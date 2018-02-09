Прощальные турне: финал или бесконечная история?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кажется, труднее всего сказать не "прости", а все-таки "прощай"...

"Я решил, что сегодняшнее выступление будет последним", - заявил Элтон Джон. Певец сообщил, что уходит со сцены и отказывается от дальнейших гастролей. Но это заявление прозвучало не несколько недель назад, когда сэр Элтон анонсировал свой прощальный тур. Это произошло еще в 1977 году.

"Прощальный" не всегда означает настоящее прощание. Это подтвердит любой фанат из тех, что за многие годы побывали на многочисленных "прощальных" концертах легенд рок и поп-музыки, но потом их кумиры снова решили гастролировать.

Так как нам понимать все эти заявления о последних турах? Ведь за несколько прошедших недель такие планы озвучила целая плеяда звезд - сэр Элтон, Пол Саймон, Оззи Осборн, Нил Даймонд, "Slayer", "Lynyrd Skynyrd".

Вот только на сей раз ситуация действительно кажется иной. Почтенный возраст этих исполнителей оставляет им все меньше времени и сил, поэтому вряд ли они передумают покидать сцену.

Копірайт зображення Reuters Image caption Сэр Элтон Джон недавно анонсировал прощальное турне на 300 концертов

Прощальное турне сэра Элтона под названием Yellow Brick Road (Дорога из желтого кирпича) продлится до 2021 года - когда певцу исполнится 74 года. В прошлом году у него уже были проблемы со здоровьем.

Полу Саймону сейчас 76 лет. По словам музыканта, к решению уйти со сцены его "подтолкнула" смерть гитариста Винсента НьГуини в декабре 2017 года. Оззи Осборну - 69, но он долго издевался над своим организмом, употребляя наркотики и алкоголь.

Сэр Элтон, Саймон и Оззи не исключают, что после "последних" турне еще будут давать отдельные "живые" концерты.

Копірайт зображення Reuters Image caption У Нила Даймонда обнаружили болезнь Паркинсона

Нилу Даймонду - 77. Он объявил не о прощальном турне, а о том, что немедленно уходит со сцены из-за диагноза, поставленного врачами, - болезни Паркинсона.

На протяжении многих лет мы воспринимали как должное тот факт, что следующий концерт обязательно состоится, даже если сама звезда уверяла, что больше никогда не будет выступать. Но теперь что-то подсказывает нам: нужно чаще пользоваться случаем увидеть живую легенду поп-культуры.

Прощальные турне, оказавшиеся не последними

Сэр Элтон Джон

На сцену он вернулся, когда еще и года не прошло после того анонса в 1977 году на Уэмбли, и за последние 20 лет радовал нас не менее чем 75 концертами ежегодно.

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Какой-нибудь циник мог бы заметить, что прощальные турне - хитрый пиар-ход, несущий звездам новые огромные заработки.

Например, когда сэр Элтон выступал в Центре PPL в Аллентауне, штат Пенсильвания, в 2016 году, самый дорогой билет стоил 154 доллара. А если вам захочется увидеть его в последний раз на той самой сцене в сентябре этого года, придется выложить до 224,5 долларов.

Оззи Осборн

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В 1992 году фронтмен группы Black Sabbath отправился в турне под названием "Больше никаких туров" (No More Tours Tour). А дальше был тур "Пенсия - это отстой" (Retirement Sucks Tour) в 1995 году.

"Я был сам не свой, - рассказывал он о трехлетнем перерыве в концертной деятельности. - Появилась привычка подходить к холодильнику, открывать его, смотреть на его содержимое и закрывать. И так десятки раз в день".

The Who

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О конце музыкальной карьеры мастодонты рок-сцены решили объявить еще в 1982 году. Но через семь лет, когда группа анонсировала следующее турне, гитарист Пит Таунсенд все еще не хотел признаваться, что The Who снова вместе.

"Мы съездили в прощальное турне, - с невозмутимым лицом сказал он на пресс-конференции в 1989 году, изрядно развеселив журналистов в зале. - Мы попрощались". Но с тех пор они не раз выходили на сцену, чтобы поздороваться снова.

Барбра Стрейзанд

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Четыре концерта Стрейзанд в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке в 2000 году должны было стать ее лебединой песней, поэтому цена билета зашкаливала - до 2500 долларов. Но через шесть лет она снова отправилась в турне - и один поклонник даже потратился в последний раз, собравшись пригрозить ей судебным иском.

В ноябрьском интервью для журнала Billboard певица сказала, что "больше никогда не будет выступать на сцене". Но потом добавила: "Я никогда не говорю "никогда".

Motley Crue

Копірайт зображення Getty Images Image caption Motley Crue и Элис Купер на последней пресс-конференции перед туром EVER UK в 2015 году

Рок-группа взяла на себя юридические обязательства, подписав контракт, запрещающий им выступать под названием "Motley Crue" после последнего выступления в новогодний вечер 2015 года.

"Мы называем это "документом об официальном прекращении гастрольной деятельности". Это необычная формулировка. Насколько мне известно, до сих пор никто такого не практиковал", - сообщил Даг Марк, юрист группы.

Шер

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Свой прощальный тур Шер начала в 2002 году, сообщив фанатам: "Ну теперь точно все". Но это была неправда.

Певица в шутку назвала турне Dressed To Kill (Убийственный прикид) 2014 года своим "прощально-прощально-прощальным туром". Но справедливости ради следует отметить, что с тех пор она не ездила ни в какие турне - только дала 70 концертов в Лас-Вегасе и Вашингтоне.

The Eagles

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Идею прощального турне группа высмеяла, когда отправлялась в тур Farewell I ("Прощальный-1") в 2003 году.

Как сказал вокалист группы Гленн Фрей, "честнее будет назвать тур "Прощальный-1" с намеком, что скоро будет и "Прощальный-2".

Kiss

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Эпатажные рокеры решили "добить Kiss, чтобы не мучился" финальным турне в 2000 году. Но по дороге передумали.

"Прощальное турне предназначалось для того, чтобы мы могли сойти со сцены, поджав хвост. Но у нас еще осталась капля самоуважения, - сказал Джин Симмонс. - А еще мы четко поняли: фанаты и не хотят, чтобы мы уходили".

Уилко Джонсон

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Это как раз тот случай, когда фанаты были очень счастливы, узнав, что прощальные гастроли были не последними. Гитарист группы Dr Feelgood анонсировал прощальное турне в 2013 году, после того, как врачи диагностировали у него последнюю стадию рака.

Но музыканту сделали операцию, и держится он молодцом.