В Пхенчхане открывают зимние Олимпийские игры

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В Южной Корее началась торжественная церемония открытия XXIII зимних Олимпийских игр.

В Пхенчхане разыграют 102 медали в 15-ти видах спорта.

Всего участие в Играх примут 92 страны. Для Эквадора, Эритреи, Косово, Малайзии, Нигерии и Сингапура эти зимние Игры станут дебютным.

Украину в Пхенчхане будут представлять 33 атлета в 9-ти из 15-ти видов спорта: в биатлоне, фигурном катании, санном спорте, фристайле, лыжных гонках, горнолыжном спорте, сноубординге, скелетоне и лыжном двоеборье.

Завершатся XXIII зимние Олимпийские Игры 25 февраля торжественной церемонией закрытия.

КНДР и Южная Корея на время проведения Олимпийских игр прекратили вражду.

Комментаторы телеканала ВВС Оne отмечают, что трибуны 35-тысячного стадиона не заполнены, видны свободные места.

Корреспондент ВВС в Пхенчхане Кэролайн Чэпмен рассказала, что ее смартфон показывает температуру 4 градуса по Цельсию ниже нуля. В любом случае, на креслах стадиона предусмотрен подогрев.