу. И не успел глазом моргнуть, как его работу уже увлеченно обсуждали на ее ток-шоу.

Глен Сазерленд сказал: "Хорошо, если это приятно людям и помогает им".

"Но меня удивляют 20 тысяч человек в Twitter, которые следят за "Сегодняшней мыслью". Это в голове не укладывается".

"Это что-то странное", - добавляет он.

Копірайт зображення Oval station Image caption "Когда в жизни сложная ситуация, не говори: "Почему я?" Скажи: "Испытай меня".

Но вместе с популярностью растет и ответственность.

В прошлом году Лондон пережил большие потрясения: пожар в здании "Гренфелл-Тауэр" и ряд террористических атак.

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Работники станции "Овальная" испытывали потребность писать на стенде высказывания с соболезнованиями, которые одновременно поддерживали боевой дух и вдохновляли.

"Это очень трудно, особенно когда речь идет о таком несчастье, как в Гренфелле, - признается Сазерленд. - Что сказать в таких случаях?"

Копірайт зображення Oval station Image caption Послание, которое было написано после мартовского теракта на Вестминстерском мосту: "Именно в моменты наибольшей слабости вы должны быть сильными. Наши сочувствия. Наш город. Наше разнообразие. Наша сила".

Копірайт зображення Oval station Image caption После пожара в Гренфелл-Тауэр: "Храбрость. Доброта. Дружба. Характер. Качества, которые характеризуют нас как людей и, когда представится возможность, дарят нам величие. Р. Дж. Паласио"

После июньского теракта на лондонском мосту мотивационные слова, выражавшие неповиновение и единство, висели на доске Сазерленда три дня подряд.

Он объясняет это так: "Мы тщательно подбираем высказывания. Но когда происходит нечто подобное, то, на мой взгляд, Лондону, как и всей стране, просто необходимо собраться".

"Нам надо постараться прийти в норму и наладить жизнь", - считает он.

И, похоже, пассажиры оценили старания работников метрополитена по обустройству станции, где приятно находиться, и которая стимулирует разум.

Тео Николау часто бывает на этой станции, когда приезжаетт к друзьям, живущим неподалеку. Он говорит: "Приятно выхватывать краем глаза что-то, что можно прочитать. Это действительно заставляет думать".

Марлон Бертон ежедневно едет на работу через станцию ​​"Овальная".

"Я не всегда их читаю, а сегодня прочитал - и это очень хорошие слова, - говорит он. - Они настоящие".

Софи Холл из Оксфорда, которая раз в неделю здесь пересаживается, когда едет к бойфренду, считает, что "это добавляет индивидуальности безликому общественному транспорту".

"Я ищу надписи каждый раз, когда оказываюсь на станции", - говорит она.

Image caption Чтобы сделать станцию уютной, работники поставили растения в горшках и даже стеллажи для обмена книгами

Ежедневный ритуал "Овальной" стал таким популярным, что его подхватили и другие станции.

"Ковент-Гарден", "Кензал-Грин", "Тауэр Хилл", "Плейстоу", "Кеннингтон", "Клепем-Норт", "Тафнел Парк" и "Клепем-Саут" - все эти станции позаимствовали инициативу.

Но Энтони Джентлза это нисколько не удивляет.

"Когда работники (других станций подземки) приходят на такую ​​станцию ​​и видят растения, полочки с книгами, классическую музыку из динамиков и реакцию пассажиров, хочется и себе такое сделать".

14 лет, тысячи цитат - но неизменно любимой у Джентлза остается та, которую он написал первой: "Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага".

"Она у меня на первом месте, потому что это фундаментальная истина", - объясняет он.

"Не имеет значения, что происходит в твоей жизни, какая у тебя ситуация - ты всегда должен сделать первый шаг".