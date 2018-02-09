Суд начинает процесс по убийству Бузины: подробности дела

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Олесь Бузина был известен не только в Украине, но и в России

9 февраля начинается судебный процесс над обвиняемыми в убийстве публициста и журналиста Олеся Бузины.

Его убили возле собственного дома 16 апреля 2015 года, а уже через два месяца министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о раскрытии преступления.

Тогда же милиция задержала подозреваемых в убийстве активистов националистических движений и бывших бойцов АТО Андрея Медведько и Дениса Полищука.

Подозреваемые отрицают свою вину, а еще два года назад суд освободил их из СИЗО.

Накануне первого подготовительного судебного заседания по этому делу активисты многих националистических организаций призвали прийти в суд и поддержать подозреваемых.

Убийство среди бела дня

Расстрел Олеся Бузины среди бела дня всколыхнул всю Украину.

Бузина был известным журналистом и публицистом, автором многих книг на историческую тематику, иногда довольно скандальных.

До марта 2015 году он работал шеф-редактором одной из самых популярных в Украине газет - "Сегодня".

После Евромайдана он публично озвучивал достаточно пророссийские высказывания и часто выступал на российском телевидении.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Многие книги Олеся Бузины вызвали негативную реакцию у части украинского общества

Олеся Бузину убили в канун большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Он в прямом эфире очень оперативно отреагировал на события в Киеве, назвав убийство политическим.

Также российский президент упомянул об убийстве политика Олега Калашникова, которое произошло накануне в Киеве. Он также критиковал украинскую власть.

Показательно, что на момент заявления Путина о Бузине на пресс-конференции полиция Украины еще официально не сообщила об убийстве.

Сразу после преступления рассматривалось несколько версий относительно мотивов. В частности, называли возможную журналистскую деятельность и месть за пророссийские позиции.

С другой стороны, многие обозреватели отмечали, что убийство такого известного журналиста в Киеве компрометирует власть Украины и играет на руку России.

Быстрое задержание и освобождение

18 июня 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице написал о раскрытии убийства и задержании двух подозреваемых.

Ими оказались активисты националистической организации "С14" Андрей Медведько и Денис Полищук.

По утверждению правоохранителей, они получили доказательства участия задержанных в убийстве.

Копірайт зображення Ukrinform Image caption Обвиняемые в убийстве Андрей Медведько и Денис Полищук

Следователи настаивают, что установили, где и у кого подозреваемые купили автомобиль, на котором следили за Бузиной и скрылись с места убийства.

Причастность подозреваемых к убийству якобы подтвердила экспертиза ДНК и следов в автомобиле, а также информация от свидетелей.

В июне 2017 года прокуратура завершила следствие. После ознакомления защиты с обвинением в ноябре 2017-го прокуратура передала обвинительный акт в суд.

Подозреваемые полностью отрицают свою вину и называют дело сфабрикованным.

Их адвокаты настаивают, что следствие не смогло предоставить веские доказательства вины, из-за чего суд и отпустил подозреваемых на свободу под личное обязательство являться к следователям.

Подозреваемых защищает известный по многим резонансным делам адвокат Андрей Федур.

Позиция родственников

Представители потерпевшей стороны - жены и матери убитого Олеся Бузины - также критикуют следствие и действия прокуратуры.

Интересы родственников убитого представляют Артем Захаров и бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин.

Image caption Накануне суда в Киеве расклеили такие агитки

Адвокаты считают, что следователи постоянно нарушали права потерпевших, поэтому они даже направили жалобу в Европейский суд по правам человека.

За день до заседания суда они обнародовали заявление о том, что из-за существенных недостатков и ошибок следствия уменьшаются шансы на обвинительный приговор и раскрытия убийства.

С другой стороны, ряд общественных активистов, в том числе и представители националистической организации "С14", инициировали движение в поддержку обвиняемых под названием "Свободу патриотам".

Участники движения считают, что подозреваемые не причастны к убийству.