Саакашвили и суды: что защита будет делать дальше?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Саакашвили вернули в Польшу, откуда он прибыл, нарушив украинское законодательство, заявили в украинской Госпогранслужбе

Во вторник адвокаты Михеила Саакашвили подали в Окружной административный суд Киева иск к сразу нескольким государственным органам. Среди них - Государственная миграционная служба, Администрация Госпогранслужбы и МВД.

Защитники Саакашвили требуют признать незаконными действия этих ведомств по возвращению его в Польшу.

12 февраля Саакашвили задержали в ресторане в Киеве и силой вывезли в Польшу. Пограничная служба сообщила, что выполнила решение миграционной службы о возвращении Саакашвили в страну, из которой он попал на территорию Украины.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская открыла производство, чтобы выяснить, прошла ли реадмиссия Саакашвили без нарушений.

Чего хочет защита?

В иске Саакашвили просит суд обязать миграционную службу отменить решение о его возвращении в Польшу.

Адвокат Саакашвили Павел Богомазов объяснил ВВС Украина, что в иске защитники обосновывают, "почему нельзя было проводить те действия, которые они (миграционная служба. - Ред.) совершили" и пытаются истребовать через суд документы, на основании которых Саакашвили принудительно вывезли из Украины.

Кроме того, Саакашвили как лицо, лишенное гражданства, до сих пор находится под "дополнительной защитой", поскольку защита обжаловала отказ в предоставлении ему этого статуса, добавил адвокат.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Михеил Саакашвили во время своей пресс-конференции в Варшаве 13 февраля 2018 года

Вторым аргументом защитник Саакашвили называет уголовное дело, возбужденное против экс-главы Одесской ОГА:

"Ему запрещено за пределы Украины выезжать, поскольку следователи могут вызвать его на допросы, или меру пресечения ему делать", - добавляет адвокат.

Также защита Саакашвили ссылается на закон Украины о гражданах и лицах без гражданства:

"Лицо, которое лишено гражданства, но продолжает находиться на территории Украины - считается проживающим здесь и соответственно также не может быть либо экстрадировано, либо другим порядком вывезено за пределы Украины", - отмечает Богомазов.

В течение прошлого года и в начале этого Саакашвили часто вызывали в различные залы суда.

О "предоставлении дополнительной защиты"

В ноябре 2017 года Саакашвили подал в суд на Государственную миграционную службу, обжаловав отказ ведомства предоставлять ему "дополнительную защиту" как лицу, лишенному гражданства.

В феврале 2018 года Киевский апелляционный админсуд подтвердил, что миграционная служба законно отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Однако точка в этом деле не поставлена, поскольку адвокаты Саакашвили уже обжаловали это решение.

Если бы бывшему президенту Грузии предоставили такой статус, это бы сделало невозможным его депортацию из Украины.

Право на законное пребывание в Украине у него было до конца февраля: миграционная служба 30 ноября 2017 года продлила на три месяца разрешение на законное пребывание в Украине.

Лишение гражданства

Еще один незавершенный судебный процесс - экс-глава Одесской ОГА обжалует решение президента Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства.

29 января 2018 года кассационный административный суд перенес рассмотрение этого иска Саакашвили к Порошенко на 16 февраля.

"Мы планируем идти с коллегой на судебное заседание 16 февраля", - сообщил адвокат Богомазов.

Уголовное дело

Генпрокуратура и СБУ обвиняют Саакашвили в содействии преступным организациям и посягательстве на целостность Украины. По этой статье ему грозит от трех до пяти лет заключения.

Там утверждают, что он получал средства на акции от Сергея Курченко - бизнесмена из окружения экс-президента Виктора Януковича, который находится в России.

Сам Саакашвили все обвинения отрицает.

26 января 2018 года по этому делу Апелляционный суд Киева избрал Саакашвили меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Срок действия меры пресечения завершился на прошлой неделе.

Дело о незаконном пересечении границы

Копірайт зображення Getty Images Image caption 10 сентября 2017 года Саакашвили в окружении своих сторонников пересек границу Украины с Польшей, хотя этому пытались помешать украинские пограничники

10 сентября 2017 года Саакашвили - несмотря на сопротивление украинских властей - прорвался в Украину вместе с рядом своих соратников. После этого в отношении него возбудили административное дело.

Точку в этом деле поставили в сентябре.

Мостиский районный суд Львовской области признал экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили виновным в незаконном пересечении украинской границы и оштрафовал его на 3400 грн - 200 необлагаемых минимумов.

Дела в Грузии

В Грузии против Саакашвили также возбуждено несколько уголовных дел.

Среди них - по обвинению в злоупотреблении властью.

В январе суд в Тбилиси вынес приговор по этому делу: Саакашвили заочно приговорили к трем годам лишения свободы.

Адвокат Саакашвили заявил, что ознакомился с делом и не нашел никаких доказательств, подтверждающих вину его клиента.

Сам политик называет выдвинутые против него обвинения - как в Украине, так и в Грузии - политически мотивированными.