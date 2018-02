Украинская неделя моды: тренды этого года

Копірайт зображення Reuters Image caption Коллекция Katerina Kvit

В этом сезоне Ukrainian Fashion Week дизайнеры в своих коллекциях устроили путешествия во времени - предлагали вспомнить непринужденность 90-х, дерзость 80-х и раскованность 70-х.

Авторы коллекций пытались сочетать несочетаемое (конечно, только на первый взгляд) - например, грубый панк и королевское изящество Марии Антуанетты.

Мы остановились на тех fashion-идеях, в которых украинские дизайнеры были единодушны.

Girls power

Копірайт зображення UFW Image caption LAKE studio, The COAT by Katya Silchenko, KATEA GRI

Модная индустрия и ее поклонницы разбирали на цитаты костюмы Хиллари Клинтон и Ангелы Меркель, видя в них символ женской силы и эмансипации.

На подиумы вернулись пиджаки с объемными плечами, широкие брюки с высокой талией, рубашки мужского кроя, строгие линии и силуэты, заимствованные из мужского гардероба, все пятьдесят, если не больше, оттенков серого, клетка-тартан, костюмная полоска.

Одно слово - power dressing, одежда власти. Точнее, современный перепев, который не стремится уничтожить намеки на женственность и сексуальность.

LAKE Studio предлагает добавить сложные драпировки и обнажить спину, KATEA GRI - украсить клетчатой ​​баской широкие брюки, а The COAT by Katya Silchenko - надеть корсет из лакированной кожи под пиджак.

Прозрачный намек

Копірайт зображення UFW Image caption Ksenia Schnaider, GOLETS, ARTEMKLIMCHUK

Дизайнеры в который раз выпускают на подиум моделей в прозрачной одежде: невесомых платьях из тюля и органзы, юбках плиссе, тонких шелковых комбинациях и бюстье.

На этот раз они учли, что эти минималистичные "голые" наряды эффектно смотрятся на подиуме, но в повседневной жизни их не так уж и просто адаптировать.

Тем, кто не проникся философией наготы, но игнорировать модное веяние не собирается, рекомендуют создавать многослойные луки и сочетать разные фактуры.

За многослойность - Elena BURBA, GOLETS, FROLOV.

ELENAREVA предлагает сочетать бюстье с комбинезонами, а невесомые шелковые блузы - с клетчатыми брюками с высокой талией.

ARTEMKLIMCHUK миксует свитера-худи с фатиновыми юбками.

Назад в 80-е

Копірайт зображення UFW Image caption Ksenia Schnaider, Dafna MAY, Iva Nerolli

Сделав в коллекциях акцент на блестящих тканях, ярких аксессуарах и оригинальных фасонах, украинские дизайнеры предлагают вспомнить невероятную моду 80-х.

Ksenia Schnaider аргументирует свой выбор знакомыми олимпийками и джинсами из 80-х, которые вошли в ее коллекцию.

Люминесцентным оттенкам, блестящим фактурам и смелым образам в своей коллекции отдала предпочтение POUSTOVIT.

Модели в платьях, обильно украшенных пайетками, шагали по подиуму в коллекции Dafna MAY, а в укороченных золотых пиджаках - катались на катке по желанию Jean Gritsfeldt.

Все золото мира

Копірайт зображення UFW Image caption Elena BURBA, Iryna DIL, Jean Gritsfeldt

Люрекс, металлизированные ткани, золотая кожа, золотые пайетки - в выборе всего блестящего Elena BURBA, Jean Gritsfeldt, AMG, Iryna DIL и Dafna MAY были единодушны.

Преимущество золотого цвета - он удивительно функционален. И органично смотрится как днем, так и ночью. Его можно носить в формате total look и сочетать с другими цветами и фактурами.

Минус - когда выбираешь золотой образ, ключевым является настроение, с которым компонуется образ. А он не потерпит нерешительности.

Подставить плечо

Копірайт зображення UFW Image caption Katerina Kvit, Dafna MAY, DOMANOF

Асимметричная линия плеча или спущенная - суть не меняется: обнаженные ключицы выглядят эротичнее любого глубокого декольте. И уместны как при дневном, так и при вечернем дресс-коде.

Тренчи и жакеты с обнаженным плечом продемонстрировали модели из коллекции Dafna MAY. Комбинезоны и коктейльные платья - Elena BURBA.

Модный акцент можно было также увидеть в коллекциях Katerina Kvit, LAKE Studio, The COAT by Katya Silchenko, GOLETS, AMG, Bobkova, Call me GASANOVA.

На клеточном уровне

Копірайт зображення UFW Image caption Ludmila KISLENKO, FROLOV, Вobkova

В этом сезоне клетчатым может быть все - от пальто до вечернего платья.

Спектр выбора формы клетки, ее цвета и фактуры ткани - неограничен. Хотите носить пальто oversize в монохромную крупную клетку, комбинезон с брюками-клеш в "гусиную лапку" или платье с асимметричным подолом в клетку-тартан? Без проблем!

Просто выберите свою в коллекциях The COAT by Katya Silchenko, AMG, FROLOV, ELENAREVA, Jean Gritsfeldt, Elena BURBA, Bobkova, PRZHONSKAYA.

"Бананка" возвращается

Копірайт зображення UFW Image caption Dafna MAY, The COAT by Katya Silchenko, Dafna MAY

Работников торговли из бурных 90-х можно смело отнести к апологетам "бананки".

Конечно, элементом их одежды эта сумочка стала исключительно из-за ее удобства, но сегодня - это снова модный девичий аксессуар.

Взять на вооружение "бананку" или просто перевесить сумочку на пояс предлагают Kаterina Kvit, Iryna DIL, The COAT by Katya Silchenko, Dafna MAY.