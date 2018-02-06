Ракета Илона Маска готова отправить к Марсу его автомобиль

Копірайт зображення Elon Musk/Instagram Image caption Именно этот автомобиль должен улететь на орбиту вокруг Марса

Американский основатель SpaceX и Tesla Илон Маск во вторник попытается запустить в космос сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy из Космического центра Кеннеди.

Грузоподъемность Falcon Heavy как минимум вдвое превышает те же показатели любой другой ракеты.

Так как при первом запуске новых ракет частота неполадок и неудач довольно высока, настоящего груза на ней на этот раз не будет.

Вместо этого Илон Маск решил отправить в космос свой старый спортивный автомобиль Tesla вишневого цвета.

Автомобиль будет запущен на эллиптическую орбиту, протягивающуюся от Солнца до Марса. Аудиосистема автомобиля, как сообщается, будет непрерывно играть хит Дэвида Боуи Space Oddity.

"[Автомобиль] удалится от Земли примерно на 400 миллионов километров и будет лететь со скоростью в 11 километров в секунду", - сказал Маск репортерам на брифинге в понедельник. "По нашим оценкам, он будет находиться на этой орбите несколько сотен миллионов лет, может быть, даже больше миллиарда лет", - добавил Маск.

Автомобиль оснащен тремя камерами наблюдения, съемки которых, как надеется Илон Маск, будут "эпическими".

Копірайт зображення SPACEX Image caption Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy отправится в космос из Космического центра Кеннеди во Флориде

Ожидается, что тысячи людей соберутся близ мыса Канаверал, чтобы своими глазами увидеть запуск ракеты, который должен состояться в 13:30 по местному времени (21:30 по Москве).

Компания Маска SpaceX намерена установить ракету на пусковой станции за три часа до запуска. Если произойдут технические неполадки, в среду будет совершена вторая попытка.

По существу, Falcon Heavy представляет собой три ракеты Falcon 9, которые уже давно использует Space X, скрепленных друг с другом. Но конфигурация из трех ракет потребовала ряда модификаций, в том числе понадобилось укрепление центральной ракеты-носителя.

Image caption Сравнение ракет

27 двигателей Merlin способны создавать тягу почти в 23 000 килоньютонов, что вдвое больше того, на что способна ракета Delta IV Heavy компании United Launch Alliance, основного конкурента Space X.

70-метровая ракета Falcon Heavy рассчитана на то, чтобы вывести на околоземную орбиту до 64 тонн груза.

На практике она вряд ли будет поднимать столь тяжелые грузы, так как Space X намерена возвращать на Землю ракеты первой ступени, с тем, чтобы их использовать вновь. Для этого необходим дополнительный запас топлива, что, соответственно, уменьшает тоннаж груза.

Но огромная сила тяги Falcon Heavy создает новые возможности в освоении космоса. Например:

Разведка и вооруженные силы США смогут запускать в космос гораздо более крупные спутники. На сегодняшний день размеры этих спутников зависят от технических возможностей существующих ракет

Станет возможным запуск спутников большими группами. Илон Маск, например, предлагал запустить несколько тысяч спутников и тем самым обеспечить высокоскоростной доступ к интернету во всем мире

В будущем можно будет отправлять более крупных и более продвинутых роботов на Марс или другие планеты Солнечной системы и прилегающие к ним луны

Также станет возможным отправлять в космос огромные телескопы. Наследник телескопа "Хаббл", телескоп "Джеймс Уэбб" перед запуском в 2019 году придется сложить наподобие оригами

Копірайт зображення Getty Images Image caption Илон Маск вынашивает большие планы по освоению космоса

На данный момент у Falcon Heavy всего несколько запланированных для клиентов запусков.

Ракета должна вывести на геостационарную орбиту в 36 тысячах километрах от поверхности Земли два крупных телекоммуникационных спутника.

По словам Рэйчел Виллайн из космической консалтинговой компании Euroconsult, основными клиентами, скорее всего, будут различные министерства и агентства американского правительства - от НАСА до министерства обороны, так как SpaceX уже имеет разрешение Пентагона принимать участие в секретных и не секретных миссиях.

Копірайт зображення SPACEX Image caption SpaceX научилась сажать ракеты-носители обратно на Землю, чтобы использовать их вновь

Но если запуск Falcon Heavy окажется удачным, это может поставить космическую программу США в неудобное положение.

Хотя НАСА, несомненно, найдет много применений этой ракете, агентство также разрабатывает свою собственную сверхтяжелую ракету.

Проблема - как для НАСА, так и для конгресса, - состоит в том, что на разработку Space Launch System (SLS) понадобится еще несколько лет. Более того, каждый запуск SLS, скорее всего, будет стоить около миллиарда долларов. Илон Маск утверждает, что запуск его ракеты обойдется всего в 90 млн.

Многие обозреватели уже задаются вопросом, как конгресс сможет объяснить необходимость финансирования SLS, если вскоре появится значительно более дешевая альтернатива.

Илон Маск - не единственный бизнесмен, интересующийся ракетами с большой грузоподъемностью, которые могут быть во много раз дешевле SLS.

Джефф Безос, глава Amazon, разрабатывает ракету New Glenn, которая смогла бы вывести на околоземную орбиту 45 тонн груза. Он также поговаривает о возможности разработки еще более мощной ракеты, New Armstrong.

Копірайт зображення SPACEX Image caption Двигатели FalconX тестировались в конце января

Илон Маск подчеркивает, что запуск Falcon Heavy может столкнуться с трудностями.

Он объявил об этом проекте еще в 2011 году. Тогда первый запуск планировалось произвести в 2013 году.

Пять лет спустя Маск говорит, что шансы на провал запуска все еще велики.

"Если все пойдет не так, будем надеяться, что это произойдет не в момент запуска, а гораздо позже, чтобы у нас было время собрать как можно больше информации", - сказал он.

"Я буду считать успехом, если ракета просто взлетит со стартовой площадки, а не взорвется прямо на месте. Это чуть меньше двух миллионов килограмм в тротиловом эквиваленте. Если эта вещь взорвется, тут мало чего останется".

Добиться слаженной работы всех 27 двигателей и полностью контролировать первую стадию запуска чрезвычайно сложно.

Советские инженеры четыре раза пытались запустить пятиступенчатую ракету Н-1 с 30 двигателями. Ни одна не дошла до орбиты.

Однако Илон Маск и SpaceX уже разрабатывают ракету под названием BFR с 31 двигателем.