Что известно о массовой гибели россиян в Сирии

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Американская авиация 7 февраля нанесла в Сирии массированный артиллерийский удар по проправительственным силам возле Хишама, что привело к гибели более 100 человек. Источник телеканала CBS в Пентагоне сообщал, что среди погибших якобы были российские наемники.

О том, что в результате удара американской коалиции могли погибнуть россияне, также сообщало иранское агентство Fars, однако оно называло их российскими военными советниками.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник заявил, что по вопросу о погибших россиянах в Сирии необходимо обращаться в первую очередь в оборонное ведомство. Министерство обороны России эту информацию подтвердить отказывается.

Русская служба Би-би-си собрала то, что известно на данный момент о возможной гибели россиян в Сирии.

Зачем был нанесен авиаудар?

Американские военные назвали удар возле Хишама ответом на нападение на штаб повстанцев, в котором находились советники коалиции.

Как заявили в штабе операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), удар стал ответом на "неспровоцированное нападение" сторонников Башара Асада на штаб Сирийских демократических сил (СДС).

По информации американского издания Politico, американские военные заранее уведомили российскую сторону о планах нанести удар по району, где находились проправительственные силы.

По версии российского минобороны, все обстояло не так: атаке подверглись не поддерживаемые США бойцы СДС, а сирийские ополченцы, которые проводили операцию против "спящей ячейки" запрещенной в России и других странах экстремистской группировки "Исламское государство" в районе бывшего нефтеперерабатывающего завода "Эль-Исба".

При этом в ведомстве подчеркнули, что ополченцы, попавшие под удар коалиции, не согласовали свою операцию с командованием российской оперативной группы.

Откуда пошли разговоры о гибели россиян?

Американский телеканал CBS 9 февраля со ссылкой на источники в министерстве обороны США сообщил о гибели российских наемников в результате удара на северо-востоке Сирии.

По информации источников телеканала, это были бойцы российских частных военных компаний (ЧВК), которые участвуют в сирийском конфликте на стороне правительственных сил.

Источники также подчеркивали, что если эта информация подтвердится, то это станет первым случаем, когда силы США нанесли удар по россиянам в Сирии.

Затем группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) в своем телеграм-канале высказала предположение, что под авиаудар США в Сирии могли попасть российские военные из "ЧВК Вагнера", которая действует на месторождениях полезных ископаемых в долине Евфрата.

Об атаке на военных из "ЧВК Вагнера" сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" и бывший полевой командир самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков).

Во вторник американское информагентство Блумберг со ссылкой на неназванные российские источники сообщило, что в результате американского удара якобы погибли более 200 человек. Собеседники агентства утверждают, что большинство погибших - россияне, работавшие по контракту на правительство Башара Асада.

В свою очередь неназванный американский чиновник в разговоре с тем же агентством оценил число погибших в результате удара примерно в 100 человек. При этом он не исключил, что еще 200-300 человек могли получить ранения.

Что известно о возможных жертвах?

Имя одного из погибших в Сирии россиян Русской службе Би-би-си сообщил сопредседатель партии "Другая Россия" Александр Аверин. Им оказался москвич Кирилл Ананьев, состоявший в "Другой России", а до этого - в "Национал-большевистской партии", деятельность которой запрещена российским судом.

"Мы таких людей называем старыми нацболами - это нацболы, которые уже в активных делах партии не участвуют, но в наших рядах состоят. Он участвовал во многих акциях, привлекался по административным и уголовным делам", - сообщил Аверин.

По его словам, Ананьев воевал в Донбассе на стороне самопровозглашенных республик и дослужился до командира минометного взвода, после чего уехал в Сирию. Погиб он, по данным Аверина, 7 февраля у населенного пункта Хишам. Именно там и тогда был осуществлен американский удар.

"Храбрый, сильный человек, который, видимо, искал такой жизни. Я больше помню его по Донбассу. Я не помню момента, когда он передислоцировался в Сирию", - прокомментировал Интерфаксу сообщение о гибели соратника лидер запрещенной НБП Эдуард Лимонов.

Кроме того, по данным CIT, в Дэйр-эз-Зоре погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев, Игорь Косотуров из города Асбеста Свердловской области, а также Владимир Логинов из Калининградской области. Все они, по данным исследователей, якобы были бойцами так называемой "ЧВК Вагнера".

Владимир Логинов был сотником казачьего хутора "Прегольский", говорится в сообщении "Балтийского отдельного казачьего округа". Там также утверждается, что он погиб 7 февраля 2018 года в районе Дейр-эз-Зора, "защищая на дальних подступах нашу Родину от нашествия обезумевших варваров".

