Что надо знать об Украинской неделе моды
"Ukrainian Fashion Week - это место, где украинское становится мировым", - говорит соучредитель Украинской недели моды Ирина Данилевская.
В этом году к событию присоединились 55 дизайнеров, а также топ-фотографы, представители фэшн-индустрии и бизнеса.
Что нужно знать об этих модных показах?
21 год - полет нормальный
Ukrainian Fashion Week проводят дважды в год - в феврале и сентябре, перед неделями моды "большой четверки" - в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже.
Идея возникла из показов одежды в городах-миллионниках, с помощью которых промотировали один из первых украинских глянцев - журнал "Ева".
Первая неделя моды прошла в 1997 году в Доме актера в Киеве.
"Проект назывался Украинская неделя prêt-à-porter "Сезоны моды". Давать названия было модно в 90-е, и в 2006 году мы выбрали основным названием именно английское - Ukrainian Fashion Week", - вспоминает Ирина Данилевская.
К UFW зрители привыкли смотреть на модное дефиле... сверху.
В 90-х показы проходили на сцене театров и только во время первого Украинской недели моды зрителей рассадили как в Европе - по обе стороны подиума.
С тех пор по подиуму UFW шагали легенды украинской моды: Лилия Пустовит, Виктор Анисимов, Лилия Литковская, Виктория Гресь, Ольга Громова, Александр Гапчук, Ирина Караванская и тому подобное.
Молодым - дорогу!
Если сравнивать формат UFW с "большой четверкой", больше, по мнению г-жи Данилевской, ее детище похоже на London Fashion Week.
"Не только количеством талантливых дизайнеров, но и вниманием к новому поколению национальной фэшн-индустрии", - говорит она.
"Как бы мы ни гордились нашими именитыми дизайнерами, новые имена - "интересный и волнующий объект внимания", - считает организатор.
Творчеству молодых и талантливых посвящен специальный день в программе UFW - Nеw Generation Day!
Именно на подиуме Украинской недели моды в свое время дебютировали Андре Тан, Лилия Литковская, Жан Грицфельдт, Елена Буренина, Иван Фролов, Яна Червинская.
В этом году в рамках "Новых имен" свои коллекции на большом подиуме представили 2LFactura, Kristina_Аs, GA.EVA.
Не модой единой
Свою цель UFW сегодня формулируют так: нанести Украину на модную карту мира. Но мода - это не только одежда, обувь, аксессуары, но и инновации, технологии, стиль жизни.
Поэтому при всем профессионализме события, здесь говорят и об остросоциальных проблемах.
С 2011 года среди волонтеров, работающих на Ukrainian Fashion Week, появились люди с инвалидностью.
В 2014-м в рамках недели моды работала экспозиция "Ukraine Inspired" под кураторством Федора Возианова. На ней были представлены вещи украинских дизайнеров и любителей, вдохновленных событиями Евромайдана.
В 2016-м одним из героев проекта Ukrainian battle of tailors, наряду с публичными личностями, стал ветеран АТО. А его собрат вышел на подиум в показе коллекции "Я МАШИНА" дизайнера Софии Русинович. Оба военных, участники проекта "Победители", перенесли ампутацию ноги.
В прошлом году на неделе моды впервые рядом с привычными моделями на подиум вышли девушки "плюс-сайз", которые представили коллекцию Андре Тана.
В этом году участие в специальном проекте Who Is On Beauty Today взяла модель с инвалидностью из Днепра Александра Кутас.
Причудливые локации
Где только не устраивали свои показы дизайнеры за всю историю UFW!
Например, бренд LAKE в свое время пригласил зрителей на строительную площадку ЦУМа, причем приглашениями служили каски строителей.
В этом году бренд Jardin Exotique превратил подиум в раскрашенный детсад.
Жан Грицфельд с каждым показом превосходит сам себя. У него нет неудобных для моды мест: боксерский ринг, арена цирка, аэропорт Борисполь и в этом году - каток.
Дизайнер пригласил для показа юниоров хоккейной сборной Украины, профессиональных фигуристов, а также заставил встать на коньки своих лучших моделей.
Когда же на подиуме звучит напряженная музыка, а по сцене кружат клоуны, балерины - скорее всего, вы попали на показ Александра Залевского, который не скрывает, что режиссуру показа обдумывает раньше, чем саму коллекцию.
Упреки в любви к обнаженной натуре Залевский отвергает: "Модель мерила платье перед показом, и жаловалась, что мама сказала, что когда она выйдет в нем на подиум, то откажется от нее. Но это же естественно, разве мы в шубах родились?".
Зарубежный десант
Кстати, в 2011 году именно за откровенность Пэрис Хилтон забраковала свадебный наряд, в котором должна была закрывать показ Андре Тана. В белом костюме был слишком открыт живот.
Поэтому, по словам дизайнера, буквально за одну ночь пришлось все переигрывать.
Пэрис в результате вышла на подиум в желтом платье с флористическим принтом и глубоким декольте на шнуровке. А откровенное белое одеяние в тот раз решилась надеть украинская супермодель Снежана Онопко.
В 2010 году коллекцию Федора Возянова представила владелица самых длинных в мире ног - сенегалка Джи Диенг. Она была в объемном розовом платье, из шлейфа которого вылетали воздушные шарики.
А март 2012 года ознаменовался для UFW беспрецедентным проектом - Eurofashion, который собрал дизайнеров из 16 стран-участниц EURO-2012.
Четыре килограмма награды
С 2010 года в рамках недели моды вручают премию Best Fashion Awards.
Победителей определяет группа из 30 экспертов - по результатам коллекций двух сезонов. В жюри входят фэшн-журналисты, критики, байеры (покупатели) и лидеры общественного мнения.
Четырехкилограммовую стеклянную награду вручают в восьми номинациях.
Едва ли не самую большую интригу вызывает категория "Вдохновение" - ее победителя определяют сами дизайнеры. В разные годы эту премию получали Джамала и Маша Ефросинина.