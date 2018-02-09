Украинская неделя моды: тренды этого года
В этом сезоне Ukrainian Fashion Week дизайнеры в своих коллекциях устроили путешествия во времени - предлагали вспомнить непринужденность 90-х, дерзость 80-х и раскованность 70-х.
Авторы коллекций пытались сочетать несочетаемое (конечно, только на первый взгляд) - например, грубый панк и королевское изящество Марии Антуанетты.
Мы остановились на тех fashion-идеях, в которых украинские дизайнеры были единодушны.
Girls power
Модная индустрия и ее поклонницы разбирали на цитаты костюмы Хиллари Клинтон и Ангелы Меркель, видя в них символ женской силы и эмансипации.
На подиумы вернулись пиджаки с объемными плечами, широкие брюки с высокой талией, рубашки мужского кроя, строгие линии и силуэты, заимствованные из мужского гардероба, все пятьдесят, если не больше, оттенков серого, клетка-тартан, костюмная полоска.
Одно слово - power dressing, одежда власти. Точнее, современный перепев, который не стремится уничтожить намеки на женственность и сексуальность.
LAKE Studio предлагает добавить сложные драпировки и обнажить спину, KATEA GRI - украсить клетчатой баской широкие брюки, а The COAT by Katya Silchenko - надеть корсет из лакированной кожи под пиджак.
Прозрачный намек
Дизайнеры в который раз выпускают на подиум моделей в прозрачной одежде: невесомых платьях из тюля и органзы, юбках плиссе, тонких шелковых комбинациях и бюстье.
На этот раз они учли, что эти минималистичные "голые" наряды эффектно смотрятся на подиуме, но в повседневной жизни их не так уж и просто адаптировать.
Тем, кто не проникся философией наготы, но игнорировать модное веяние не собирается, рекомендуют создавать многослойные луки и сочетать разные фактуры.
За многослойность - Elena BURBA, GOLETS, FROLOV.
ELENAREVA предлагает сочетать бюстье с комбинезонами, а невесомые шелковые блузы - с клетчатыми брюками с высокой талией.
ARTEMKLIMCHUK миксует свитера-худи с фатиновыми юбками.
Назад в 80-е
Сделав в коллекциях акцент на блестящих тканях, ярких аксессуарах и оригинальных фасонах, украинские дизайнеры предлагают вспомнить невероятную моду 80-х.
Ksenia Schnaider аргументирует свой выбор знакомыми олимпийками и джинсами из 80-х, которые вошли в ее коллекцию.
Люминесцентным оттенкам, блестящим фактурам и смелым образам в своей коллекции отдала предпочтение POUSTOVIT.
Модели в платьях, обильно украшенных пайетками, шагали по подиуму в коллекции Dafna MAY, а в укороченных золотых пиджаках - катались на катке по желанию Jean Gritsfeldt.
Все золото мира
Люрекс, металлизированные ткани, золотая кожа, золотые пайетки - в выборе всего блестящего Elena BURBA, Jean Gritsfeldt, AMG, Iryna DIL и Dafna MAY были единодушны.
Преимущество золотого цвета - он удивительно функционален. И органично смотрится как днем, так и ночью. Его можно носить в формате total look и сочетать с другими цветами и фактурами.
Минус - когда выбираешь золотой образ, ключевым является настроение, с которым компонуется образ. А он не потерпит нерешительности.
Подставить плечо
Асимметричная линия плеча или спущенная - суть не меняется: обнаженные ключицы выглядят эротичнее любого глубокого декольте. И уместны как при дневном, так и при вечернем дресс-коде.
Тренчи и жакеты с обнаженным плечом продемонстрировали модели из коллекции Dafna MAY. Комбинезоны и коктейльные платья - Elena BURBA.
Модный акцент можно было также увидеть в коллекциях Katerina Kvit, LAKE Studio, The COAT by Katya Silchenko, GOLETS, AMG, Bobkova, Call me GASANOVA.
На клеточном уровне
В этом сезоне клетчатым может быть все - от пальто до вечернего платья.
Спектр выбора формы клетки, ее цвета и фактуры ткани - неограничен. Хотите носить пальто oversize в монохромную крупную клетку, комбинезон с брюками-клеш в "гусиную лапку" или платье с асимметричным подолом в клетку-тартан? Без проблем!
Просто выберите свою в коллекциях The COAT by Katya Silchenko, AMG, FROLOV, ELENAREVA, Jean Gritsfeldt, Elena BURBA, Bobkova, PRZHONSKAYA.
"Бананка" возвращается
Работников торговли из бурных 90-х можно смело отнести к апологетам "бананки".
Конечно, элементом их одежды эта сумочка стала исключительно из-за ее удобства, но сегодня - это снова модный девичий аксессуар.
Взять на вооружение "бананку" или просто перевесить сумочку на пояс предлагают Kаterina Kvit, Iryna DIL, The COAT by Katya Silchenko, Dafna MAY.