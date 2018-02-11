Женщины в науке: что исследуют и открывают украинки

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11 февраля в мире отмечают Международный день женщин в науке. По данным Института статистики ЮНЕСКО, обнародованным в 2017 году, только 28% ученых в мире - женщины.

В Украине статистика довольно неплохая: 46% женщин-ученых.

Талантливые украинские исследовательницы работают не только в Украине, но и за рубежом.

Так, украинка Марина Вязовская решила задачу упаковки шаров в 8-мерном пространстве, над которой ученые думали веками.

А Ольга Броварец, которая в соавторстве со своим научным руководителем открыла глубинные структурные механизмы нестабильности генома, стала самым молодым доктором физико-математических наук Украины.

ВВС Украина пообщалась с пятью женщинами-учеными, которые живут и работают в Украине.

Ольга Маслова, биолог

Копірайт зображення Катя Ніколаєва Image caption Ольга Маслова считает биологию очень красивой наукой

Моя любовь к клеточной биологии началась еще в детстве.

Клетки - это то, что нас формирует.

Именно состояние клеток и их "разговор" определяют все: от того, что нам можно или нельзя употреблять, до того, о чем мы думаем и в кого влюбляемся.

Кроме того, клеточная биология - очень красивая наука. Изображения, полученные благодаря конфокальной микроскопии, можно рассматривать как произведения искусства.

Я начинала с классического научного пути в университете: магистратура-аспирантура-защита диссертации.

Была буквально влюблена в объект своих дипломной и диссертационной работ - мезенхимальные клетки ткани пуповины.

Ольга Маслова Кандидат биологических наук

Блогер

Популятизатор науки

Младший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики

Но проанализировав все форматы своей деятельности, я поняла, что вероятно лучше всего мне удается оптимизировать имеющиеся методики, анализировать данные и популяризировать науку, а не заниматься рутинной работой.

Поэтому сейчас я занимаюсь, в основном, популяризацией науки. Выступаю с докладами, пишу статьи, комментирую резонансные событиях в сфере биотехнологий.

Стараюсь переводить с научного языка на "человеческий", ведь в современном мире информации становится все больше, а ориентироваться на данные из научных статей, к сожалению, умеют не все.

Кроме того, я поняла, что, конечно, доклады об инновационных технологиях - это круто и полезно, но не менее важно говорить о бытовых вещах с точки зрения науки.

Ведь понимание потребностей своего организма - это то, что может сразу применить каждый человек для улучшения своей жизни.

В прошлом году стала соучредителем проекта "Нобилитет", который популяризирует достижения нобелевских лауреатов.

Копірайт зображення Ольга Гучек Image caption Проект "Нобилитет", соучредителем которого является Ольга Маслова, популяризирует достижения нобелевских лауреатов

Также консультирую проекты, цель которых - применение современных клеточных технологий. А еще немного "играю" запахами - занимаюсь проектом Needorium. Мы создаем ароматные аксессуары на базе современных научных данных о влиянии запахов на мозг.

Мне посчастливилось не иметь серьезных проблем, связанных с полом. Хотя традиционные вопросы из серии "Почему до сих пор не рожаешь?" и подобные шутки встречались.

В биологии, особенно в клеточной и молекулярной, женщин достаточно много.

Моими преподавательницами и научными руководителями часто были женщины. Но подчеркну - это особенности конкретной отрасли. В других сферах бывает по-разному.

По моему мнению, нужно избавляться от гендерных стереотипов еще в школе, перестать делить сферы деятельности по половому признаку. Вместо этого - поощрять людей делать то, что им лучше всего удается.

Кроме того, равные права и обязанности, например, в семейных, бытовых делах, позволят избавиться от перекладывания заботы о ребенке исключительно на мать и, соответственно, помогут распределить время более рационально.

Что касается развития украинской науки, то перспективы есть всегда. Главное - понять свою цель на данном этапе жизни и воплощать ее.

Нужно больше ездить на конференции и в школы, знакомиться и сотрудничать с коллегами, но не бояться выходить на интердисциплинарные темы и взаимодействовать с представителями бизнеса.

Юлия Безвершенко, физик

Копірайт зображення AFP Image caption Юлии Безвершенко нравится, что игра ума позволяет предугадывать реальный мир

Я занимаюсь математическими методами, которые применяют к задачам квантовых систем во внешних системах и управлению квантовыми системами.

