От охранника до руководителя Одессы: кто такой мэр Труханов

Копірайт зображення UNIAN Image caption Геннадий Труханов в 2012 году стал членом парламента от Партии регионов

Антикоррупционное бюро задержало одного из самых скандальных мэров Украины - руководителя Одессы Геннадия Труханова.

Труханов впервые стал мэром Одессы в 2014 году сразу после Евромайдана. До этого он был членом парламента от Партии регионов.

Значительная часть его работы мэром прошла в постоянном конфликте с губернатором области Михеилом Саакашвили.

Кроме конфликтов с бывшим президентом Грузии, вокруг Труханова часто возникали громкие скандалы из-за его предполагаемого двойного гражданства.

Сам он наличие российского паспорта отрицает, не нашла доказательств этому и Служба безопасности Украины.

В связи с этой историей часть проукраинских организаций Одессы организовывали протесты с требованием отставки руководителя города.

14 февраля Национальное антикоррупционное бюро задержало Труханова после возвращения из-за границы, обвинив его в махинациях с имуществом на более чем 100 млн гривен.

Бизнесмен-охранник

Вокруг прошлого Геннадия Труханова и страниц его биографии, особенно касательно начала 90-х годов, в СМИ существует очень много версий.

В его официальной биографии указано, что он получил военное образование в одесском артиллерийском училище по специальности инженера по ремонту автомобильной техники.

Из рядов Вооруженных сил он уволился в 1992 году.

В начале 90-х Труханов начал работать охранником в компании "Минимакс", а затем открыл собственный охранный бизнес - охранную компанию "Капитан и Ко". Именно в звании капитана он уволился из армии.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Геннадий Труханов дважды выигрывал выборы мэра Одессы

В его официальной биографии в 90-х годах есть существенные "белые пятна". Однако международные расследователи опубликовали отчет итальянской полиции.

Документ датирован 1998 годом, в нем правоохранители называют Труханова возможным участником преступной группировки.

Сам он причастность к преступным организациям отрицает.

Согласно официальной биографии, с 2001 Труханов начал официально работать на российские компании.

Сначала он был "советником гендиректора по безопасности" компании "Лукойл-Украина", а затем помощником по вопросам безопасности в материнской компании нефтяного гиганта.

Во второй половине 2000-х годов Геннадий Труханов официально отошел от охранного бизнеса. Некоторое время он был помощником депутата парламента Виктора Развадовского, затем работал в компании "Укртрансконтейнер".

Путь в политику

В 2006 году он получил диплом юриста в Киевском университете внутренних дел, после чего пошел работать на государственную службу.

Бизнесмен и бывший охранник с 2008 по 2011 годы официально работал главным специалистом в госкомитете по делам ветеранов.

После этого снова вернулся в бизнес, а в 2012 году ушел в большую политику. Тогда Партия регионов выдвинула его кандидатом в депутаты в 136 мажоритарном округе Одессы, где он и победил.

После побега Виктора Януковича из Украины Геннадий Труханов покинул фракцию Партии регионов и начал сотрудничать с новой властью.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Геннадий Труханов вместе с президентом, губернатором и министром внутренних дел запускают патрульную полицию в Одессе летом 2015 года

В мае 2014 года состоялись досрочные выборы мэра Одессы, на которых Геннадий Труханов победил Эдуарда Гурвица.

Гурвиц несколько сроков руководил Одессой, а на момент выборов был депутатом Рады от "Удара".

Хотя Гурвиц формально представлял правящую тогда коалицию, местные эксперты указывали, что Труханов тоже имел поддержку центральной власти.

Борьба с Саакашвили

Еще раз выиграть выборы городского головы он сумел осенью 2015 года, когда проходили очередные местные выборы.

На этот раз главным оппонентом Труханова стала команда Саакашвили, которого в начале лета 2015 года президент назначил губернатором области.

Нормальные отношения у Саакашвили и Труханова продержались всего несколько месяцев.

Хотя официальным кандидатом в мэры от правящей БПП был заместитель Саакашвили Александр Боровик, однако местные эксперты указывали, что часть местных властных элит поддерживала именно Труханова.

После выборов борьба команды Саакашвили и части проукраинских организаций против мэра Одессы продолжалась.

В 2016 году активисты даже организовывали палаточный городок с требованием отставки Геннадия Труханова.

В апреле как раз появилось международное расследование об офшорах, в котором фигурировал Труханов вместе с его якобы российским гражданством и десятками офшорных компаний.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Перед выборами мэра Одессы в октябре 2015 года Геннадий Труханов и Михеил Саакашвили еще открывали вместе сервисный центр

Тогда протесты быстро разогнали, но Саакашвили продолжал обвинять мэра в коррупционных действиях и договоренностях с властями в Киеве.

В ноябре 2016 года Петр Порошенко уволил опального губернатора Саакашвили, и часть проблем у Труханова исчезла.

При этом сторонники Саакашвили и местные активисты устраивали протесты против мэра, в частности после пожара в детском лагере "Виктория".

Российский паспорт и дело НАБУ

Однако обвинения в наличии двойного гражданства в отношении Геннадия Труханова не прекратились.

Осенью 2017 года журналисты нашли в Федеральной налоговой службе данные, которые якобы доказывали, что Труханов является гражданином России.

"Не верьте лжи и слухами", - сказал тогда Труханов в ответ на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию.

Не нашли доказательств нарушения норм относительно двойного гражданства и правоохранители.

Однако уже в 2018 году за мэра Одессы взялось Национальное антикоррупционное бюро.

Геннадий Труханов покинул Украину в конце декабря 2017 года и более месяца не возвращался в страну. Сначала у него был оформлен отпуск, а потом командировка.

13 февраля 2018 года стало известно, с чем могло быть связано такое длительное отсутствие мэра Одесса.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В сентябре 2017 года в Одессе активисты подрались с полицией во время митингов, которые возникли после пожара в детском лагере "Виктория"

Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что подозревает мэра Одессы в коррупции.

Вместе с ним к незаконной схеме якобы причастны заместитель мэра, директор департамента коммунальной собственности и председатель постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности.

Следствие считает, что они нанесли ущерб бюджету города на более чем 100 млн гривен.

По версии следствия, городской совет в 2016 году приобрел имущество завода "Краян" у частной фирмы за 185 млн гривен.

Это же государственное имущество накануне продали на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия.

Тогда частная фирма купила его всего за 11,5 млн, но сумела вскоре продать городу уже за 185 млн.

Следствие считает, что это была схема хищения государственных средств, и чиновники были к ней причастны.