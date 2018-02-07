Лубутен отстаивает право на красную подошву

Копірайт зображення AFP Image caption Красная подошва считается фирменной чертой туфель Louboutin

Французский модельер Кристиан Лубутен уже четверть века делает свои знаменитые туфли с красной подошвой.

С того самого дня, как Лубутен впервые нанес на пару туфель модели Pensee красный лак для ногтей, принадлежавший его ассистентке, дизайнер неумолимо отстаивал свой фирменный прием.

Сегодня Лубутен рискует потерпеть поражение в международном суде. Старшие судьи Европейского суда готовятся решить, обоснованно ли считать красные подошвы защищенным товарным знаком в странах Бенилюкса - Бельгии, Нидерландах и Люксембурге.

Тяжба началась в 2012 году, когда голландский ритейлер Van Haren представил коллекцию обуви Fifth Avenue в сотрудничестве с голливудской актрисой Хэлли Берри. В коллекции были туфли-лодочки с красными подошвами.

Лубутен счел это незаконным использованием элемента своего товарного знака, на тот момент законодательно защищенного в странах Бенилюкса. С ним согласился Гаагский окружной суд, вынесший в отношении Van Haren временный судебный запрет.

Ритейлеру запретили продавать сине-черные туфли с красной подошвой, но в 2014 году Van Haren подал апелляцию, и дело направили в Европейский суд для прояснения.

Представители Van Haren настаивают, что у Лубутена не может быть эксклюзивного права на красные подошвы, поскольку по законам ЕС "форма товара, добавляющая ему значительную стоимость" не может считаться элементом торговой марки.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Суду еще предстоит вынести окончательное решение по делу о красных подошвах

Торговая марка Лубутена, как значится в документах, включает право на использование "красного цвета (оттенок Pantone 18 1663TP), нанесенного на подошву туфли".

Вопрос в том, является ли красный цвет в данном случае элементом "формы, добавляющей стоимость". Если является, то суд может счесть претензии Лубутена необоснованными.

Во вторник именно такое заключение огласил консультирующий судей Европейского суда по данному делу генеральный адвокат Мацей Шпунар.

По мнению Шпунара, решение суда по торговой марке Лубутена не должно учитывать "привлекательность товара, обусловленную репутацией марки или ее владельца".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кристиан Лубутен настаивает, что красный цвет подошвы - неотъемлемый элемент его торговой марки

Это серьезный удар по позиции Лобутена, хотя он не означает конца разбирательства. Суду еще предстоит вынести окончательное решение, и оно не обязательно будет повторять мнение Шпунара.

"Ярко-красная подошва выполняет только одну функцию - она показывает публике, что это моя обувь", - говорил в прошлом Лубутен.

Французский дизайнер - не первый, кто жалуется на незаконное присвоение своих фирменных цветов.

В 2016 году Высокий суд Лондона поддержал решение суда низшей инстанции о том, что патент компании Cadbury на фиолетовую упаковку оттенка "Pantone 2865C" недействителен.

Это произошло после того, как компания Nestle подала апелляцию на запрет на использование этого цвета другими производителями в Британии.

В документации торговой марки говорилось, что она распространяется на упаковку, "видимая поверхность которой полностью окрашена в данный цвет либо в случаях, когда данный цвет доминирует на всей видимой поверхности".

Суды были вполне довольны частью, касавшейся полностью фиолетовой упаковки, но определение "доминантный цвет" показалось им слишком расплывчатым, и в результате патент оказался бесполезным.

Собственники лоукостера EasyJet оказались в центре цветового конфликта в 2004 году, после того как объявили о намерении выйти на рынок телекоммуникаций. Маркетинговые планы EasyMobile предсказуемо вызвали возражения со стороны телеком-гиганта Orange.

В Orange посчитали, что присутствие на рынке двух компаний с ярко-оранжевым фирменным стилем запутает покупателей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В Orange посчитали, что в фирменном стиле EasyMobile слишком много оранжевого.

В 2014 году нефтяная компания BP потерпела неудачу, попытавшись зарегистрировать право на использование зеленого цвета в оформлении своих заправок в Австралии.

BP не удалось доказать местному ведомству по защите интеллектуальной собственности, что средний автовладелец прочно ассоциирует фирму именно с этим оттенком зеленого (если вам интересно, это был Pantone 348C).

Судебные прецеденты, доказывающие, что получить права на цвет в принципе возможно, были в Соединенных Штатах. Ювелирной фирме Tiffany и курьерской компании UPS удалось защитить свои права на использование фирменных цветов - оттенков синего и коричневого соответственно.

Стоит отметить, что в США эксклюзивное право Кристиана Лубутена делать туфли с красной подошвой тоже защищено законом (за исключением случаев, когда обувь окрашена в красный целиком). Однако этого недостаточно для защиты в европейских судах.

Пока в разных юрисдикциях этот вопрос решают по-разному, правовая защита фирменных цветов будет оставаться "серой зоной".