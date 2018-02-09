Бывшее военное руководство Украины рассказало об аннексии Крыма

Копірайт зображення AFP/Getty Images Image caption Вооруженные люди захватывали админздания, транспортную и военную инфраструктуры в Крыму

Оболонский райсуд Киева в рамках рассмотрения дела о госизмене экс-президента Виктора Януковича в четверг допросил бывшее военное руководство Генштаба, военно-морских сил и пограничной службы о событиях во время аннексии Крыма в 2014 году.

Сначала показания дал вице-адмирал Сергей Гайдук, который с марта 2014 года по апрель 2016 года был командующим военно-морских сил (ВМС).

По его словам, 28 февраля 2014 года адмиралу Денису Березовскому предложили возглавить ВМС, но уже 2 марта, через два дня, он изменил присяге.

По словам Гайдука, именно после этого ему предложили возглавить военный флот Украины.

Начало аннексии

Сергей Гайдук сообщил, что сначала "зеленые человечки" захватывали в Крыму административные здания, а затем - объекты транспортной инфраструктуры и блокпосты. После того, как Березовский изменил присяге, процесс блокирования усилился, отметил он.

По словам Гайдука, российские военные попали в Крым на самолетах и десантных кораблях. С руководством ВМС Украины перебазирование на полуостров этих военных никто не согласовывал.

Бывший командующий ВМС сначала дал команду кораблям выйти в море из Крыма, а затем их вернул Сергей Гайдук, Экс-командующий ВМС

Бывший военный руководитель считает, что дислокация Черноморского флота и информационная кампания на самом полуострове стали основой для дальнейшей аннексии.

По его словам, когда выход кораблей украинского флота еще был свободным, в то время командующий Березовский сначала дал команду кораблям выйти в море. "А потом сам Березовский и вернул корабли", - рассказывает Гайдук.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Корабли ВМС Украини

В то время на украинских военных в Крыму оказывалось давление, им угрожали. Кроме того, командование флота получало фейковые приказы.

"Командира флагмана "Гетьман Сагайдачный", который возвращался из Индийского океана, склоняли к тому, чтобы зайти в Севастополь, хотя ему отдали приказ идти в Одессу. Тогда же начала распространяться фейковых информация, что они подняли "Андреевский флаг", - говорит он.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Фрегат "Гетьман Сагайдачный" во время аннексии Крыма был в Аденском заливе.

Также он вспоминает, что после назначения на должность командующего ВМС была попытка его арестовать в Крыму.

Готова ли была армия?

Также показания дал бывший начальник Генштаба Владимир Замана, который занимал эту должность с февраля 2012 по февраль 2014.

По его мнению, Украина на момент начала захвата Крыма имела 90-100 тысяч боеспособных военных. При этом в Крыму находились до 12 тысяч личного состава.

Он считает, что проблемы в армии действительно были, но Украина в то время имела достаточное количество военных, чтобы противостоять.

Замана также рассказал о деталях заседания СНБО 28 февраля 2014 года, на котором рассматривалась ситуация в Крыму.

У меня был довольно жесткий разговор с и.о. президента по Крыму Влодимир Замана, Экс-начальник Генштаба

Он назвал это заседание "чисто формальным", а решение о том, как действовать, уже приняли заранее. "Выступил министр обороны Тенюх и сказал, что ВС не готовы к отражению агрессии", - рассказал Владимир Замана.

Экс-начальник Генштаба сообщил, что предлагал привлечь армию, но его предложение осталась без ответа

Копірайт зображення УНІАН Image caption Вооруженные люди возле Совета министров Крыма

"После этого у меня был довольно жесткий разговор с и.о. президента Украины (Александром Турчиновым - ред.), которому я сказал, что в Крыму наши люди, и мы должны дать им сигнал, что будем бороться за них и не оставим" - рассказал Замана.

Однако, по его словам, Александр Турчинов ответил, что "западные партнеры предлагают не делать резких шагов, поэтому мы на агрессию отвечать не будем, а будем политическими шагами пытаться урегулировать ситуацию".

Говоря о событиях во время Майдана, Замана рассказал, что в то время политическое руководство Украины пыталось заставить его ввести армию в столицу.

Показания экс-руководителя Минобороны

В среду в суде дал показания бывший руководитель Минобороны Игорь Тенюх, который исполнял обязанности министра во время аннексии.

Он рассказал, что из 12 тысяч украинских военных в Крыму 10 тысяч перешли на сторону России.

По его словам, на заседании СНБО он выступил с инициативой провести полномасштабную военную операцию, предложил "идти на прорыв".

Однако, его инициативу не поддержали. В частности, против выступила Юлия Тимошенко, которая сказала, что военная операция приведет к полномасштабной войне.

В результате, по словам Тенюха, приняли компромиссное решение: войска приводятся в полную боевую готовность, но только в пределах воинских частей.

Также было разрешено использование боевой авиации.

Игорь Тенюх заявил, что он был не согласен с таким положением вещей и впоследствии подал в отставку.

"Когда правительство не согласилось со мной - идти на прорыв, я подал в отставку", - сказал он.

Также он добавил, что будучи министром обороны, он издал приказ стрелять на поражение в тех, кто предпринимает попытки захватывать военные части и объекты в Крыму. Однако, по разным причинам этот приказ не был выполнен.

Действия пограничников

Бывший первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Павел Шишолин рассказал, как действовали пограничники во время аннексии Крыма.

"Первый факт перемещения на территорию Украины подразделений РФ мы зафиксировали 28 февраля", - рассказал он.

Тогда, по словам Шишолина, зафиксировали перелет на аэродром "Кача" в Севастополе десяти российских вертолетов.

Второе массовое нарушение украинской границы произошло четвертого марта. Тогда без соответствующего информирования в Крым прилетели восемь российских самолетов.

Второго марта мы вывели весь корабельно-катерный состав из полуострова Павел Шишолин, Один из экс-руководителей ГПСУ

И уже после этого пограничники фиксировали постоянное нарушение границы и перемещения на полуостров российской военной техники и военных.

С 28 февраля они начали блокировать пограничные пункты и отряды, захватывать пограничные заставы.

Копірайт зображення УНІАН Image caption Вооруженные люди блокируют пограничную часть в Балаклаве

По словам Павла Шишолина, в то время пограничники ежедневно информировали высшее руководство о событиях.

"Со второго марта, когда мы обратились с вопросом об охране границы на второй границе - между Херсонской областью и Крымом, нам соответствующая помощь была оказана", - сообщил он.

Что касается кораблей и личного состава пограничной службы, то их удалось вовремя вывести из Крыма.

"Второго марта мы вывели весь корабельно-катерный состав", - сообщил Шишолин.

По его словам, пограничники понимали, что происходит, а потому еще раньше начали готовиться к возможному выводу. Мы полностью загрузили все имущество, оружие, боеприпасы, часть личного состава. И ночью вывели все это из Крыма", - рассказал он.

Остальную часть пограничников вывели после 20 марта.