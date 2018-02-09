Игры-2018: трое украинцев будут нести флаги разных государств

На Олимпийских играх в Пхенчхане сразу трое выходцев из Украины будут нести флаги на церемонии открытия.

Украину представит биатлонистка Елена Пидгрушная, флаг Беларуси вынесет фристайлистка Алла Цупер, а Израиля - фигурист Алексей Биченко. Двое последних спортсменов в прошлом представляли Украину.

С сине-желтым флагом

Копірайт зображення Униан Image caption 31-летняя Елена Пидгрушная (в центре) завоевала золото на Олимпийских играх в Сочи

Команду Украины на открытии Олимпиады-2018 возглавит капитан женской сборной по биатлону Елена Пидгрушная.

Такое решение в общекомандном собрании олимпийская команда Украины поддержала единогласно.

"Это была мечта детства, поэтому это вдвойне радует меня. Хочу попросить каждого украинца - болейте за Украину! Потому что, несмотря на то, что мы будем за тысячи километров от вас, каждая ваша душа, каждая улыбка, каждая радость будет нас поддерживать. И вместе - к победе!" - призывает Елена Пидгрушная.

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31-летняя Елена Пидгрушная - чемпионка Олимпийских игр в Сочи. Завоевала золото в составе женской команды по биатлону в эстафете.

Кроме того, г-жа Пидгрушная - чемпионка мира по биатлону в 2013 году и 5-кратная чемпионка Европы.

В 2014-2015 годах была заместителем Министра молодежи и спорта Украины.

Звезда Давида

Копірайт зображення Getty Images Image caption Флаг Израиля будет нести выходец из Украины Алексей Биченко

С флагом Израиля пройдет на церемонии открытия Игр-2018 фигурист Алексей Биченко, который до 2009 года выступал на льду за Украину.

Родился спортсмен в Киеве, но впоследствии с родителями переехал в США.

Г-н Биченко дважды (в 2007 и 2008 годах) становился серебряным призером Чемпионата Украины, а в 2010 году - бронзовым.

Я израильтянин и представляю Израиль, и флаг у меня Израиля. А Украину я люблю! Алексей Биченко, спорстмен сборной Израиля

"Я израильтянин и представляю Израиль, и флаг у меня Израиля. И это заслуга израильской федерации. Я тот, кто я сейчас! А Украину я люблю! Я рад прилетать в гости к родственникам и друзьям", - рассказал Алексей BBC Украина.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Биченко: "Я израильтянин и представляю Израиль, и флаг у меня израильский"

По словам Алексея, у него сейчас израильское гражданство, но проживает он с невестой в США. Родственники - мать и брат - живут в Израиле. В Украине г-н Биченко поддерживает связь с бывшими тренерами.

"Когда я катался за Украину до 2009 года, федерация не давала мне возможности развиваться. Так как Украина не дала мне возможности поехать на олимпийские игры в 2010 году и чемпионаты Европы и мира до этого, я решил прекратить кататься, поскольку не было никакого смысла", - рассказал Алексей Биченко.

Сейчас Биченко занимает восьмое место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Он дважды становился чемпионом (2016 и 2017) и один раз вице-чемпионом (2015) Израиля, а также вице-чемпионом Европы в 2016 году. Принимал участие в зимних Играх в Сочи в 2014 году в составе сборной Израиля.

Вышиваночный орнамент

Копірайт зображення Streeter Lecka / Getty Images Image caption Знаменосцем Беларуси выбрали бывшую ровенчанку Аллу Цупер

Знаменосцем Беларуси выбрали Аллу Цупер, которая в 1998 году на Играх в Нагано представляла Украину.

Знаменосцем должен быть опытный, именитый и известный спортсмен. У Аллы Цупер все это есть Александр Бараули, руководитель белорусской команды

"Знаменосцем должен быть опытный, именитый и известный спортсмен. У Аллы Цупер все это есть. И как известно, спортсменка собирается побороться за медаль на играх в Пхенчхане. На наш взгляд, со всех сторон это достойный выбор", - рассказал руководитель белорусской команды Александр Бараули.

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Алла Цупер родилась в Киеве, но после Олимпиады в Нагано приняла приглашение переехать и продолжить спортивную карьеру в Беларуси.

"Будучи членом украинской сборной, я вынуждена была сидеть в ожидании крупных турниров. Это сказывалось на моих результатах. Попав в сборную Беларуси, тут же почувствовала разницу. Не жалею, что переехала сюда. Вот только скучаю по семье, оставшейся в Ровно" - рассказывала ранее Алла Цупер.

В составе белорусской команды г-жа Цупер стала олимпийской чемпионкой в ​​Сочи в 2014 году, где завоевала золото в соревнованиях по акробатике во фристайле.

Олимпиада в Южной Корее для 38-летней Аллы Цупер станет шестой в ее карьере.