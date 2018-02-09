Спецназ в "Гулливере": что происходит вокруг газеты "Вести"?

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В четверг утром в помещения, расположенные на нескольких этажах киевского торгово-развлекательного центра "Гулливер", ворвались правоохранители в спецформе и масках.

Объектом этих действий стал медиахолдинг "Вести", которому принадлежат одноименные газета и радио. Там сразу заявили о посягательстве на свободу слова.

Позже государственное Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявило, что в "Гулливере" правоохранители выполняли решение суда о возврате помещений государству.

Заявление "Вестей"

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Главный редактор медиахолдинга "Вести" Оксана Омельченко утром в четверг распространила в соцсети Facebook заявление, что в редакциях проходят обыски.

"Ну все, началось! Около 6 утра окружили "Гулливер", заходят на наш этаж такие "милые" люди. Коллеги с Радио передают, что звук такой, как будто начали все крушить", - написала г-жа Омельченко.

Действия людей в спецформе главред связала с профессиональной деятельностью.

"Как раз сегодня готовили к печати вторую часть расследования о Нацагентстве (АРМА. - Ред.) и его друзьях", - добавила Оксана Омельченко.

Позиция АРМА

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Позже в Агентстве по розыску и менеджменту активов объяснили, что они утром пытались взять контроль над помещениями, которые суд передал агентству еще в сентябре 2017 года.

Тогда, как сообщалось, суд вернул государству помещения, принадлежащие группе компаний "ЮНИСОН", которую, в свою очередь, правоохранители связывают с бывшим министром доходов и сборов Украины Александром Клименко.

Во время утренней совместной операции с Военной прокуратурой и ГПУ правоохранители встретили сопротивление, сообщили в АРМА.

"Неустановленные лица в масках и вооруженные холодным оружием, дубинками и помповыми ружьями угрожают представителям компании-управителя, которым сегодня были переданы в управление три этажа бизнес-центра "Гулливер", - говорится в сообщении.

В АРМА также напомнили, что это была не первая их попытка получить контроль над помещением, где расположен медиахолдинг "Вести".

Вечером 8 февраля в АРМА сообщили, что по состоянию на 21:00 "помещение на 31 этаже забраны у компании-управителя силой неустановленными лицами".

Куда деться "Вестям"

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Главный редактор медиахолдинга "Вести" Оксана Омельченко заявила, что их организация имеет решение суда, которое позволяет им законно находиться в "Гулливере".

В АРМА такую ​​информацию отрицают, но объясняют, что медиахолдинг сможет заключить соглашение об аренде помещения с новым распорядителем имущества.

"На данный момент все предыдущие пользователи офисных помещений в БЦ "Гулливер" имеют право заключить договор аренды с компанией-управителем. Вопрос лишь в готовности и воле таких лиц к коммуникации с управителем", - отметил Антон Янчук, глава Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Возврат государству имущества окружения Януковича

Копірайт зображення Униан Image caption Связанная с Александром Клименко группа компаний "ЮНИСОН" владела тремя этажами ТРЦ "Гулливер" в Киеве

В июле 2017 года министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что полиция и Военная прокуратура проводят масштабную антикоррупционную операцию по возврату средств, похищенных режимом Януковича.

По его информации, в частности, группа лиц под руководством экс-министра доходов и сборов Клименко нанесла государственному бюджету ущерб в размере 788 млн долларов США.

Связанная с Клименко группа компаний "ЮНИСОН", по словам Авакова, среди прочего владела также тремя этажами торгово-развлекательного центра "Гулливер" в Киеве.

Сам Александр Клименко все обвинения против себя отвергает. Сейчас он находится за пределами Украины.