Самые красивые сады, созданные природой - фото

  • 10 февраля 2018

Бразильский фотограф Марсио Кабрал одержал победу в международном фотоконкурсе, который ежегодно организует Британское Королевское садоводческое общество.

Фотография под названием "Восход в Серрадо" сделана в бескрайнем экорегионе тропической бразильской саванны.

Luminescent flowers beneath a sunrise Копірайт зображення Marcio Cabral

Тирон Макглинчи, управляющий директор IGPOTY, сказал: "Марсио создал впечатляющую картину растительной жизни в Серрадо. Он передал красоту цветов Paepalanthus chiquitensis в тот момент, когда они протянули свои лепестки к солнцу".

Другие фото садов и ландшафтных композиций со всего мира также высоко оценили на конкурсе. Авторы изобразили природу в разные времена года - от холмов золотого риса в Китае до хомяка с цветком в Австрии.

Итак, представляем вашему вниманию победителей конкурса "Садовый фотограф 2018 года".

Purple heather in a misty landscape Копірайт зображення Mark Bauer
Image caption Марк Бауэр "постелил" ковер из пурпурного вереска, который увидел в Национальном заповеднике в Дорсете
A circular doorway looking onto a green landscaped garden Копірайт зображення Annie Green-Armytage
Image caption Энни Грин-Армиттекс обнаружила в Баварии двери хоббита. Свою фотографию автор назвала "Лунные врата"
Hills covered in yellow rice plants with misty clouds behind Копірайт зображення Shaofeng Zhang
Image caption Холмы, покрытые золотым рисом в китайской провинции Чжэцзян. Автор - Шаофен Чжан
Two pink flower buds covered in water and ice, surrounded by snow Копірайт зображення Yi Fan
Image caption Фото опасного лекарственного растения, произрастающего в горах Юньнань в Китае, принесло победу Йи Фану
A microscopic view showing tree cells in blue and purple colours Копірайт зображення Steve Lowry
Image caption Стив Лоури из Северной Ирландии использовал поляризованный свет, чтобы передать структуру древесины
A rocky mountainous landscape with a river and orange trees Копірайт зображення Mauro Tronto
Image caption Мауро Тронто отметили за его фото горы в Пьемонте, Италия
A wild hamster holding a purple flower Копірайт зображення Henrik Spranz
Image caption Дикий хомяк нюхает цветок в Вене, Австрия. Фото Хенрика Спранца
A snow-covered landscape showing a garden maze in front of a forest Копірайт зображення Marianne Majerus
Image caption Этот зимний пейзаж в замке Ансамбур в Люксембурге запечатлела Марианна Майерус
A composite photo showing lily pads in green and purple colours Копірайт зображення Cathryn Baldock
Image caption Кэтрин Белдки создала замечательную и одновременно сложную композицию из листьев кувшинок и одержала победу в категорию "Абстракция"
A field of purple, yellow, orange and red flowers Копірайт зображення John Glover
Image caption Джон Гловер увидел этот восход солнца в Восточном Сассексе
A blackbird looking through a green fern leaf Копірайт зображення Alan Price
Image caption Самка дрозда остановилась в поисках растения, чтобы построить гнездо в Гвинеде, Уэльс. Фото Алана Прайса
A wild garden with apple trees and purple flowers Копірайт зображення Nigel McCall
Image caption Фото фруктов и цветов в графстве Кармартеншир (Уэльс) принесло Найджелу Макколлу победу в одной из номинаций
A caterpillar with long yellow and black hair Копірайт зображення Minghui Yuan
Image caption Эту гусеницу с яркой прической заметил в китайском городе Ухань фотограф Минхуэй Юань
A green slope covered in white flowers with a mountain range in the background Копірайт зображення Anne Maenurm
Image caption Склоны словенских гор, покрытые дикими нарциссами, зафиксировала Энн Менурм
An orange flower encased in a spider web with a spider Копірайт зображення Hans Van Horssen
Image caption Ганс Ван Хорсен сделал фотографию паука, который плетет паутину на цветке хелениума, чтобы защитить своих детенышей
A landscape showing a river with yellow and red plants with a mountain in the background Копірайт зображення Andrea Pozzi
Image caption Андреа Поцци заняла первое место в категории "Дыхание пространства" с фото из Территориального парка Тумстоун, Канада
Purple flowers lit in sunlight Копірайт зображення Alison Staite
Image caption Такие залитые солнцем цветы растут в Королевских садах в Кью в Западном Лондоне. Фото Алисон Штайтель
A cobbled path with purple plants hanging on both sides Копірайт зображення Volker Michael
Image caption Фолкер Майкл получил высокую оценку жюри за фото глицинии в полном расцвете в Германии
Cream flowers with a purple flower in the centre Копірайт зображення Frantisek Rerucha
Image caption Композиция из сухих цветов Франтишека Рерухы
A black and white photo of a hill covered in trees Копірайт зображення William Dore
Image caption "Одинокие" сосны, окутанные туманом и дождем, в Троссахсе, Шотландия. Фото Уильяма Дора
A branch with green leaves and purple plums Копірайт зображення Masumi Shiohara
Image caption Этот натюрморт со сливами Масуми Шиохара получил высокую оценку жюри
A large yellow sunflower with a bee in the centre Копірайт зображення Clay Bolt
Image caption Клей Болт создал целую фотосерию, чтобы показать бедственное положение пчел в Северной Америке. Насекомые страдают от загрязнения окружающей среды и болезней

Подать работы для участия в международном конкурсе "Садовый фотограф-2019" можно до 20 февраля.

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