У погибшего в Сирии 38-летнего Станислава Матвеева из Асбеста осталась жена и двое сыновей восьми и шести лет, рассказал изданию РБК его двоюродный брат Игорь Пацко. О гибели Матвеева он узнал от родных. По его словам, дата смерти его родственника совпадает с датой американского авиаудара.

"Я даже не знал, что он уехал [в Сирию]. Я просто в шоке. Больно, конечно, в юности мы постоянно были вместе", - сказал Пацко. По его словам, семье неизвестна точная причина гибели, они ждут информации, а также ответа, доставят ли на родину тело погибшего.

Друг Косотурова Любава Кочева в разговоре с РБК также подтвердила, что он погиб в Сирии 7 февраля, но информации об обстоятельствах его гибели нет.

Источники "Новой газеты" утверждают, что всего при ударе погибли 13 россиян, что значительно меньше оценки, приводившейся Стрелковым и иностранными СМИ. Никакой официальной информации о количестве погибших россиян - как и подтверждения информации о самом факте их гибели - до сих пор нет.

Что такое "ЧВК Вагнера?"

Как сообщало в 2016 году петербургское интернет-издание "Фонтанка.ру", батальона с тяжелым пехотным вооружением и бронетехникой, известного как "ЧВК Вагнера", формально не существует, поскольку оно не значится ни в силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а его бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава.

По данным издания, "ЧВК Вагнера" была сформирована на основе так называемого "Славянского корпуса", участвовавшего в сирийском конфликте в 2013 году. С весны 2014 года ЧВК якобы действовала в Крыму, затем на территории Луганской области, а с осени 2015 года основные усилия снова перенесены на территорию Сирии.

Командиром ЧВК "Фонтанка" называла профессионального военного, подполковника запаса Дмитрия Уткина, у которого якобы был боевой позывной "Вагнер".

Источники РБК сообщали, что группа "Вагнера" появилась на Ближнем Востоке незадолго до того, как Россия стала официально разворачивать свои военные базы в Сирии.

В ноябре 2017 года РБК сообщила, что Уткин стал гендиректором "Конкорд менеджмент и консалтинг" - управляющей компании ресторанного холдинга Евгения Пригожина, которая попала под санкции США.

Кто несет ответственность?

Накануне кандидат в президенты России от партии "Яблоко" Григорий Явлинский обратился к Владимиру Путину с требованием дать публичный отчет о нахождении и гибели в Сирии российских граждан.

"Уверен, что данное событие должно обсуждаться публично и открыто. Если массовая гибель российских граждан имела место, то соответствующие должностные лица, включая главнокомандующего Вооруженными Силами РФ, обязаны объявить об этом стране и определить, кто несёт за это ответственность", - заявил Явлинский.

"Я требую также объяснить, почему вообще российские граждане принимают участие в наземных войсковых операциях в Сирии, несмотря на заявления президента и министра обороны о выводе российских вооруженных формирований из этой страны и о том, что гражданская война в Сирии завершилась", - говорится на сайте партии "Яблоко".

Вместо Путина политику ответил пресс-секретарь Дмитрий Песков: он усомнился в том, что Явлинский может располагать точными данными о гибели россиян в Сирии.

"Я не думаю, что у господина Явлинского есть какие-то более надежные источники информации. Но в данном случае мы призываем все-таки не использовать сообщения СМИ, как первоисточник", - заявил во вторник Песков.

"Конечно же, все-таки, давайте отдавать себе отчет, что во многих странах мира находится достаточное количество наших соотечественников, россиян. И, конечно, здесь обладать какой-то детальной информацией очень сложно", - сказал пресс-секретарь.

Министр обороны США Джеймс Мэттис, в свою очередь, заявил, что видел новые сообщения в прессе о том, что среди жертв бомбардировки были российские наемники, но сам он не имеет подтверждения этой информации.

Сколько всего людей Россия потеряла в Сирии?

Точное число погибших в Сирии российских военнослужащих российские власти не называют. По подсчетам СМИ, за время операции, начавшейся в 2015 году, погибли около 40 российских военных.

Минобороны России сообщает только о гибели кадровых военнослужащих, в то время как в Сирии воюют не только кадровые военные, но и множество частных военных компаний.

Формально эти люди не относятся к оборонному ведомству, хотя, по сообщениям СМИ, они проходят тренировку на базах российской военной разведки. Сообщения о гибели наемников и даже сам факт их существования российские власти не комментируют.

В СМИ также появлялась информация о тайных захоронений российских военнослужащих, погибших в Сирии, однако в минобороны утверждают, что никаких тайных захоронений не было и нет.