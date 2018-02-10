Самые красивые сады, созданные природой - фото

Бразильский фотограф Марсио Кабрал одержал победу в международном фотоконкурсе, который ежегодно организует Британское Королевское садоводческое общество.

Фотография под названием "Восход в Серрадо" сделана в бескрайнем экорегионе тропической бразильской саванны.

Копірайт зображення Marcio Cabral

Тирон Макглинчи, управляющий директор IGPOTY, сказал: "Марсио создал впечатляющую картину растительной жизни в Серрадо. Он передал красоту цветов Paepalanthus chiquitensis в тот момент, когда они протянули свои лепестки к солнцу".

Другие фото садов и ландшафтных композиций со всего мира также высоко оценили на конкурсе. Авторы изобразили природу в разные времена года - от холмов золотого риса в Китае до хомяка с цветком в Австрии.

Итак, представляем вашему вниманию победителей конкурса "Садовый фотограф 2018 года".

Копірайт зображення Mark Bauer Image caption Марк Бауэр "постелил" ковер из пурпурного вереска, который увидел в Национальном заповеднике в Дорсете

Копірайт зображення Annie Green-Armytage Image caption Энни Грин-Армиттекс обнаружила в Баварии двери хоббита. Свою фотографию автор назвала "Лунные врата"

Копірайт зображення Shaofeng Zhang Image caption Холмы, покрытые золотым рисом в китайской провинции Чжэцзян. Автор - Шаофен Чжан

Копірайт зображення Yi Fan Image caption Фото опасного лекарственного растения, произрастающего в горах Юньнань в Китае, принесло победу Йи Фану

Копірайт зображення Steve Lowry Image caption Стив Лоури из Северной Ирландии использовал поляризованный свет, чтобы передать структуру древесины

Копірайт зображення Mauro Tronto Image caption Мауро Тронто отметили за его фото горы в Пьемонте, Италия

Копірайт зображення Henrik Spranz Image caption Дикий хомяк нюхает цветок в Вене, Австрия. Фото Хенрика Спранца

Копірайт зображення Marianne Majerus Image caption Этот зимний пейзаж в замке Ансамбур в Люксембурге запечатлела Марианна Майерус

Копірайт зображення Cathryn Baldock Image caption Кэтрин Белдки создала замечательную и одновременно сложную композицию из листьев кувшинок и одержала победу в категорию "Абстракция"

Копірайт зображення John Glover Image caption Джон Гловер увидел этот восход солнца в Восточном Сассексе

Копірайт зображення Alan Price Image caption Самка дрозда остановилась в поисках растения, чтобы построить гнездо в Гвинеде, Уэльс. Фото Алана Прайса

Копірайт зображення Nigel McCall Image caption Фото фруктов и цветов в графстве Кармартеншир (Уэльс) принесло Найджелу Макколлу победу в одной из номинаций

Копірайт зображення Minghui Yuan Image caption Эту гусеницу с яркой прической заметил в китайском городе Ухань фотограф Минхуэй Юань

Копірайт зображення Anne Maenurm Image caption Склоны словенских гор, покрытые дикими нарциссами, зафиксировала Энн Менурм

Копірайт зображення Hans Van Horssen Image caption Ганс Ван Хорсен сделал фотографию паука, который плетет паутину на цветке хелениума, чтобы защитить своих детенышей

Копірайт зображення Andrea Pozzi Image caption Андреа Поцци заняла первое место в категории "Дыхание пространства" с фото из Территориального парка Тумстоун, Канада

Копірайт зображення Alison Staite Image caption Такие залитые солнцем цветы растут в Королевских садах в Кью в Западном Лондоне. Фото Алисон Штайтель

Копірайт зображення Volker Michael Image caption Фолкер Майкл получил высокую оценку жюри за фото глицинии в полном расцвете в Германии

Копірайт зображення Frantisek Rerucha Image caption Композиция из сухих цветов Франтишека Рерухы

Копірайт зображення William Dore Image caption "Одинокие" сосны, окутанные туманом и дождем, в Троссахсе, Шотландия. Фото Уильяма Дора

Копірайт зображення Masumi Shiohara Image caption Этот натюрморт со сливами Масуми Шиохара получил высокую оценку жюри

Копірайт зображення Clay Bolt Image caption Клей Болт создал целую фотосерию, чтобы показать бедственное положение пчел в Северной Америке. Насекомые страдают от загрязнения окружающей среды и болезней

Подать работы для участия в международном конкурсе "Садовый фотограф-2019" можно до 20 февраля.