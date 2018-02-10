Самые красивые сады, созданные природой - фото

Бразильский фотограф Марсио Кабрал одержал победу в международном фотоконкурсе, который ежегодно организует Британское Королевское садоводческое общество .
Фотография под названием "Восход в Серрадо" сделана в бескрайнем экорегионе тропической бразильской саванны.
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Marcio Cabral
Тирон Макглинчи, управляющий директор
IGPOTY, сказал: "Марсио создал впечатляющую картину растительной жизни в Серрадо. Он передал красоту цветов Paepalanthus chiquitensis в тот момент, когда они протянули свои лепестки к солнцу".
Другие фото садов и ландшафтных композиций со всего мира также высоко оценили на конкурсе. Авторы изобразили природу в разные времена года - от холмов золотого риса в Китае до хомяка с цветком в Австрии.
Итак, представляем вашему вниманию победителей конкурса "Садовый фотограф 2018 года".
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Mark Bauer
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Марк Бауэр "постелил" ковер из пурпурного вереска, который увидел в Национальном заповеднике в Дорсете
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Annie Green-Armytage
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Энни Грин-Армиттекс обнаружила в Баварии двери хоббита. Свою фотографию автор назвала "Лунные врата"
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Shaofeng Zhang
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Холмы, покрытые золотым рисом в китайской провинции Чжэцзян. Автор - Шаофен Чжан
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Yi Fan
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Фото опасного лекарственного растения, произрастающего в горах Юньнань в Китае, принесло победу Йи Фану
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Steve Lowry
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Стив Лоури из Северной Ирландии использовал поляризованный свет, чтобы передать структуру древесины
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Mauro Tronto
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Мауро Тронто отметили за его фото горы в Пьемонте, Италия
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Henrik Spranz
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Дикий хомяк нюхает цветок в Вене, Австрия. Фото Хенрика Спранца
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Marianne Majerus
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Этот зимний пейзаж в замке Ансамбур в Люксембурге запечатлела Марианна Майерус
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Cathryn Baldock
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Кэтрин Белдки создала замечательную и одновременно сложную композицию из листьев кувшинок и одержала победу в категорию "Абстракция"
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John Glover
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Джон Гловер увидел этот восход солнца в Восточном Сассексе
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Alan Price
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Самка дрозда остановилась в поисках растения, чтобы построить гнездо в Гвинеде, Уэльс. Фото Алана Прайса
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Nigel McCall
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Фото фруктов и цветов в графстве Кармартеншир (Уэльс) принесло Найджелу Макколлу победу в одной из номинаций
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Minghui Yuan
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Эту гусеницу с яркой прической заметил в китайском городе Ухань фотограф Минхуэй Юань
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Anne Maenurm
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Склоны словенских гор, покрытые дикими нарциссами, зафиксировала Энн Менурм
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Hans Van Horssen
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Ганс Ван Хорсен сделал фотографию паука, который плетет паутину на цветке хелениума, чтобы защитить своих детенышей
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Andrea Pozzi
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Андреа Поцци заняла первое место в категории "Дыхание пространства" с фото из Территориального парка Тумстоун, Канада
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Alison Staite
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Такие залитые солнцем цветы растут в Королевских садах в Кью в Западном Лондоне. Фото Алисон Штайтель
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Volker Michael
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Фолкер Майкл получил высокую оценку жюри за фото глицинии в полном расцвете в Германии
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Frantisek Rerucha
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Композиция из сухих цветов Франтишека Рерухы
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William Dore
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"Одинокие" сосны, окутанные туманом и дождем, в Троссахсе, Шотландия. Фото Уильяма Дора
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Masumi Shiohara
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Этот натюрморт со сливами Масуми Шиохара получил высокую оценку жюри
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Clay Bolt
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Клей Болт создал целую фотосерию, чтобы показать бедственное положение пчел в Северной Америке. Насекомые страдают от загрязнения окружающей среды и болезней
Подать работы для участия в международном конкурсе "Садовый фотограф-2019" можно до 20 февраля.