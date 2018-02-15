"Я вылечила крыло бабочке в память о маме"
Когда-то ныне покойная мама сказала Роми Макклоски: "Увидишь бабочку - это будет знак, что я рядом". Эти слова так запали в душу Роми, что через десятки лет она решилась на нечто необычное.
Макклоски медленно приближается к бабочке. Ее тельце лежит на столе, обездвиженное при помощи проволоки. Одно крыло распрямлено - хрупкая оранжевая мембрана, испещренная чернильно-черными венами. Другое крыло растерзано и напоминает кусок швейцарского сыра. Макклоски берет острые ножницы для рукоделия.
"Ладно, малыш, - говорит она. - Сейчас посмотрим, смогу ли я тебя спасти".
Роми Макклоски спасает бабочек с тех пор, как в один теплый сентябрьский день в прошлом году нашла у себя в саду несколько гусениц монарха.
Она вырастила их под сеткой дома, в гостиной, потому что в природе они имеют меньше шансов пережить метаморфозу - из-за пестицидов и паразитов.
"Бабочки-монархи - прекрасные. Яркие, оранжево-черные в крапинку, с удивительным черным пушистым тельцем, как будто одеты в шубки. Они достаточно хрупкие, но одновременно и выносливые", - рассказывает женщина.
Любовь к этому делу возникла у нее благодаря детству, проведенному на органической ферме в Коннектикуте, где ее родители выращивали различные травы. Она помнит, как они с сестренкой играли в сараях и на полях и узнавали о птичках, пчелах, бабочках и их предназначении на земле.
"Все, что выращивала мама, было зачем-то нужно. На полях росли дикие цветы с интересными названиями, например рудбекия, тысячелистник, дикая морковь и молочай", - вспоминает она.
"В ее удивительном саду изобиловала природа. Это было ее любимое место, а я больше всего любила там бывать вместе с ней", - добавляет Макклоски.
Прошло десять лет. Роми решила изучать дизайн костюмов и поступила в колледж в Саванне, штат Джорджия. Но еще на первом курсе девушка узнала о том, что ее мать Сюзанна обнаружила в груди опухоль и у нее диагностировали агрессивную форму рака молочной железы.
"Она была очень любящей и терпеливой. Мне всегда казалось, что она видит жизнь сквозь розовые очки, даже все худшее, что в ней было", - говорит Роми.
Вскоре стало понятно, что Сюзанна неизлечимо больна. И в один из ее последних дней между матерью и дочерью произошел душевный разговор.
"Я рассказала маме, как меня мучает и угнетает мысль о том, что ее больше не будет на свете. Она сказала: "Не бойся. Каждый раз, как увидишь бабочку, знай, что это я рядом с тобой. Я очень тебя люблю".
Сюзанна умерла в 1998 года, совсем немного не дожив до 56 лет. Роми было 24 года.
"Все произошло очень быстро, но я благодарна судьбе за то, что смогла быть рядом с ней", - рассказывает Макклоски.
Но жизнь продолжалась. Роми познакомилась с Джимом, вышла за него замуж и родила двух сыновей - Генри и Линуса. Их семья переехала в Техас, где женщина устроилась на работу художником-костюмером и вышивальщицей. На крошечном заднем дворе своего дома она пыталась выращивать как можно больше растений.
А прошлым летом Макклоски наткнулась на гусениц, которые должны были превратиться в бабочку монарха. Вспомнив мамины слова, женщина настроилась им помочь.
"У меня было такое ощущение, что это судьба", - говорит она.
"У меня не было корма для гусениц, поэтому пришлось покупать его в местном питомнике. А также больше растений, которые привлекали бабочек. И с тех пор пошло-поехало, как снежный ком с горы", - вспоминает Роми.
Перед тем, как ударили первые морозы, она успела забрать со двора восемь личинок и поместила их в инкубатор. Она наблюдала за тем, как все гусеницы на последней стадии трансформации образуют мягкие нефритово-зеленые куколки. Впрочем, не менее внимательно за процессом следил и Флоки, кот Роми.
"Мои питомники покрытые двойной сеткой. Однажды я меняла корм и забыла вернуть сетку на место. А Флоки решил лапой проверить одну куколку на прочность", - говорит она.
От удара в затвердевшей куколке образовалась трещина, и Роми с тревогой ждала, что же будет дальше.
"Когда бабочка появилась на свет, правые крылья (переднее и заднее) не отделились от куколки и порвались, - говорит Макклоски. -В крыле осталась большая дыра, как будто кто-то запустил в воздушного змея камнем и прорвал его насквозь".
Для полета бабочкам нужен баланс крыльев. Сердце Роми разрывалось от мысли о том, что придется сделать ей эвтаназию. Но подруга скинула ей ссылку на видео с инструкцией, как восстановить крыло монарху. Роми много раз пересматривала эту деликатную процедуру, прежде чем сама решилась взяться за дело.
Петлей, сделанной из проволочной вешалки, она пригвоздила бабочку к полотенцу и осторожно обрезала поврежденный участок крыла ножницами. По ее словам, это то же самое, что волосы стричь - совсем не больно.
"Для пересадки я взяла часть крыла у другой бабочки, самки, но мертвой. Переднее и заднее крылья подгоняла до миллиметра. К счастью, у меня такая профессия, которая требует филигранной работы с мелкими элементами", - рассказывает женщина.
Крылья донора Роми приклеила крошечными каплями контактного клея с помощью зубочистки. И наконец, чтобы бабочка не приклеилась ненароком к какой-то поверхности, присыпала крыло тальком.
"Я поместила ее в клетку, чтобы она отдыхала, и поставила ей собственноручно приготовленный нектар - из меда, воды и спортивного напитка", - вспоминает Макклоски.
На следующий день Роми вынесла пациентку на улицу, чтобы проверить, сможет ли она летать.
"Погода была идеальная: легкий ветерок, на небе - ни облачка. Замечательный погожий техасский день, -говорит Макклоски. - Я посадила ее на руку и сказала: "Ну что, малыш, попробуешь?". И она поднялась в воздух, немного покружила в моем саду и села на куст".
Роми привыкла к тому, что выпущенные бабочки выпархивали из сада, поэтому решила, что это знак - ее бабочка еще больна.
"Но когда я протянула к ней руку, она вспорхнула и полетела куда-то высоко вверх, к солнцу. Эту радость невозможно передать словами", - вспоминает женщина.
По мнению Роми Макклоски, вряд ли ей когда-то придется лечить крылья другим бабочкам.
"Такое случается только раз в жизни. У некоторых бабочек крылья деформированы из-за паразитов, но на свободу таких не выпустишь, потому что нужно остановить распространение инфекции.
Однако в память о маме Роми и дальше собирается выращивать бабочек-монархов. Свое хобби она передала и сыновьям - теперь они всегда спешат из школы домой, когда хотят увидеть последнюю стадию преобразования.
"Я уже вырастила и выпустила тридцать бабочек. И запаслась семенами молочая. В этом году буду выращивать пять видов", - говорит она.
Роми надеется на то, что в дальнейшем ей удастся наклеивать на крылья бабочкам крошечные метки, чтобы получать данные о сохранении биологического вида.
"Я жалею, что не приклеила метку той бабочке с вылеченным крылом. Интересно, а если ее кто-то нашел, что этот человек мог подумать?"