Копірайт зображення Getty Images Image caption Тем, кто страдает от деменции, необходимо общение

Ежедневные 10-минутные беседы с людьми со слабоумием - об их интересах или семье - могут помочь улучшить качество их жизни. К такому выводу пришли британские исследователи.

Они провели девятимесячное исследование в 69 домах престарелых. Его результаты показали, что индивидуальное взаимодействие в сочетании с персональным вниманием существенно уменьшают гнев и беспокойство обитателей таких домов.

Авторы исследования отмечают, что в специализированных заведениях следует использовать персональный подход в отношении людей пожилого возраста.

Простые вещи могут изменить жизнь

К исследованию, результаты которого были опубликованы в PLOS Medicine, привлекли 800 обитателей домов престарелых в Лондоне и Бакингемшире.

Сотрудников этих заведений учили проявлять интерес к навыкам и хобби пациентов, обсуждать с ними семейные ситуации, а также определять их нужды.

Это помогло сделать подход к пациентам более индивидуальным.

Теперь он включает час социального взаимодействия в неделю. Это поразумевает беседы с пациентами о семье, их интересах, а также оказание им помощи в занятиях садоводством или музыкой.

Исследование выявило улучшение качества жизни, уменьшение тревожности и нейропсихиатричных симптомов. Лучше всего такая практика повлияла на людей с относительно тяжелой формой слабоумия.

Клайв Баллард, профессор медицинского факультета университета Эксетер, возглавивший исследование, рассказал ВВС:

"Существует так много отрицания в отношении слабоумия. Люди считают это состояние ужасным, и это действительно так, но они думают, что с этим ничего нельзя сделать".

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Профессор Баллард отмечает, что в домах престарелых социальному взаимодействию с пациентами отводится лишь две минуты в день.

Он рассказывает, что во многих заведениях такого рода культурные мероприятия проводят в группах, например, играют в бинго. Некоторые пациенты часто не участвуют в подобных занятиях.

Общение с ними, а также изучение их интересов и способностей не только улучшает качество их жизни, но и облегчает взаимодействие, говорит ученый.

Баллард отмечает, что это может в конечном итоге сократить расходы, как в домах с предоставлением частичного ухода, так и в системе социальной помощи в целом.

А доктор Сара Имарисио, руководитель исследований в Alzheimer's Research UK, отмечает:

"Согласно оценкам, в Великобритании живет 850 тысяч людей с деменцией, и эта цифра будет расти. Важно, чтобы исследование новых препаратов сопровождалось внедрением подходов, которые могут изменить жизнь людей".