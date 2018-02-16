Стрельба во Флориде: рассказ школьника-очевидца

Image caption Начинающий журналист Дэвид Хогг был в здании школы, когда там началась стрельба

В результате стрельбы, которая произошла в среду в средней школе в городе Паркленд во Флориде, погибли 17 человек.

Стрельба стала самой кровавой по числу жертв с 2012 года. Тогда при нападении на школу в Сэнди Хук погибли 26 человек.

Стрелок задержан, ему предъявлены обвинения в убийстве.

ВВС поговорила с одним из учеников школы, 17-летним Дэвидом Хоггом, чтобы узнать, что происходило в школе в момент нападения.

Первый выстрел Дэвид Хогг услышал в 14:30.

Он сидел на уроке экологии в школе имени Марджори Стоунмен Дуглас. Учитель только что раздал листы с тестами.

Когда раздался громкий хлопок, ученики повернулись друг к другу. Кто-то сказал, что звук похож на выстрел.

Учитель закрыл дверь и через несколько секунд сработала сигнализация.

"Мы инстинктивно вышли на улицу, - рассказывает Дэвид. - Мы думали, что это тренировка".

Когда ученики вышли из класса в коридор, они увидели поток людей, бегущих им навстречу. Они развернулись и пошли по коридору вместе с толпой.

Они не знали, что идут прямо к стрелку.

"Нас остановил героический уборщик", - рассказывает Дэвид. "Не ходите туда, он там", - крикнул уборщик, говоря о стрелке.

Толпа развернулась. Преподаватель кулинарной программы Эшли Курт, которую в школе называли шеф Курт, завела людей в свой собственный класс, находившийся неподалеку.

"За 30 секунд там набралось 30-40 человек", - рассказывает Дэвид. Свет в комнате был выключен.

У одной из учениц началась паническая атака. Ей дали воды. По словам Дэвида, большинство людей оставалось "относительно спокойными".

Потом на их телефоны начали приходить новости о стрельбе.

Младшая сестра Дэвида учится с ним в одной школе. "Я знал, что она жива - по крайней мере в начале", - говорит он.

"Она написала мне, а потом позвонила. Она паниковала. Мне тоже было страшно, но я знал, что она находится на другом конце школы [далеко от стрелка]".

Дэвид позвонил отцу, бывшему агенту ФБР, который сказал ему сохранять спокойствие. Другие ученики тоже звонили родителям - в основном, чтобы сказать, что они их любят.

Почти никто не плакал, говорит Дэвид. "Какая-то общая энергия помогала нам оставаться сильными. Установилось меланхоличное спокойствие", - рассказывает Дэвид.

Копірайт зображення AFP\getty Image caption Ученики и учителя покидают школу после стрельбы

Дэвид - начинающий журналист. Он стал брать интервью у сидящих в классе людей и записывать их на телефон.

"Я подумал, что если умру, то хотя бы эту [запись] может быть услышат другие люди, и эти голоса не утихнут", - говорит школьник.

Дэвид говорит, что старался сохранять спокойствие и помогать остальным. В классе было две входные двери: если стрелок зайдет в одну из них, то люди могут выбежать в другую.

Но Дэвид знал, что этого недостаточно. "Я понимал, что могу не выжить, - говорит он. - В какой-то момент эта мысль пришла каждому".

Около часа спустя в комнату ворвались пятеро спецназовцев. Людям сказали лечь на пол и поднять руки.

Вслед за этим группе разрешили встать и вывели людей из класса. Их руки по-прежнему должны были быть подняты.

"На тот момент подозреваемый не был обезврежен, - говорит Дэвид. - Мы этого не знали, но они его еще не поймали. Мы, честно говоря, просто пытались спасти свои жизни".

Оказавшись в безопасном месте, Дэвид ощутил шок. "Просто потрясение", - описывает он свои ощущения. Он увидел отца и сестру. Оказалось, что одна из подруг его сестры была убита.

Копірайт зображення AFP\getty Image caption Подъезды к школе заблокировали полицейские

Утро следующего дня Дэвид встретил у школы, где несколько часов назад были убиты 17 человек.

"Я ощущаю смесь гнева и грусти, но главным образом - сильное желание", - говорит он.

"Я хочу, чтобы такого никогда больше ни с кем не произошло. В 17 домах теперь пустые комнаты... Убиты были чьи-то дети. Дети людей, которые вложили в них всю свою любовь и все, что у них было," - говорит Дэвид.