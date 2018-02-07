Чем важен запуск Falcon Heavy - мысли ученых

Копірайт зображення Getty Images Image caption Илон Маск показал самую мощную грузоподъемную ракету SpaceX - Falcon Heavy, которая сменит Falcon 9

Запуск новой ракеты Falcon Heavy компании Илона Маска SpaceX уже называют прорывом в космической отрасли.

Новая ракета может доставлять на околоземную орбиту до 64 тонн груза. Для сравнения самая мощная до сегодняшнего дня ракета Delta-IV Heavy может поднять на низкую околоземную орбиту 27 тонн груза. То есть Falcon Heavy более, чем в два раза мощнее.

При этом стоимость пуска Falcon Heavy обошлась значительно дешевле, и его ускорители, как планируется, смогут вернуться на Землю для повторного использования, что и является одним из факторов, лежащих в основе более низкой стоимости ракеты.

Украинские ученые рассказали, почему вчерашнее событие оказалось столь важным для освоения космоса.

Сверхтяжелая космическая ракета

Копірайт зображення SpaceX Image caption Масса нагрузки, выводимой на низкую околоземную орбиту (тонны)

"Рынок запуска тяжелых космических аппаратов не так велик. Поэтому подобный запуск можно сравнить по масштабу с первыми шагами по освоению Луны и Марса", - рассказывает директор Главной астрономической обсерватории НАН Украины Ярослав Яцкив.

С ним соглашается директор Института космических исследований Национального космического агентства Украины Олег Федоров: "Сверхтяжелая ракета - это решение проблемы доставки грузов на большие расстояния, в частности на Луну и Марс".

Он добавляет, что технически это важный шаг еще и потому, что ракета Falcon Heavy - качественно новый ракетоноситель со многими составляющими, которые сейчас удалось синхронизировать.

Способность выводить на орбиту Земли, а также доставлять большие грузы на очень большие расстояния открывает путь к формированию "созвездия спутников" для широкополосной связи, о чем ранее говорил Маск, или же строить большие орбитальные обсерватории.

На 2019 год, например, запланирован вывод в космос преемника "Хаббла" - телескопа "Джеймс Уэбб".

Телескоп планируется запустить с помощью европейской ракеты-носителя "Ариан-5", что определило многие особенности конструкции телескопа, в частности, тот факт, что главное его зеркало состоит из сегментов.

Существует угроза, что его могут повредить при дальнейшем монтаже.

Копірайт зображення NASA / Northrop Grumman Image caption Будущий телескоп "Джеймс Уэбб" (рисунок)

Ракеты типа Falcon Heavy смогут в будущем решить эти проблемы.

"Есть много проектов NASA и Европейского космического агентства по запуску новых обсерваторий. SpaceX здесь - конкурирующая организация, стремящееся сделать подобные пуски более современными и дешевыми. Как ученый, я только приветствую такие инициативы", - отмечает Ярослав Яцкив.

Удешевление

Снижение стоимости космических пусков - еще один важный момент, на который обращают внимание ученые.

Как утверждает Маск, запуск Falcon Heavy обошелся SpaceX всего в 90 млн долларов.

Это более чем в четыре раза дешевле, чем запуск ракеты-носителя компании Boeing Дельта-4.

Копірайт зображення NASA/Dimitri Gerondidakis Image caption Запуск Delta IV Heavy обошелся дороже, чем Falcon Heavy, говорит Маск

Олег Федоров отмечает, что SpaceX не единственная компания, занимающаяяся поиском более дешевых механизмов космических полетов.

В конце концов, добавляет эксперт, программа космических "Шаттлов" также была призвана сократить затраты на доставку орбитальных грузов, впрочем, она не стала особо эффективной с экономической точки зрения.

"А то, что предлагает Маск - это реализованная вещь. В космонавтике очень важно соединить идею с инженерной реализацией. А также привлечь финансирование, чтобы этот кусок железа полетел".

Идеология

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мир оказался на пороге новой космической гонки. И прежде всего это связано с проектами Илона Маска

Директор украинского украинского Института космических исследований признается, что успехи Илона Маска "производят впечатление на всех, кто работает в этой отрасли, а также побуждают искать новые решения".

"Здесь существует кризис идей, ведь, например, США в течение последних 15 лет трижды меняли философию развития своей космической программы. Поэтому такая деятельность частной фирмы побуждает всех искать новые пути, причем не только в ракетостроении", - обращает внимание Олег Федоров.

По его словам, речь, помимо всего прочего, идет еще и об идеологическом прорыве компаний Илона Маска (кроме SpaceX он имеет отношение и к производителю электромобилей Tesla и компании SolarCity, которая специализируется на использовании солнечной энергии):

"Его мировоззренческая позиция - определение приоритетов человечества. Он работает в тех направлениях, которые с его точки зрения, соответствуют прорывным направлениям развития инженерии для всего человечества".

Сам Маск после запуска Falcon Heavy признался, что радуется тому, что его инициативы стимулируют другие компании и страны к конкуренции в космосе: "Нам нужна новая космическая гонка. Космические гонки захватывают!"