"Я вылечила крыло бабочке в память о маме"

Когда-то ныне покойная мама сказала Роми Макклоски: "Увидишь бабочку - это будет знак, что я рядом". Эти слова так запали в душу Роми, что через десятки лет она решилась на нечто необычное.

Макклоски медленно приближается к бабочке. Ее тельце лежит на столе, обездвиженное при помощи проволоки. Одно крыло распрямлено - хрупкая оранжевая мембрана, испещренная чернильно-черными венами. Другое крыло растерзано и напоминает кусок швейцарского сыра. Макклоски берет острые ножницы для рукоделия.

"Ладно, малыш, - говорит она. - Сейчас посмотрим, смогу ли я тебя спасти".

Роми Макклоски спасает бабочек с тех пор, как в один теплый сентябрьский день в прошлом году нашла у себя в саду несколько гусениц монарха.

Она вырастила их под сеткой дома, в гостиной, потому что в природе они имеют меньше шансов пережить метаморфозу - из-за пестицидов и паразитов.

"Бабочки-монархи - прекрасные. Яркие, оранжево-черные в крапинку, с удивительным черным пушистым тельцем, как будто одеты в шубки. Они достаточно хрупкие, но одновременно и выносливые", - рассказывает женщина.

Image caption Бабочки появляются из куколок

Любовь к этому делу возникла у нее благодаря детству, проведенному на органической ферме в Коннектикуте, где ее родители выращивали различные травы. Она помнит, как они с сестренкой играли в сараях и на полях и узнавали о птичках, пчелах, бабочках и их предназначении на земле.

"Все, что выращивала мама, было зачем-то нужно. На полях росли дикие цветы с интересными названиями, например рудбекия, тысячелистник, дикая морковь и молочай", - вспоминает она.

"В ее удивительном саду изобиловала природа. Это было ее любимое место, а я больше всего любила там бывать вместе с ней", - добавляет Макклоски.

Прошло десять лет. Роми решила изучать дизайн костюмов и поступила в колледж в Саванне, штат Джорджия. Но еще на первом курсе девушка узнала о том, что ее мать Сюзанна обнаружила в груди опухоль и у нее диагностировали агрессивную форму рака молочной железы.

"Она была очень любящей и терпеливой. Мне всегда казалось, что она видит жизнь сквозь розовые очки, даже все худшее, что в ней было", - говорит Роми.

Вскоре стало понятно, что Сюзанна неизлечимо больна. И в один из ее последних дней между матерью и дочерью произошел душевный разговор.

"Я рассказала маме, как меня мучает и угнетает мысль о том, что ее больше не будет на свете. Она сказала: "Не бойся. Каждый раз, как увидишь бабочку, знай, что это я рядом с тобой. Я очень тебя люблю".

Сюзанна умерла в 1998 года, совсем немного не дожив до 56 лет. Роми было 24 года.

"Все произошло очень быстро, но я благодарна судьбе за то, что смогла быть рядом с ней", - рассказывает Макклоски.

Image caption Роми работает художником-костюмером

Но жизнь продолжалась. Роми познакомилась с Джимом, вышла за него замуж и родила двух сыновей - Генри и Линуса. Их семья переехала в Техас, где женщина устроилась на работу художником-костюмером и вышивальщицей. На крошечном заднем дворе своего дома она пыталась выращивать как можно больше растений.

А прошлым летом Макклоски наткнулась на гусениц, которые должны были превратиться в бабочку монарха. Вспомнив мамины слова, женщина настроилась им помочь.

"У меня было такое ощущение, что это судьба", - говорит она.

"У меня не было корма для гусениц, поэтому пришлось покупать его в местном питомнике. А также больше растений, которые привлекали бабочек. И с тех пор пошло-поехало, как снежный ком с горы", - вспоминает Роми.

