Что надо знать об Украинской неделе моды

Копірайт зображення Reuters Image caption Коллекция Ирины Диль на показах 2018 года

"Ukrainian Fashion Week - это место, где украинское становится мировым", - говорит соучредитель Украинской недели моды Ирина Данилевская.

В этом году к событию присоединились 55 дизайнеров, а также топ-фотографы, представители фэшн-индустрии и бизнеса.

Что нужно знать об этих модных показах?

21 год - полет нормальный

Ukrainian Fashion Week проводят дважды в год - в феврале и сентябре, перед неделями моды "большой четверки" - в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже.

Идея возникла из показов одежды в городах-миллионниках, с помощью которых промотировали один из первых украинских глянцев - журнал "Ева".

Первая неделя моды прошла в 1997 году в Доме актера в Киеве.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Свадебное платье дизайнера Александра Гапчука на сезон моды 2011 года, весна

"Проект назывался Украинская неделя prêt-à-porter "Сезоны моды". Давать названия было модно в 90-е, и в 2006 году мы выбрали основным названием именно английское - Ukrainian Fashion Week", - вспоминает Ирина Данилевская.

К UFW зрители привыкли смотреть на модное дефиле... сверху.

В 90-х показы проходили на сцене театров и только во время первого Украинской недели моды зрителей рассадили как в Европе - по обе стороны подиума.

С тех пор по подиуму UFW шагали легенды украинской моды: Лилия Пустовит, Виктор Анисимов, Лилия Литковская, Виктория Гресь, Ольга Громова, Александр Гапчук, Ирина Караванская и тому подобное.

Копірайт зображення SERGEI SUPINSKY Image caption Работа Артема Климчука, Ukrainian Fashion Week-2011

Молодым - дорогу!

Если сравнивать формат UFW с "большой четверкой", больше, по мнению г-жи Данилевской, ее детище похоже на London Fashion Week.

"Не только количеством талантливых дизайнеров, но и вниманием к новому поколению национальной фэшн-индустрии", - говорит она.

"Как бы мы ни гордились нашими именитыми дизайнерами, новые имена - "интересный и волнующий объект внимания", - считает организатор.

Творчеству молодых и талантливых посвящен специальный день в программе UFW - Nеw Generation Day!

Именно на подиуме Украинской недели моды в свое время дебютировали Андре Тан, Лилия Литковская, Жан Грицфельдт, Елена Буренина, Иван Фролов, Яна Червинская.

В этом году в рамках "Новых имен" свои коллекции на большом подиуме представили 2LFactura, Kristina_Аs, GA.EVA.

Не модой единой

Копірайт зображення AFP Image caption Неделя моды не отказывается от политики. В марте 2014 года на площадках Ukrainian Fashion Week можно было увидеть вот такие месседжи

Свою цель UFW сегодня формулируют так: нанести Украину на модную карту мира. Но мода - это не только одежда, обувь, аксессуары, но и инновации, технологии, стиль жизни.

Поэтому при всем профессионализме события, здесь говорят и об остросоциальных проблемах.

С 2011 года среди волонтеров, работающих на Ukrainian Fashion Week, появились люди с инвалидностью.

В 2014-м в рамках недели моды работала экспозиция "Ukraine Inspired" под кураторством Федора Возианова. На ней были представлены вещи украинских дизайнеров и любителей, вдохновленных событиями Евромайдана.

В 2016-м одним из героев проекта Ukrainian battle of tailors, наряду с публичными личностями, стал ветеран АТО. А его собрат вышел на подиум в показе коллекции "Я МАШИНА" дизайнера Софии Русинович. Оба военных, участники проекта "Победители", перенесли ампутацию ноги.

В прошлом году на неделе моды впервые рядом с привычными моделями на подиум вышли девушки "плюс-сайз", которые представили коллекцию Андре Тана.

В этом году участие в специальном проекте Who Is On Beauty Today взяла модель с инвалидностью из Днепра Александра Кутас.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Александра Кутас с детства передвигается на коляске - из-за травмы позвоночника, которую она получила при рождении. В феврале 2017-го она демонстрировала наряды дизайнера Федора Возианова на Ukrainian Fashion Week

Причудливые локации

Где только не устраивали свои показы дизайнеры за всю историю UFW!

Например, бренд LAKE в свое время пригласил зрителей на строительную площадку ЦУМа, причем приглашениями служили каски строителей.

В этом году бренд Jardin Exotique превратил подиум в раскрашенный детсад.

Копірайт зображення SERGEI SUPINSKY / Getty Image caption Александр Залевский тщательно продумывает антураж своих показов

Жан Грицфельд с каждым показом превосходит сам себя. У него нет неудобных для моды мест: боксерский ринг, арена цирка, аэропорт Борисполь и в этом году - каток.

Дизайнер пригласил для показа юниоров хоккейной сборной Украины, профессиональных фигуристов, а также заставил встать на коньки своих лучших моделей.

Когда же на подиуме звучит напряженная музыка, а по сцене кружат клоуны, балерины - скорее всего, вы попали на показ Александра Залевского, который не скрывает, что режиссуру показа обдумывает раньше, чем саму коллекцию.

Упреки в любви к обнаженной натуре Залевский отвергает: "Модель мерила платье перед показом, и жаловалась, что мама сказала, что когда она выйдет в нем на подиум, то откажется от нее. Но это же естественно, разве мы в шубах родились?".

Зарубежный десант

Копірайт зображення Getty/ SERGEI SUPINSKY Image caption В 2011 году на Ukrainian Fashion Week приехала Пэрис Хилтон - по приглашению бизнесмена Александра Онищенко

Кстати, в 2011 году именно за откровенность Пэрис Хилтон забраковала свадебный наряд, в котором должна была закрывать показ Андре Тана. В белом костюме был слишком открыт живот.

Поэтому, по словам дизайнера, буквально за одну ночь пришлось все переигрывать.

Пэрис в результате вышла на подиум в желтом платье с флористическим принтом и глубоким декольте на шнуровке. А откровенное белое одеяние в тот раз решилась надеть украинская супермодель Снежана Онопко.

В 2010 году коллекцию Федора Возянова представила владелица самых длинных в мире ног - сенегалка Джи Диенг. Она была в объемном розовом платье, из шлейфа которого вылетали воздушные шарики.

А март 2012 года ознаменовался для UFW беспрецедентным проектом - Eurofashion, который собрал дизайнеров из 16 стран-участниц EURO-2012.

Четыре килограмма награды

С 2010 года в рамках недели моды вручают премию Best Fashion Awards.

Победителей определяет группа из 30 экспертов - по результатам коллекций двух сезонов. В жюри входят фэшн-журналисты, критики, байеры (покупатели) и лидеры общественного мнения.

Четырехкилограммовую стеклянную награду вручают в восьми номинациях.

Едва ли не самую большую интригу вызывает категория "Вдохновение" - ее победителя определяют сами дизайнеры. В разные годы эту премию получали Джамала и Маша Ефросинина.