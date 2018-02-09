Дело о госизмене Януковича: так кто сдал Крым?

Копірайт зображення UNIAN Image caption Защитники Януковича пытаются доказать, что в аннексии Крыма виновата власть, пришедшая после Евромайдана

Последние заседания по делу о государственной измене Виктора Януковича сконцентрированы исключительно на одной теме: кто сдал Крым в 2014 году России и какова ответственность за это не только экс-президента, но и тех, кто фактически руководил страной после его побега четыре года назад.

Адвокаты экс-президента во время допросов свидетелей - должностных лиц, пришедших к власти после Евромайдана, пытаются получить ответы на вопросы о личной ответственности каждого из них, выдвигая версию об их "преступной бездеятельности".

Однако судебные дебаты также подняли на поверхность древнюю дискуссию о том, сделала ли постмайдановская власть все от нее зависящее, чтобы не допустить аннексии полуострова.

"Что лично вы делали?"

"Что лично вы делали для того, чтобы аннексия Крыма не состоялась?" - адвокат Виктора Януковича Виталий Сердюк спрашивает об этом каждого свидетеля, приглашенного в суд, - бывших руководителей Вооруженных Сил, ВМС Украины, членов Совета нацбезопасности и обороны, депутатов парламента.

Собственно, в качестве свидетелей в Оболонский районный суд этих людей пригласили именно по требованию защиты Виктора Януковича.

Впоследствии в суде должны давать показания президент Петр Порошенко, а также секретарь СНБО Александр Турчинов, который после Майдана исполнял обязанности главы государства.

Виталий Сердюк уже делает выводы в соцсетях и средствах массовой информации о том, что "представители новой киевской власти и представители международных организаций (...) не сделали ничего для сохранения целостности Украины и предотвращения аннексии Крыма".

Копірайт зображення UNIAN Image caption Среди членов СНБО в феврале 2014 года тех, кто был за военную защиту АРК, были единицы

Военная операция была (не) возможна

Но уверенность в том, что тогдашняя власть сделала недостаточно, и следовало силовыми методами защищать Крым, распространена не только на бытовом уровне, но и среди военных. В том числе некоторых из тех, кто выступал в суде.

Среди тех, кто заявляет, что был сторонником полномасштабной военной операции в Крыму, был Игорь Тенюх, который после побега Виктора Януковича исполнял обязанности министра обороны Украины.

Он заявил, что на спецзаседании СНБО 28 февраля 2014 года он предлагал начать военную операцию, но это предложение не поддержали. В частности, против выступила Юлия Тимошенко.

В конце концов, было принято решение о переводе войск в полную боевую готовность без выхода из воинских частей.

Бывший начальник Генштаба ВСУ Владимир Замана, который занимал эту должность с февраля 2012 по февраль 2014 года, сказал в суде 8 февраля, что хотя проблемы в армии были, Украина в то время имела достаточную численность войск, чтобы противостоять.

Он утверждает, что на заседании СНБО предлагал противостоять боевыми действиями.

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"Стало понятно, что Крым сдали, а крымчан предали", - заявил адвокат Виталий Сердюк после показаний одного из лидеров крымских татар Рефата Чубарова.

"Если применить слово "сдали", то сдали все, кто не выполнил свои обязательства (...) Сдала международная система и конструкция международного устройства, то есть все страны, входящие в те или иные международные организации, которые должны этим заниматься, начиная с ООН и заканчивая Украиной. У людей в Крыму, по сути, впечатление, что сдали", - объяснял лидер крымских татар в суде 25 января.

Предшественники и обстоятельства

Большинство свидетелей все же заявляли в суде, что новая украинская власть делала все от нее зависящее, чтобы остановить оккупацию Крыма Россией.

Они считают, что предшественники начали сдавать Крым значительно раньше, чем начался Евромайдан и пришла новая власть.

В частности, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко заявлял в суде, что в течение длительного времени ФСБ России вербовала украинских офицеров в Крыму, прежде всего в ВМС Украины и спецслужбах.

Если бы вы видели, какое количество сотрудников СБУ, прокуратуры и милиции перешли на сторону России, вы бы поняли Рефат Чубаров, лидер крымских татар

Власть Януковича, говорит он, возобновляла деятельность антиукраинских организаций, которые в 2014 году помогали российским военным.

По его словам, подготовка к аннексии началась еще в 2010 году (год избрания Виктора Януковича президентом Украины. - Ред.).

"Если бы вы видели, какое количество сотрудников СБУ, прокуратуры и милиции перешли на сторону России, вы бы поняли", - заявлял в суде Рефат Чубаров.

Об этом в суде говорил и Игорь Тенюх, который хоть и был сторонником силовой защиты АРК, на суде 7 февраля заявлял, что большинство украинских офицеров изменили присяге и перешли на сторону России.

Кроме того, он сообщил, что "до момента оккупации на территорию Крыма были переброшены до шести тысяч российских военных" - под видом "зеленых человечков" без опознавательных знаков и "кубанских казаков".

"Ваша власть, которую вы сейчас защищаете, сдавала Крым!", - заявил адвокатам Игорь Тенюх.

Экс-министр иностранных дел Андрей Дещица также напомнил в суде, что после побега Януковича и первых признаков оккупации Крыма российские должностные лица "игнорировали все попытки" Киева обсудить ситуацию.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Первые российские военные в Крыму появились без опознавательных знаков

Политолог Михаил Басараб считает, что выбранная защитниками тактика совпадает с "пропагандистскими кейсами", применяемыми в России.

"Видим попытки доказать, что виновник всего произошедшего в Крыму - не Россия, а постмайдановская украинская власть. Думаю, такая же манипуляция будет применяться и в других судебных делах, связанных с Виктором Януковичем, в частности, об убийствах на Майдане в феврале 2014 года", - сказал Михаил Басараб в комментарии ВВС Украина.

Кремль не называет события февраля-марта 2014 года аннексией и постоянно заявляет о том, что "присоединение" Крыма к России произошло вследствие волеизъявления крымчан, которые не поддержали Евромайдан и отстранение Виктора Януковича от должности.

Видим попытки доказать, что виновник всего произошедшего в Крым - не Россия, а постмайдановская украинская власть Михаил Басараб, политолог

Эксперт отмечает, что для выводов о том, достаточно ли сделала власть для защиты суверенитета Украины в 2014 году, надо иметь исчерпывающую информацию о боеспособности украинской армии и о действиях руководства страны.

В то же время, в суде вместо определения степени вины Виктора Януковича защита пытается исследовать действия власти, говорит он.

Защитники Виктора Януковича заявили 8 февраля, что будут добиваться допроса в суде еще около 100 свидетелей.

В список они включили бывшего верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, бывших и действующих дипломатов Эстонии, Франции, Германии, Польши и Литвы.