Image caption Флоки внимательно наблюдает за бабочками под сеткой

Перед тем, как ударили первые морозы, она успела забрать со двора восемь личинок и поместила их в инкубатор. Она наблюдала за тем, как все гусеницы на последней стадии трансформации образуют мягкие нефритово-зеленые куколки. Впрочем, не менее внимательно за процессом следил и Флоки, кот Роми.

"Мои питомники покрытые двойной сеткой. Однажды я меняла корм и забыла вернуть сетку на место. А Флоки решил лапой проверить одну куколку на прочность", - говорит она.

Image caption Поврежденное крыло бабочки

От удара в затвердевшей куколке образовалась трещина, и Роми с тревогой ждала, что же будет дальше.

"Когда бабочка появилась на свет, правые крылья (переднее и заднее) не отделились от куколки и порвались, - говорит Макклоски. -В крыле осталась большая дыра, как будто кто-то запустил в воздушного змея камнем и прорвал его насквозь".

Для полета бабочкам нужен баланс крыльев. Сердце Роми разрывалось от мысли о том, что придется сделать ей эвтаназию. Но подруга скинула ей ссылку на видео с инструкцией, как восстановить крыло монарху. Роми много раз пересматривала эту деликатную процедуру, прежде чем сама решилась взяться за дело.

Image caption Перед операцией бабочку надо обездвижить

Петлей, сделанной из проволочной вешалки, она пригвоздила бабочку к полотенцу и осторожно обрезала поврежденный участок крыла ножницами. По ее словам, это то же самое, что волосы стричь - совсем не больно.

"Для пересадки я взяла часть крыла у другой бабочки, самки, но мертвой. Переднее и заднее крылья подгоняла до миллиметра. К счастью, у меня такая профессия, которая требует филигранной работы с мелкими элементами", - рассказывает женщина.

Крылья донора Роми приклеила крошечными каплями контактного клея с помощью зубочистки. И наконец, чтобы бабочка не приклеилась ненароком к какой-то поверхности, присыпала крыло тальком.

"Я поместила ее в клетку, чтобы она отдыхала, и поставила ей собственноручно приготовленный нектар - из меда, воды и спортивного напитка", - вспоминает Макклоски.

Image caption Бабочка с отрезанным поврежденным крылом

На следующий день Роми вынесла пациентку на улицу, чтобы проверить, сможет ли она летать.

"Погода была идеальная: легкий ветерок, на небе - ни облачка. Замечательный погожий техасский день, -говорит Макклоски. - Я посадила ее на руку и сказала: "Ну что, малыш, попробуешь?". И она поднялась в воздух, немного покружила в моем саду и села на куст".

Роми привыкла к тому, что выпущенные бабочки выпархивали из сада, поэтому решила, что это знак - ее бабочка еще больна.

"Но когда я протянула к ней руку, она вспорхнула и полетела куда-то высоко вверх, к солнцу. Эту радость невозможно передать словами", - вспоминает женщина.

По мнению Роми Макклоски, вряд ли ей когда-то придется лечить крылья другим бабочкам.

Image caption Бабочки едят фрукты

"Такое случается только раз в жизни. У некоторых бабочек крылья деформированы из-за паразитов, но на свободу таких не выпустишь, потому что нужно остановить распространение инфекции.

Однако в память о маме Роми и дальше собирается выращивать бабочек-монархов. Свое хобби она передала и сыновьям - теперь они всегда спешат из школы домой, когда хотят увидеть последнюю стадию преобразования.

"Я уже вырастила и выпустила тридцать бабочек. И запаслась семенами молочая. В этом году буду выращивать пять видов", - говорит она.

Image caption Бабочка с подклеенными крылом сидит на кусте

Роми надеется на то, что в дальнейшем ей удастся наклеивать на крылья бабочкам крошечные метки, чтобы получать данные о сохранении биологического вида.

"Я жалею, что не приклеила метку той бабочке с вылеченным крылом. Интересно, а если ее кто-то нашел, что этот человек мог подумать?"