В школе физика для меня была интересным, но не лучшим предметом. А уже во время учебы в Могилянке, когда на курсах теоретической физики увидела, что математика дает очень нетривиальные предсказания относительно реальности, я увлеклась и поняла, что мой выбор был правильным.

Больше всего в работе мне нравится то, что игра ума, которой является математика, позволяет предвидеть реальный мир.

Юлия Безвершенко кандидат физико-математических наук

заместитель председателя Совета молодых ученых Украины

участник рабочих групп Минобразования по поддержке молодых ученых

преподаватель "Киево-Могилянской Академии"

Я училась в правильном вузе и попала в правильный институт и правильный коллектив, где первоочередным был профессионализм.

Когда ты разбираешься в теме, твой гендер не важен.

Тенденции роста женского присутствия в науке набирают обороты, потому что им есть что привнести в эти сферы. Кроме того, у женщин есть природные качества, такие как внимательность к деталям, ответственность в работе, что важно в науке.

Популяризировать науку среди женщин надо еще в школе - показывать им возможности инженерии, программирования, науки.

Копірайт зображення Oleksiy Boldyriev Image caption Юлия Безвершенко (слева) хочет создать такие условия, при которых ученые возвращались бы в Украину из-за границы

Проблема Украины следующая: сфера науки стабильно недофинансируется, поэтому мы имеем тенденцию, что женщин в науке становиться больше потому, что эта профессия не дает прокормить семью.

Поэтому Украина может здесь показывать хорошую динамику и неплохое гендерное соотношение в науке, но причины могут быть не столь однозначны.

Я вижу будущее украинской науки, поэтому последние четыре года занимаюсь ее реформой.

В свое время я не поехала за границу из-за того, что понимала, что здесь есть у кого учиться и с кем работать.

Сейчас мы хотим превратить процесс оттока мозгов (brain drain) в циркуляцию мозгов (brain circulation), то есть создать такие условия, при которых люди будут или возвращаются к нам из-за рубежа, получив там опыт, или просто к нам приедут другие, потому что мы конкурентоспособны.

Верю, что мы сможем изменить этот тренд.

Елена Ванеева, математик

Копірайт зображення Олена Ванєєва Image caption Симметрия встречается не только в математике, а везде вокруг нас, убеждает Елена Ванеева

Я занимаюсь симметриями дифференциальных уравнений. Это очень интересная часть математики, ведь все предметы вокруг нас имеют некую симметрию. Она есть и в математических объектах.

Я поняла, что хочу заниматься наукой еще во время учебы в университете в Днепропетровске. Я попробовала и поступила в Институт математики в Киеве.

С этим связана одна интересная история: объявление о наборе в аспирантуру разместил в интернете мой будущий муж. Так что это объявление оказалось и брачным.

Елена Ванеева кандидат математических наук

старший научный сотрудник Института математики

Считаю, что человеку, который пришел в науку, должно повезти с научным руководителем.

Мне повезло - я попала в среду энтузиастов.

Представьте себе: молодая женщина-ученый, которая попадает в новую для себя среду, видит, что задачей, которую она сейчас решает, интересуются люди из многих стран. Это очень вдохновляет.

Я начала ездить за границу и общаться с коллегами. У меня есть соавторы на Кипре и в Чехии.

Я стала первой женщиной в институте, которая возглавила Совет молодых ученых. Никогда не чувствовала дискриминации как женщина-ученый.

Не скажу, что я не слышала о таком. Но, к счастью, сама никогда с такими фактами не сталкивалась.

В нашем институте сейчас очень много молодых женщин. Отчасти из-за того, что не все мужчины соглашаются на ту зарплату, которую предлагают.

Как привлечь больше девушек в науку?

Сделать так, чтобы они поверили, что могут это делать. Это будет подбадривать и поощрять.

Нам не нужно изобретать велосипед, мы можем просто перенять опыт других стран.

Проблема часто заключается не в том, что женщин ущемляют в науке, а в том, что они сами часто думают, что не смогут этим заниматься.

Копірайт зображення Олена Ванєєва Image caption Елена Ванеева на конференции для женщин-ученых в Бонне

Математику для научной деятельности нужно не очень много: компьютер, бумага, ручка и доступ к международным базам статей и других работ.

