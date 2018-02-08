"Слава Украине" в законе: примет ли армия бандеровский лозунг

Копірайт зображення UNIAN Image caption До 2013 года это приветствие было распространено преимущественно среди сторонников националистических движений

Вскоре традиционное приветствие УПА "Слава Украине! - Героям слава!" может стать официальным в Вооруженных силах.

Именно такие изменения правительство по инициативе министерства обороны подало в Верховную Раду, чтобы внести их в уставы ВСУ.

Это приветствие украинских националистов стало распространенным во время протестов в Киеве в 2013-2014 годах и перешло к украинской армии и добровольческим батальонам с началом войны на Донбассе.

ВВС Украина пообщалась с бывшими и действующими военными, чтобы понять, примет ли армия такую ​​новацию.

От УПА до Вооруженных сил

В пояснительной записке к документу авторы указали, что их цель - "легитимизировать на уровне Вооруженных сил традиционное приветствие "Слава Украине! - Героям слава!".

Форма приветствия "Слава Украине" зародилась еще во времена Украинской революции начала XX века.

Как пояснил ВВС Украина глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, популярным приветствие "Слава Украине" стало среди бойцов "Холодноярской республики" в Черкасской области, которые боролись против большевиков.

Полное приветствие "Слава Украине! - Героям слава!" уже было у Организации украинских националистов в 1941 году, а чрезвычайно распространенным стало среди бойцов Украинской повстанческой армии.

Это приветствие после распада СССР преимущественно произносилось в среде национал-демократов и украинских националистов.

С началом Евромайдана этот лозунг постепенно стало одним из главных для всех протестующих, а не только для сторонников националистических партий.

Копірайт зображення UNIAN Image caption С началом боев на Донбассе это приветствие первыми начали использовать добровольческие батальоны

Уже во время боевых действий на Донбассе приветствие обрело популярность не только у добровольческих батальонов и бойцов "Правого сектора", но и среди большого количества бойцов Вооруженных сил.

За последние несколько лет президент Петр Порошенко тоже часто произносил такое приветствие во время выступлений перед военными в зоне боевых действий.

"Слава" вместо "здоровья"

Однако на официальных мероприятиях и даже на парадах продолжали использовать старое советское приветствие "Здравствуйте, товарищи" и ответ - "Здравия желаем".

Так же здоровался министр обороны Степан Полторак, который принимал военный парад ко Дню независимости в 2017 году.

Однако, если инициированный правительством проект примут, начальник или старший по званию будет приветствовать строй - "Слава Украине". А в ответ ему будет звучать "Героям слава".

Такое же приветствие должны будут произносить при вручении боевого знамени.

Личное обращение между военнослужащими - "товарищ" - сохраняется.

Поддержит ли войско?

"Эту замену поддержат и депутаты, и войско", - считает член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тимчук. Политик много лет служил в армии.

Он напомнил, что уставы Вооруженных сил - это на 95% переводы на украинский язык документов еще времен СССР.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Петр Порошенко часто приветствует военных словами "Слава Украине!"

"До российской агрессии не было необходимости как-то менять эти уставы, ведь не было новых военных традиций или новых взглядов на развитие ВСУ", - добавляет г-н Тимчук.

Однако за последние 3,5 года ситуация коренным образом изменилась, и, как прогнозирует депутат, приветствие "Слава Украине!" не станет проблемой для военных.

"Уже достаточно времени прошло для того, чтобы военные в большинстве не воспринимали советские стереотипы. Они не примут это за неуместное проявление национализма", - резюмировал Дмитрий Тимчук.

Он прогнозирует, что когда проект закона будет вынесен на рассмотрение парламента, его легко поддержит большинство депутатов.

Схожую позицию высказал еще один член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Совета - Юлий Мамчур.

В начале оккупации Крыма в 2014 году он командовал Севастопольской бригадой тактической авиации и стал известным благодаря безоружному противостоянию российским военным.

"Такое приветствие очень патриотическое и мне лично нравится", - сказал г-н Мамчур.

"Старая школа"

Он признает, что некоторые военные старого поколения такое новшество могут не принять.

Однако допускает, что "такие военные за последние три с половиной года уже сами по себе из украинского войска отсеялись".

Бывший министр обороны времен президента Леонида Кучмы Александр Кузьмук также не видит проблем в такой "идеологической реформе" войска.

"Ничего неожиданного и страшного в этих изменениях нет. Уже давно в украинской армии так приветствуются", - считает генерал Кузьмук.

Военные, с которыми пообщалась ВВС Украина, также поддерживают новацию.

"Уже давно следовало это сделать и отойти от советизации", - считает гранатометчица одного из подразделений ВСУ Галина Клемпоуз.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Во время парада в 2017 году министр обороны использовал уставное приветствие

Она допускает, что в "высших эшелонах" люди старой генерации могут воспринимать "Слава Украине!" негативно.

Но молодые офицеры, по ее мнению, отреагируют на это позитивно, потому что уже давно так приветствуют друг друга.

Аргументы против

Однако по крайней мере часть бывших военных не поддерживает введение приветствия "Слава Украине!".

Руководитель союза ветеранов Афганистана, генерал-лейтенант Сергей Червонопиский в разговоре с ВВС Украина сказал, что считает такой шаг преждевременным.

"Это приветствие и лозунг неплохо звучит в нынешние времена, оно пришло с Майдана. Но для войска не спешил бы это принимать на уровне устава", - говорит г-н Червонопиский.

Он считает, что это слишком радикальный шаг, и Украина к этому еще должна привыкнуть.

"Мы знаем, что и Майдан не всей Украиной был однозначно воспринят. Точно так и с войском, а оно должно цементировать государство. Еще рано", - считает он.