Мирослав Попович: моральный авторитет и гуманист

После известия о смерти философа Мирослава Поповича его чаще всего вспоминали как гуманиста и морального авторитета.

Академик, украинский ученый-философ, директор Института философии имени Григория Сковороды НАН Украины ушел из жизни на 88-м году.

Мирослав Попович родился в Житомире, стал выпускником философского факультета Киевского национального университета имени Шевченко.

После окончания вуза он работал директором школы и учителем в Тернопольской области. А после трех лет учительства поступил в аспирантуру в Институте философии имени Григория Сковороды НАН Украины.

Сюда Мирослав Попович пришел в 1956-м. И всю жизнь, то есть более 60 лет, оставался сотрудником Института, а в 2001 стал его директором.

Без политики не обойтись

Кроме значительного научного наследия в области культурологии, логики, украинской истории и философии Мирослав Попович не оставался в стороне от политических событий в Украине. Хотя и не входил в политические партии и движения.

Признавал, что без политики не обойтись, однако говорил, что оценка и влияние на политические события должны быть "под углом морали и порядочности".

Так он, в частности, говорил в 2012 году, в период президентства Виктора Януковича, после того, как украинские интеллектуалы создали инициативную группу "1 декабря".

В нее в 2011 году вошли Вячеслав Брюховецкий, Богдан Гаврилишин, Семен Глузман, Владимир Горбулин, кардинал Любомир Гузар, Иван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Евгений Сверстюк, Вадим Скуратовский, Игорь Юхновский.

Группа ставила на взгляд многих слишком идеалистические цели - побудить к диалогу власть и общественность. Результатом деятельности был документ "Слово о свободе и ответственности", а также попытки проводить национальные круглые столы для обсуждения болезненных проблем общества. Впрочем, значительных результатов эта группа не достигла.

"Быть человеком"

Заметным событием в жизни Мирослава Поповича стало издание в 2005 году книги "Червоне століття", а впоследствии ее перевод на русский - "Кровавый век". Она посвящена ключевым событиям ХХ века и, как признавал сам академик, адресована в том числе и российскому читателю. Это - монография об истории европейской цивилизации в прошлом веке, которая оказала значительное влияние и на сегодняшние события в Украине.

Всю жизнь мне, прежде всего, хотелось понять мир, в котором я живу Мирослав Попович

"Всю жизнь мне, прежде всего, хотелось понять мир, в котором я живу. Моей профессией стала достаточно общая и абстрактная дисциплина - логика и философия науки ... Не уверен, что конкретные обстоятельства моего времени будут такими же интересными для тех, кто вошел в новое тысячелетие молодым. Но, в конце концов, это книга об исторических смыслах, то есть, о добре и зле", - написал Мирослав Попович в предисловии к книге.

"Быть человеком" - так называлась его книга, изданная в 2011 году.

Как отмечает ученый из Национального университета "Острожская академия" Дмитрий Шевчук в журнале "Критика", автор доказывает, что "быть человеком - это быть способным различать истину и ошибку, добро и зло, прекрасное и безобразное".

Мирослав Попович, говорит философ, всегда считал, что "мы не теряем такую способность, и это вселяет оптимизм".

Европейский гуманист

"Украина потеряла великого мыслителя и одного из своих неоспоримых моральных авторитетов. Вечная память человеку, который дал нам пример правды и свободы", - написал в Facebook президент Петр Порошенко.

"Если посмотреть сегодня с дистанции на жизнь этого светлого человека, можно уже увидеть, что мы были современниками настоящего европейского гуманиста. Быть современниками - это большая ответственность. Это означает не предать надежд и мечтаний людей", - пишет в Facebook публицист Виталий Портников.

"Философ, великий украинец. Он с одинаковой легкостью и восторгом говорил о кулинарии и о сложных вещах. И всегда болел за все, что происходит с Украиной", - написала певица и телеведущая Анжелика Рудницкая.

"До сих пор знаю наизусть целые куски Гоголя, зачитанные Вами на лекции, именно Вашим голосом, хотя неоднократно читала их до этого, но так сильно и навсегда многое сказанное именно Вами врезалось в память", - признается в Facebook читательница ВВС Украина Ольга Желиховская.

"Украинский ученый, философ, мыслитель, энциклопедист. Такие люди, без преувеличения и без пафоса, рождаются очень редко. Я благодарен судьбе и своей профессии журналиста за то, что смог, пусть только раз, но попить чаю и поговорить с этим выдающимся мыслителем" , - пишет в Facebook журналист Роман Чернышев.

"Тогда меня поразили абсолютно живые, молодые глаза и улыбающийся взгляд уже совсем пожилого человека (разговор состоялся в 2014-м). А еще на рингтоне его мобильного стоял неувядающий Let it be от Битлов", - добавляет журналист.