В работе в Украине, конечно, можно найти плюсы по сравнению с Западом.

Моя семейная жизнь не помешала науке.

Конечно, когда у вас маленькие дети, это несколько замедляет процесс, потому что вы не сможете определенное время активно посещать конференции. Но это все временно.

Ни в коем случае не стоит ради карьеры лишать себя радости материнства, а ради семьи - любимого дела.

Олеся Бессмертная, биолог

Копірайт зображення Олеся Безсмертна Image caption Олеся Бессмертная убеждена: если человек - достойный ученый, гендерная принадлежность не имеет значения

Я поступила на биологию, потому что мне всегда нравилось исследовать что-то живое.

В Луцком университете были такие преподаватели, которые сумели заинтересовать заниматься наукой дальше и поступать в аспирантуру.

Моя студенческая работа касалась папоротников. В аспирантуре сохранялось желание продолжать исследование этой темы.

Олеся Бессмертная кандидат биологических наук

ведущий биолог Киевского национального университета им. Шевченко

ассистент кафедры биологии растений Института биологии и медицины

Повлияла романтичность и таинственность объекта - во время научных исследований искать цветок папоротника. Научной работой занимаюсь с 2009 года. Я люблю жизнь. А биология - это наука о жизни, обо всем живом, что нас окружает. Вот так оно и совпало.

Дискриминации как женщина-ученый никогда не испытывала.

Может, кто-то мне и возразит, сказав, что девушек притесняют. Я слышала такие разговоры, что иногда на женщин давят, если взять, к примеру, аспирантуру.

Ведь надо выйти замуж, родить ребенка, а это все замедлит защиту диссертации и научный рост. Я такого не испытывала никогда.

Копірайт зображення Олеся Безсмертна Image caption На выбор Олеси Бессмертной повлияла романтика - хотела найти цветок папоротника

Если в другой области науки, например, физике, больше мужчин, то в биологии - 50 на 50, или даже женщин больше. Если человек - достойный ученый, то гендерная принадлежность не имеет значения.

Конечно, сейчас трудные времена для ученых и науки. Несколько пренебрежительное отношение в нашей стране к науке порождает то, что многие молодые люди разочаровывается в исследовательской работе.

Проблемы коррупции, плагиата и псевдоученых также поднимаются.

Но, как говорится, хочешь жить в лучшей стране - начинай с себя.

Хочешь, чтобы была качественная наука - начинай ее такой делать, вкладывать в нее.

Наверное, даже не наше поколение будет чувствовать какие-то последствия этого. Но, если ничего не делать, ничего и не изменится.

Галина Клим, физик

Копірайт зображення Галина Клим Image caption Галину Клим на научную работу стимулируют достижения

Когда-то в школе я мечтала о совсем другом направлении - хотела быть медиком. Но обстоятельства сложились иначе.

Была такая специальность - физическая биомедицинская электроника. Мне понравилась эта тематика, а позже я развила ее в физическом направлении.

Я люблю свою работу, люблю видеть результат. Меня стимулируют достижения, хочется работать дальше. Я, пожалуй, нашла свой путь и сумела себя реализовать.

Галина Клим доктор технических наук

доцент кафедры специализированных компьютерных систем

член Общества студентов, аспирантов и молодых ученых "Львовской политехники"

член комиссии Минобразования по экспертированию проектов молодых ученых

Люблю науку еще за то, что постоянно узнаешь что-то новое. Ты не стоишь на месте, всегда учишься, развиваешься.

Поскольку сейчас я преподаю на кафедре, то есть возможность передать свои знания студентам и чему-то научиться от них.

В среде, где я работаю, значительно меньше женщин, чем мужчин. На кафедре специализированных компьютерных систем, где я работаю, я - единственная женщина среди девяти мужчин.

На старте своей карьеры были моменты, когда чувствовала дискриминацию как женщина. Сейчас такого меньше, это очень радует.

Копірайт зображення Галина Клим Image caption Для женщин в науке нужно создать благоприятные условия, убеждена Галина Клим

Наука приобретает женское лицо. Сейчас к женщинам в науке стали относиться либеральнее. Положительные сдвиги на себе я уже почувствовала.