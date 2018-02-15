Онколог: предотвратить детский рак невозможно

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15 февраля - всемирный день ​​онкобольного ребенка. О том, сколько детей в Украине болеют раком, самых распространенных его формах и возможности это предотвратить рассказал главный врач Национального института рака Андрей Безносенко.

ВВС Украина: Какова ситуация с заболеванием детей раком в Украине, увеличивалось ли количество больных за последние годы?

Андрей Безносенко: Во всех странах мира, в том числе в Украине, статистика заболевания раком постепенно растет во всех возрастных категориях, в том числе у детей.

Если то, что взрослые чаще болеют раком, связано со старением населения на планете, то рост детской заболеваемости - с другими факторами. Сейчас больше рождается детей с проблемами. В случаях, когда женщины ранее не могли забеременеть, теперь рождаются недоношенные дети. Ранее у таких детей было меньше шансов выжить, сейчас их выхаживают. Постепенно увеличивается количество онкологических заболеваний у них.

По данным института рака, в 2015 году в Украине раком заболели 1078 детей в возрасте до 18 лет, в 2016 году - 1100 детей. Из них в течение года 270 детей умерли. Есть постепенный рост. Это данные без Крыма и неподконтрольных территорий.

Если брать процентное соотношение количества больных к детскому населению, то такие данные похожи и в соседних странах.

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ВВС Украина: Какие формы рака у детей наиболее распространены в Украине?

Андрей Безносенко: Чаще всего встречаются опухоли почек, нейробластомы, лейкемия, рак костей, опухоли головного мозга. Такие опухоли распространены среди детей и во всем мире.

ВВС Украина: Какова основная причина заболевания раком у детей? У взрослых известно, что следует избегать факторов риска, не курить, избегать длительного пребывания в солярии - и можно уменьшить риск заболевания. А почему болеют дети?

Андрей Безносенко: Если бы я знал ответ на этот вопрос, я жил бы в Монако. Очень много онкозаболеваний у детей есть с рождения. Еще из роддома могут забирать детей на операции. Есть генетически обусловленные опухоли.

Но чаще всего причины заболевания раком у детей, к сожалению, неизвестны. Предотвратить их так же невозможно. Родители спрашивают, почему наш ребенок, если мы не пили, не курили, беременность проходила нормально, но ответа на этот вопрос нет.

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ВВС Украина: Что надо знать родителям, на что обращать внимание, как предотвратить, вовремя заметить заболевание?

Андрей Безносенко: Предотвратить рак у детей невозможно. А для тех самых распространенных форм заболевания, которые я назвал, нет четких факторов риска, избежав которых можно предотвратить болезнь. Единственное, что можно, это вовремя пройти обследование. Если есть головокружение, ножка болит - идти к врачу.

Онконастороженность у родителей должна быть. Потому что очень часто обращаются уже с запущенными формами рака у детей. Лечение от рака дорогое и длительное. В детской онкологии самая большая текучесть кадров. Врачи, медсестры, санитарки не выдерживают психологической нагрузки при такой работе и уходят.

Если не брать детские случаи, взрослым следует избегать факторов риска, которые приводят к раку - курения, алкоголя, ионизирующего излучения, вредного производства.